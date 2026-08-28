Необычный способ сохранить парковочное место для машины вызвал волну обсуждений и штрафы

28 августа 2026, 13:13
Владельцы авто в Москве заняли парковки детскими электромобилями - чем это грозит
Владельцы авто в Москве заняли парковки детскими электромобилями - чем это грозит
В столице появился новый тренд среди автомобилистов. Жители используют необычные методы на парковках. Эксперты предупреждают о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.
В последние месяцы на парковках Москвы и Подмосковья все чаще можно заметить необычную картину: на стандартных местах для автомобилей стоят детские электромобили. Такой способ занять свободное пространство придумали местные жители, чтобы по возвращении с работы не искать место для своей машины. Маленькие копии BMW, Cadillac, Jeep и других популярных моделей аккуратно размещают посередине парковочного места, чтобы никто не смог припарковаться рядом.
По информации 360.ru, некоторые владельцы даже оставляют записки с просьбой не трогать «малыша», надеясь на понимание соседей. Вечером, когда хозяева возвращаются домой, детский электромобиль убирают, а на его место ставят настоящий автомобиль. Такой подход вызвал бурные споры среди автомобилистов: одни считают это находчивым решением, другие - нарушением правил и проявлением неуважения к окружающим.
Автоюристы предупреждают: подобная практика противоречит действующим правилам дорожного движения. Закон запрещает создавать препятствия для других транспортных средств, даже если речь идет о детских игрушках. Если кто-то заметит подобное нарушение, он вправе обратиться в Госавтоинспекцию. В этом случае владельцу «занятого» места может грозить штраф до пяти тысяч рублей по статье 12.33 КоАП России.
Кроме того, эксперты отмечают, что подобные действия могут быть расценены как самовольное присвоение права пользования земельным участком. В таком случае жалобу можно подать и в Росреестр. Несмотря на популярность этого лайфхака, юристы советуют не рисковать и искать более законные способы решения проблемы с парковкой.
Ситуация с нехваткой парковочных мест в мегаполисе остается острой, и каждый ищет свои пути решения. Однако эксперты напоминают: даже самые креативные методы не должны нарушать закон и права других участников дорожного движения. В противном случае можно столкнуться не только с недовольством соседей, но и с серьезными штрафами.
Похожие материалы БМВ, Кадиллак, Джип
-
29.08.2026, 08:04
В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения
В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.Читать далее
-
29.08.2026, 01:13
Новый вагон СВ с душевой и трансформируемыми полками: что изменилось в поездах ФПК
Федеральная пассажирская компания представила макет модернизированного вагона СВ с увеличенной шириной спальных мест, трансформируемыми диванами и душевой кабиной. Уже к концу года такие вагоны появятся на маршрутах из Москвы в регионы, что может заметно повысить уровень сервиса на железной дороге.Читать далее
-
28.08.2026, 20:17
Когда инспектор ДПС вправе требовать права при заглушенном двигателе автомобиля
Водители часто считают, что после остановки и выключения двигателя инспектор не может требовать права. Однако на практике ситуация сложнее: есть нюансы, которые могут привести к штрафу. Разбираемся, когда требование инспектора законно и как избежать лишних проблем.Читать далее
-
28.08.2026, 16:33
FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4: новый полноприводный автодом длиной 6 метров
В Москве появился в продаже новый автодом FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 2023 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Модель выделяется премиальным оснащением и возможностями для комфортных поездок по России и Европе.Читать далее
-
28.08.2026, 10:03
«Москвич»: переход на полный цикл производства и новые вызовы локализации
В 2024 году завод «Москвич» перешел на полный производственный цикл, увеличив количество собираемых деталей с 50 до 900. Однако это не означает, что автомобиль стал полностью российским - ключевые агрегаты и платформа по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков. Разбираемся, что изменилось и почему локализация - процесс небыстрый.Читать далее
-
28.08.2026, 09:52
Почему не стоит платить штрафы с камер без подтверждающих фото
Многие водители спешат оплатить штрафы, не проверяя детали. Это может привести к неприятным последствиям. Важно убедиться в подлинности постановления. Несколько минут проверки помогут избежать ошибок.Читать далее
-
27.08.2026, 23:23
Dethleffs Trend A 7877-2: шесть мест, три оси и автономность для дальних поездок
Dethleffs Trend A 7877-2 - современный автодом, рассчитанный на шесть человек, выделяется продуманной планировкой и техническим оснащением. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт в длительных поездках и ищет надежное решение для семейного отдыха.Читать далее
-
27.08.2026, 11:53
