Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

28 августа 2026, 13:13

Владельцы авто в Москве заняли парковки детскими электромобилями - чем это грозит

Владельцы авто в Москве заняли парковки детскими электромобилями - чем это грозит

Необычный способ сохранить парковочное место для машины вызвал волну обсуждений и штрафы

Владельцы авто в Москве заняли парковки детскими электромобилями - чем это грозит

В столице появился новый тренд среди автомобилистов. Жители используют необычные методы на парковках. Эксперты предупреждают о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.

В столице появился новый тренд среди автомобилистов. Жители используют необычные методы на парковках. Эксперты предупреждают о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.

В последние месяцы на парковках Москвы и Подмосковья все чаще можно заметить необычную картину: на стандартных местах для автомобилей стоят детские электромобили. Такой способ занять свободное пространство придумали местные жители, чтобы по возвращении с работы не искать место для своей машины. Маленькие копии BMW, Cadillac, Jeep и других популярных моделей аккуратно размещают посередине парковочного места, чтобы никто не смог припарковаться рядом.

По информации 360.ru, некоторые владельцы даже оставляют записки с просьбой не трогать «малыша», надеясь на понимание соседей. Вечером, когда хозяева возвращаются домой, детский электромобиль убирают, а на его место ставят настоящий автомобиль. Такой подход вызвал бурные споры среди автомобилистов: одни считают это находчивым решением, другие - нарушением правил и проявлением неуважения к окружающим.

Автоюристы предупреждают: подобная практика противоречит действующим правилам дорожного движения. Закон запрещает создавать препятствия для других транспортных средств, даже если речь идет о детских игрушках. Если кто-то заметит подобное нарушение, он вправе обратиться в Госавтоинспекцию. В этом случае владельцу «занятого» места может грозить штраф до пяти тысяч рублей по статье 12.33 КоАП России.

Кроме того, эксперты отмечают, что подобные действия могут быть расценены как самовольное присвоение права пользования земельным участком. В таком случае жалобу можно подать и в Росреестр. Несмотря на популярность этого лайфхака, юристы советуют не рисковать и искать более законные способы решения проблемы с парковкой.

Ситуация с нехваткой парковочных мест в мегаполисе остается острой, и каждый ищет свои пути решения. Однако эксперты напоминают: даже самые креативные методы не должны нарушать закон и права других участников дорожного движения. В противном случае можно столкнуться не только с недовольством соседей, но и с серьезными штрафами.

Упомянутые марки: BMW, Cadillac, Jeep
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