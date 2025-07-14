Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Главный риск при использовании АИ-92 в современных турбированных моторах – повышенная детонация. Это явление возникает из-за недостаточной устойчивости топлива к самовоспламенению под высоким давлением. В результате возникают ударные нагрузки на поршни, цилиндры и другие важные компоненты двигателя. Такие двигатели, особенно форсированные (например, объемом 1,5 литра с отдачей до 190 л.с.), изначально рассчитаны на работу с высоким КПД, который возможен только при использовании топлива с октановым числом не ниже 95.
Современные системы управления двигателем действительно умеют адаптироваться к более низкому октановому числу. Но происходит это за счет корректировки угла зажигания, снижения мощности и увеличения расхода топлива. То есть автомобиль начинает работать в режиме ограничений, теряя заявленную динамику и экономичность. Кроме того, обогащение топливной смеси, применяемое как защитная мера, повышает температуру выхлопных газов. Это приводит к перегреву и преждевременному износу турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора – довольно дорогих узлов в автомобиле.
Эксперты советуют ориентироваться не на минимальные требования, указанные в инструкции, а на оптимальные условия эксплуатации. Использование бензина АИ-95 и выше позволит сохранить ресурс двигателя, стабильность его работы и паспортные характеристики автомобиля. Разница в цене между АИ-92 и АИ-95 оказывается не такой уж большой, если сравнивать ее с затратами на ремонт или замену турбины через пару лет. По словам Алексея Балашова, разрешение использовать АИ-92 – скорее способ привлечь внимание покупателей в ценовом сегменте, но не гарантия долговечности автомобиля.
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
-
14.07.2025, 12:08
Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Вторая неделя июля принесла ожидаемое снижение активности на автомобильном рынке. После рекордного показателя предыдущей недели, которая совпала с завершением второго квартала и массовой постановкой автомобилей на учет в ГИБДД (29–30 июня пришлись на выходные), рынок вернулся к средним значениям. Читать далее
-
14.07.2025, 11:36
Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
-
14.07.2025, 12:08
Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Вторая неделя июля принесла ожидаемое снижение активности на автомобильном рынке. После рекордного показателя предыдущей недели, которая совпала с завершением второго квартала и массовой постановкой автомобилей на учет в ГИБДД (29–30 июня пришлись на выходные), рынок вернулся к средним значениям. Читать далее
-
14.07.2025, 11:36
Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий