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27 сентября 2019, 12:58

Владельцев Lada Granta все-таки пригласят в сервис

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Фото: АвтоВАЗ
В начале недели стало известно, что АвтоВАЗ заморозил продажи партии из 7 000 автомобилей Lada Granta из-за неисправности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. Однако часть проблемных машин уже успели передать клиентам.
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АвтоВАЗ распорядился заморозить продажи партии Lada Granta, состоящей почти из 7 тысяч машин. У некоторых ...
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АвтоВАЗ приостановил продажу автомобилей Lada Granta, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года – всего 6 917 машин. Сейчас  порталу «Лада.Онлайн» стало известно, что компания все-таки решила объявить официальный отзыв, чтобы отремонтировать автомобили, которые уже выдали покупателям. Соответствующее сообщение в ближайшее время должно появиться на сайте Росстандарта. АвтоВАЗ, в свою очередь, уже разослал в дилерские центры предписания известить клиентов о необходимости приехать в сервис на бесплатный ремонт.

Проблема связана с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). По словам представителей АвтоВАЗа, работы по замене клапана займут не более 12 минут. Дилерам поручили известить всех владельцев автомобилей из списка, который содержит VIN-номера 3 994 машин. «Гранты» пригласят посетить ближайший дилерский сервис, где им бесплатно заменят обратный клапан ВУТ по согласованной методике.

Неделю назад АвтоВАЗ также приостановил продажи почти тысячи автомобилей Lada Largus. У них заподозрили возможный дефект в топливной системе. Все потенциально проблемные «Ларгусы» были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года. Официальный отзыв в их отношении пока не объявляли.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Владельцев Lada Granta все-таки пригласят в сервис
{{material_127630}}АвтоВАЗ приостановил продажу автомобилей Lada Granta, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года – всего 6 917 машин. Сейчас  порталу «Лада.Онлайн» стало известно, что компания все-таки решила объявить официальный отзыв, чтобы отремонтировать автомобили, которые уже выдали покупателям. Соответствующее сообщение в ближайшее время должно появиться на сайте Росстандарта. АвтоВАЗ, в свою очередь, уже разослал в дилерские центры предписания известить клиентов о необходимости приехать в сервис на бесплатный ремонт.Проблема связана с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). По словам представителей АвтоВАЗа, работы по замене клапана займут не более 12 минут. Дилерам поручили известить всех владельцев автомобилей из списка, который содержит VIN-номера 3 994 машин. «Гранты» пригласят посетить ближайший дилерский сервис, где им бесплатно заменят обратный клапан ВУТ по согласованной методике.Неделю назад АвтоВАЗ также приостановил продажи почти тысячи автомобилей Lada Largus. У них заподозрили возможный дефект в топливной системе. Все потенциально проблемные «Ларгусы» были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года. Официальный отзыв в их отношении пока не объявляли.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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