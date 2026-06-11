Водители все чаще отключают умные системы из-за раздражающих ошибок

11 июня 2026, 15:23
Владельцы авто массово отключают электронные помощники: недовольство растет
Владельцы авто массово отключают электронные помощники: недовольство растет
Многие автомобилисты неожиданно начали массово отказываться от современных электронных помощников и мультимедийных систем. Новое исследование показало, что уровень удовлетворенности водителей заметно снизился. Почему привычные технологии стали раздражать и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшие годы.
Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься о выборе комплектации при покупке нового авто. Как выяснилось, современные электронные системы, которые еще недавно считались признаком прогресса, все чаще вызывают раздражение у владельцев машин. Результаты масштабного исследования Driver Power, проведенного порталом Auto Express, показали заметное снижение удовлетворенности водителей технологиями в автомобилях.
Согласно данным опроса, общий уровень довольства среди владельцев 50 популярных моделей снизился с 89,58% в 2024 году до 84,2% в 2026-м. Причем падение отмечено во всех десяти ключевых категориях, но особенно сильно - в сегменте электронных систем безопасности. Здесь удовлетворенность упала с 90,36% до 82,56%. Водители все чаще жалуются на навязчивые системы удержания в полосе и контроля внимания: они часто срабатывают ложно, издают громкие сигналы и мешают сосредоточиться на дороге. Неудивительно, что до 41% опрошенных признались - они отключают эти функции сразу после запуска двигателя, чтобы не сталкиваться с лишними предупреждениями.
Еще более показательно, что 83,81% участников исследования высказались против обязательного внедрения активных систем безопасности. Многие считают, что такие технологии не только не помогают, но и отвлекают, а иногда даже мешают управлять автомобилем. Схожие настроения наблюдаются и в отношении мультимедийных интерфейсов: за три года удобство их использования, по мнению водителей, снизилось с 87,8% до 81,4%. Основная претензия - поиск простых настроек в сложных подменю, что отвлекает от дороги и увеличивает риск ошибок.
Интересно, что несмотря на общее недовольство, в итоговом рейтинге Driver Power 2026 лидирует Tesla Model 3. Этот электрокар практически полностью управляется через сенсорный экран, но именно его фирменные ассистенты получили наивысшие оценки по безопасности - 89,7%. Исследователи объясняют это тем, что системы Tesla работают более мягко и не так навязчиво, как у конкурентов. Похожая тенденция отмечалась и в других сегментах рынка: например, в материале о новых гибридных кроссоверах, которые Jetour и Soueast представили на автосалоне в Пекине, подчеркивалось, что производители стараются сделать электронные помощники менее заметными для водителя (подробнее о подходах к новым технологиям).
Эксперты отмечают, что массовое недовольство электронными помощниками может привести к пересмотру стандартов оснащения автомобилей. Уже сейчас некоторые автоконцерны пересматривают логику работы ассистентов, чтобы снизить количество ложных срабатываний и сделать интерфейсы более интуитивными. Для российских покупателей это может означать, что в ближайшие годы на рынке появятся модели с более простыми и понятными системами, а также с возможностью полного отключения навязчивых функций. Важно помнить, что несмотря на технологический прогресс, комфорт и безопасность на дороге во многом зависят от того, насколько удобно водителю управлять своим автомобилем без лишних отвлекающих факторов.
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