2ГИС внедряет персональные карты штрафов для водителей в России
2ГИС запускает уникальную функцию, которая позволит водителям видеть на карте места, где они получали штрафы. Это нововведение может стать важным шагом для повышения безопасности на дорогах и поможет избежать повторных нарушений. Как работает новая система, кто сможет ей воспользоваться и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сервис уже интегрирован с крупнейшим банком страны.Читать далее
-
27.08.2026, 11:15
Как доказать вину при ДТП с движением задним ходом: советы и ключевые улики
В ситуациях, когда автомобиль впереди неожиданно начинает движение назад и происходит столкновение, часто возникают споры о виновнике. Эксперты ГИБДД объясняют, какие доказательства помогут отстоять свою правоту и на что обратить внимание при оформлении происшествия.Читать далее
-
27.08.2026, 10:27
Правила для электросамокатов: где можно ездить и за что штрафуют в 2026 году
В 2026 году правила для средств индивидуальной мобильности ужесточились: теперь важно знать, где разрешено движение, какие требования к оборудованию и за что можно получить штраф. Это касается не только владельцев электросамокатов, но и всех участников дорожного движения.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Кадиллак, Джип
-
29.08.2026, 08:04
В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения
В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.Читать далее
-
29.08.2026, 01:13
Новый вагон СВ с душевой и трансформируемыми полками: что изменилось в поездах ФПК
Федеральная пассажирская компания представила макет модернизированного вагона СВ с увеличенной шириной спальных мест, трансформируемыми диванами и душевой кабиной. Уже к концу года такие вагоны появятся на маршрутах из Москвы в регионы, что может заметно повысить уровень сервиса на железной дороге.Читать далее
-
28.08.2026, 20:17
Когда инспектор ДПС вправе требовать права при заглушенном двигателе автомобиля
Водители часто считают, что после остановки и выключения двигателя инспектор не может требовать права. Однако на практике ситуация сложнее: есть нюансы, которые могут привести к штрафу. Разбираемся, когда требование инспектора законно и как избежать лишних проблем.Читать далее
-
28.08.2026, 16:33
FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4: новый полноприводный автодом длиной 6 метров
В Москве появился в продаже новый автодом FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 2023 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Модель выделяется премиальным оснащением и возможностями для комфортных поездок по России и Европе.Читать далее
-
28.08.2026, 10:03
«Москвич»: переход на полный цикл производства и новые вызовы локализации
В 2024 году завод «Москвич» перешел на полный производственный цикл, увеличив количество собираемых деталей с 50 до 900. Однако это не означает, что автомобиль стал полностью российским - ключевые агрегаты и платформа по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков. Разбираемся, что изменилось и почему локализация - процесс небыстрый.Читать далее
-
28.08.2026, 09:52
Почему не стоит платить штрафы с камер без подтверждающих фото
Многие водители спешат оплатить штрафы, не проверяя детали. Это может привести к неприятным последствиям. Важно убедиться в подлинности постановления. Несколько минут проверки помогут избежать ошибок.Читать далее
-
27.08.2026, 23:23
Dethleffs Trend A 7877-2: шесть мест, три оси и автономность для дальних поездок
Dethleffs Trend A 7877-2 - современный автодом, рассчитанный на шесть человек, выделяется продуманной планировкой и техническим оснащением. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт в длительных поездках и ищет надежное решение для семейного отдыха.Читать далее
-
27.08.2026, 11:53
2ГИС внедряет персональные карты штрафов для водителей в России
2ГИС запускает уникальную функцию, которая позволит водителям видеть на карте места, где они получали штрафы. Это нововведение может стать важным шагом для повышения безопасности на дорогах и поможет избежать повторных нарушений. Как работает новая система, кто сможет ей воспользоваться и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сервис уже интегрирован с крупнейшим банком страны.Читать далее
-
27.08.2026, 11:15
Как доказать вину при ДТП с движением задним ходом: советы и ключевые улики
В ситуациях, когда автомобиль впереди неожиданно начинает движение назад и происходит столкновение, часто возникают споры о виновнике. Эксперты ГИБДД объясняют, какие доказательства помогут отстоять свою правоту и на что обратить внимание при оформлении происшествия.Читать далее
-
27.08.2026, 10:27
Правила для электросамокатов: где можно ездить и за что штрафуют в 2026 году
В 2026 году правила для средств индивидуальной мобильности ужесточились: теперь важно знать, где разрешено движение, какие требования к оборудованию и за что можно получить штраф. Это касается не только владельцев электросамокатов, но и всех участников дорожного движения.Читать далее