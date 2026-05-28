Почему петербуржцы не спешат покупать электрокары? Поможет ли отмена транспортного налога

28 мая 2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.
В Санкт-Петербурге обсуждается законопроект, который может серьезно повлиять на рынок электромобилей и привычки автомобилистов. Власти города предлагают полностью отменить транспортный налог для всех владельцев электрокаров до конца 2030 года. Это решение касается не только бюджетных моделей, но и более мощных и дорогих машин, если они не попадают в перечень «роскошных» транспортных средств Минпромторга. Для автомобилистов это означает реальную экономию и дополнительный стимул пересесть на экологичный транспорт.
Ранее льгота действовала только для электромобилей мощностью до 150 л.с. и была ограничена по сроку до января 2026 года. Теперь же планируется снять все ограничения по мощности, дате регистрации и стране производства. Аналогичные послабления хотят ввести и для транспорта на природном газе. Новые правила будут распространяться на автомобили, купленные после 1 января 2026 года, а предварительное рассмотрение документа намечено на 8 июня в бюджетно-финансовом комитете, выяснил Коммерсантъ.
Параллельно с этим Смольный предлагает увеличить ставки транспортного налога для части коммерческого транспорта. Для грузовиков мощностью свыше 200 л.с. ставка может вырасти до 65 рублей за лошадиную силу, а для автобусов - до 100 рублей. Такой шаг, по мнению городских властей, должен стимулировать переход коммерческих перевозчиков на газомоторные и электрические автомобили, а также снизить вредные выбросы в атмосферу.
В пресс-службе администрации подчеркивают, что инициатива направлена на улучшение экологической ситуации и развитие экологичных видов транспорта. Более половины городских автобусов уже переведены на газ, а 70% наземного общественного транспорта работает на чистых видах топлива. По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в Петербурге в 2025 году оставался низким, случаев экстремального загрязнения не фиксировалось.
Вице-губернатор Алексей Корабельников отмечал, что автомобили создают до 70% всех вредных выбросов в городе, а автопарк Петербурга за прошлый год увеличился на 4,3% и превысил 2,167 млн машин. По его расчетам, замена одного автомобиля с ДВС на электрокар позволяет сократить вредные выбросы на 65,5 кг в год. Однако, несмотря на ожидания властей, рынок электромобилей в Петербурге растет медленнее прогнозов. В начале 2024 года предполагалось, что к концу 2026 года в городе будет почти 58 тысяч электрокаров, но по итогам 2025 года их оказалось только 16,6 тысячи - рост составил всего 6%.
Причины такой динамики - высокая стоимость электромобилей, отсутствие массовых доступных моделей и недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. В такси электрокары пока не получили широкого распространения из-за ограниченного запаса хода зимой и дорогого обслуживания, хотя в реестре уже числится 465 электромобилей. Всего в Петербурге зарегистрировано 67,8 тысячи легковых такси.
Городские власти активно поддерживают развитие зарядной инфраструктуры и стимулируют корпоративные автопарки переходить на электромобили. Обсуждается даже возможность субсидирования установки зарядных станций в жилых домах. По мнению депутата Дениса Четырбока, снятие ограничений по мощности и дате регистрации может повысить интерес горожан к экологичному транспорту.
Для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль, важно учитывать не только налоговые льготы, но и особенности эксплуатации. Например, как отмечают эксперты, аккумуляторы электрокаров напрямую влияют на безопасность и ресурс машины. Подробнее о том, какие проблемы могут возникнуть и как их избежать, можно узнать в материале о влиянии аккумуляторов на эксплуатацию электромобилей.
В целом, инициатива по отмене транспортного налога для электромобилей может стать важным шагом для развития экологичного транспорта в Петербурге. Однако для реального роста рынка потребуется не только поддержка со стороны властей, но и доступные модели, а также расширение сети зарядных станций. По оценкам специалистов, такие меры способны ускорить переход на электромобили и снизить нагрузку на экологию города.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 17:36
Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом
В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 16:28
Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»
В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка. Почему эта новинка важна именно сейчас и какие детали скрыты внутри - разбираемся в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 16:11
Испания становится воротами для китайских автогигантов: новые заводы и инвестиции
Chery, MG и Geely не просто выходят на европейский рынок - они меняют правила игры. Испания, вопреки общей линии ЕС, открывает для них свои заводы и предлагает выгодные условия. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут автопром и что теряют конкуренты - объясняем на примерах. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в Европе.Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 17:36
Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом
В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 16:28
Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»
В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка. Почему эта новинка важна именно сейчас и какие детали скрыты внутри - разбираемся в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 16:11
Испания становится воротами для китайских автогигантов: новые заводы и инвестиции
Chery, MG и Geely не просто выходят на европейский рынок - они меняют правила игры. Испания, вопреки общей линии ЕС, открывает для них свои заводы и предлагает выгодные условия. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут автопром и что теряют конкуренты - объясняем на примерах. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в Европе.Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее