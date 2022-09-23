Владельцев Lada Vesta предупредили о трудностях с запчастями

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал изданию iReactor , с какими проблемами могут столкнуться автомобилисты в 2022 году, и какую марку автомобиля можно назвать наиболее стабильной в сегодняшних реалиях. Вслед автомобилями подорожали запчасти и расходные материалы. Аналогичным образом дело обстоит и с поставками. По каким-то позициям запчастей не хватает, по другим – их вполне достаточно. Запасы масел и шин тоже есть, но по некоторым типам может наблюдаться дефицит.

Меньше всего трудностей будет у владельцев автомобилей Lada, поскольку автомобили собираются в России, но и тут существуют свои нюансы. По отдельным комплектующим сложности могут возникнуть у владельцев Lada Vesta. Также не получится переделать свою «старую» Vesta в новую Vesta NG. Запчасти для подобного рестайлинга в продажу поступать не будут.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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