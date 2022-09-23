Владельцев Lada Vesta предупредили о трудностях с запчастями
Меньше всего трудностей будет у владельцев автомобилей Lada, поскольку автомобили собираются в России, но и тут существуют свои нюансы. По отдельным комплектующим сложности могут возникнуть у владельцев Lada Vesta. Также не получится переделать свою «старую» Vesta в новую Vesta NG. Запчасти для подобного рестайлинга в продажу поступать не будут.
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16.09.2022, 07:42
АвтоВАЗ выпустит две новые модели: официально
В четверг, 15 сентября, на АвтоВАЗе состоялось заседание совета директоров под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. По его результатам был утвержден план по развитию модельного ряда Lada.Читать далее
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12.09.2022, 18:06
«АвтоВАЗ» разрешит дилерам Lada продавать китайские автомобили
Так Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ», ответил на вопрос корреспондента портала 110km.ru в рамках встречи с представителями автомобильных СМИ. Читать далее
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09.09.2022, 15:18
Глава АвтоВАЗа рассказал, какие компоненты Lada удалось локализовать и когда вернется Lada Largus
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ситуации в компании и о ближайших планах. С июля по декабрь 2022 года хотят выпустить 140 тысяч автомобилей, в 2023 году в линейку вернутся еще минимум две модели, а объемы возрастут до полумиллиона автомобилей.Читать далее
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06.09.2022, 12:55
Итоги продаж автомобилей в августе: кто оказался в плюсе?
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе российские дилеры реализовали 41,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 62,4% меньше, чем в августе 2021-го. Зато по сравнению с июлем продажи выросли на 9,3 тысячи автомобилей (+28,7%). Сразу три модели в пятерке бестселлеров умудрились завершить август в плюсе в сравнении с прошлым годом.Читать далее
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06.09.2022, 12:27
Lada Granta получит новый цвет (его разрабатывали для Vesta NG)
Сейчас цветовая гамма семейства Lada Granta состоит из восьми оттенков: шесть эмалей «металлик» и две обычных акриловых. В октябре палитра станет в полтора раза богаче, в нее добавят еще пять оттенков, причем один из них – абсолютно новый для Lada.Читать далее
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06.09.2022, 09:35
АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Largus
В рамках Восточного форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ближайших производственных планах предприятия, а также пообещал представить в правительство стратегию развития отечественного автогиганта.Читать далее
-
16.09.2022, 07:42
АвтоВАЗ выпустит две новые модели: официально
В четверг, 15 сентября, на АвтоВАЗе состоялось заседание совета директоров под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. По его результатам был утвержден план по развитию модельного ряда Lada.Читать далее
-
12.09.2022, 18:06
«АвтоВАЗ» разрешит дилерам Lada продавать китайские автомобили
Так Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ», ответил на вопрос корреспондента портала 110km.ru в рамках встречи с представителями автомобильных СМИ. Читать далее
-
09.09.2022, 15:18
Глава АвтоВАЗа рассказал, какие компоненты Lada удалось локализовать и когда вернется Lada Largus
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ситуации в компании и о ближайших планах. С июля по декабрь 2022 года хотят выпустить 140 тысяч автомобилей, в 2023 году в линейку вернутся еще минимум две модели, а объемы возрастут до полумиллиона автомобилей.Читать далее
-
06.09.2022, 12:55
Итоги продаж автомобилей в августе: кто оказался в плюсе?
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе российские дилеры реализовали 41,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 62,4% меньше, чем в августе 2021-го. Зато по сравнению с июлем продажи выросли на 9,3 тысячи автомобилей (+28,7%). Сразу три модели в пятерке бестселлеров умудрились завершить август в плюсе в сравнении с прошлым годом.Читать далее
-
06.09.2022, 12:27
Lada Granta получит новый цвет (его разрабатывали для Vesta NG)
Сейчас цветовая гамма семейства Lada Granta состоит из восьми оттенков: шесть эмалей «металлик» и две обычных акриловых. В октябре палитра станет в полтора раза богаче, в нее добавят еще пять оттенков, причем один из них – абсолютно новый для Lada.Читать далее
-
06.09.2022, 09:35
АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Largus
В рамках Восточного форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ближайших производственных планах предприятия, а также пообещал представить в правительство стратегию развития отечественного автогиганта.Читать далее
- 990 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 405 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 335 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 875 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 525 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 480 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 370 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 838 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 450 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
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