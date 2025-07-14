Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС

14.07.2025, 11:36

Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки

Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее