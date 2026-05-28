Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 16:56

Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года

Почему петербуржцы не спешат покупать электрокары? Поможет ли отмена транспортного налога

В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.

В Санкт-Петербурге обсуждается законопроект, который может серьезно повлиять на рынок электромобилей и привычки автомобилистов. Власти города предлагают полностью отменить транспортный налог для всех владельцев электрокаров до конца 2030 года. Это решение касается не только бюджетных моделей, но и более мощных и дорогих машин, если они не попадают в перечень «роскошных» транспортных средств Минпромторга. Для автомобилистов это означает реальную экономию и дополнительный стимул пересесть на экологичный транспорт.

Ранее льгота действовала только для электромобилей мощностью до 150 л.с. и была ограничена по сроку до января 2026 года. Теперь же планируется снять все ограничения по мощности, дате регистрации и стране производства. Аналогичные послабления хотят ввести и для транспорта на природном газе. Новые правила будут распространяться на автомобили, купленные после 1 января 2026 года, а предварительное рассмотрение документа намечено на 8 июня в бюджетно-финансовом комитете, выяснил Коммерсантъ.

Параллельно с этим Смольный предлагает увеличить ставки транспортного налога для части коммерческого транспорта. Для грузовиков мощностью свыше 200 л.с. ставка может вырасти до 65 рублей за лошадиную силу, а для автобусов - до 100 рублей. Такой шаг, по мнению городских властей, должен стимулировать переход коммерческих перевозчиков на газомоторные и электрические автомобили, а также снизить вредные выбросы в атмосферу.

В пресс-службе администрации подчеркивают, что инициатива направлена на улучшение экологической ситуации и развитие экологичных видов транспорта. Более половины городских автобусов уже переведены на газ, а 70% наземного общественного транспорта работает на чистых видах топлива. По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в Петербурге в 2025 году оставался низким, случаев экстремального загрязнения не фиксировалось.

Вице-губернатор Алексей Корабельников отмечал, что автомобили создают до 70% всех вредных выбросов в городе, а автопарк Петербурга за прошлый год увеличился на 4,3% и превысил 2,167 млн машин. По его расчетам, замена одного автомобиля с ДВС на электрокар позволяет сократить вредные выбросы на 65,5 кг в год. Однако, несмотря на ожидания властей, рынок электромобилей в Петербурге растет медленнее прогнозов. В начале 2024 года предполагалось, что к концу 2026 года в городе будет почти 58 тысяч электрокаров, но по итогам 2025 года их оказалось только 16,6 тысячи - рост составил всего 6%.

Причины такой динамики - высокая стоимость электромобилей, отсутствие массовых доступных моделей и недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. В такси электрокары пока не получили широкого распространения из-за ограниченного запаса хода зимой и дорогого обслуживания, хотя в реестре уже числится 465 электромобилей. Всего в Петербурге зарегистрировано 67,8 тысячи легковых такси.

Городские власти активно поддерживают развитие зарядной инфраструктуры и стимулируют корпоративные автопарки переходить на электромобили. Обсуждается даже возможность субсидирования установки зарядных станций в жилых домах. По мнению депутата Дениса Четырбока, снятие ограничений по мощности и дате регистрации может повысить интерес горожан к экологичному транспорту.

Для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль, важно учитывать не только налоговые льготы, но и особенности эксплуатации. Например, как отмечают эксперты, аккумуляторы электрокаров напрямую влияют на безопасность и ресурс машины. Подробнее о том, какие проблемы могут возникнуть и как их избежать, можно узнать в материале о влиянии аккумуляторов на эксплуатацию электромобилей.

В целом, инициатива по отмене транспортного налога для электромобилей может стать важным шагом для развития экологичного транспорта в Петербурге. Однако для реального роста рынка потребуется не только поддержка со стороны властей, но и доступные модели, а также расширение сети зарядных станций. По оценкам специалистов, такие меры способны ускорить переход на электромобили и снизить нагрузку на экологию города.

