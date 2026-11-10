Громкий провал контроля качества: на заводе BYD перепутали диски на кроссовере

Владельцы нового флагмана BYD массово жалуются на странное поведение на трассе: причина крылась в глупой ошибке при сборке

На одной из заднеприводных версий BYD Datang владельцы обнаружили неправильную установку колесных дисков. Они связывают с этим износ шин и неустойчивость на прямой. Владельцы уже изложили требования к BYD, но ответа концерна на момент публикации не было.

На одной из заднеприводных версий BYD Datang владельцы обнаружили неправильную установку колесных дисков. Они связывают с этим износ шин и неустойчивость на прямой. Владельцы уже изложили требования к BYD, но ответа концерна на момент публикации не было.

На задней оси одной из версий BYD Datang, по словам владельцев, оказалась слишком широкая шина на узком диске. Жалобы касаются заднеприводной модификации с заявленным запасом хода 950 км. По заводской конфигурации на передней оси должны стоять шины 255/50 R20 на дисках шириной 8J, а на задней - 275/45 R20 на дисках 9J. Владельцы и дилеры, по сообщениям китайских автомобильных ресурсов, обнаружили обратную установку дисков: передняя покрышка оказалась на 9J, а задняя - на 8J. Однако сами шины, как утверждается, сохранили правильное расположение.

Для шины 275/45 R20 в публикациях приводится диапазон ширины обода 8,5-10,5J, а для передней 255/50 R20 - 7-9J. Поэтому, в центре претензий сочетание задней шины с диском 8J, которое выходит за указанный диапазон. CarNewsChina передает заявления владельцев и сведения о дилерских проверках: колесные сборки могли установить на заводе неправильно.

Жалобы касаются ускоренного износа шин и неустойчивости при движении по прямой. Владельцы также отмечают неестественную управляемость; в отдельных сообщениях упоминаются повреждения и разрывы шин. Пока это описания пользователей. Сообщения о сбоях электронных помощников также исходят от владельцев и не представлены как установленная неисправность всей модели.

Речь идет о заднеприводной версии кроссовера с самой емкой батареей. На ней установлены разноширокие 20-дюймовые диски для шин двух типоразмеров. Покупатели утверждают, что при сборке диски поменяли местами между осями, тогда как покрышки сохранили правильное расположение. В результате шина, предназначенная для более широкого диска, оказалась на узком. Владельцы связывают это сочетание с ускоренным износом протектора и ухудшением способности автомобиля удерживать прямую траекторию на трассе.

Ошибка касается посадки шины на диск, а давление - отдельный параметр: о его сезонной проверке редакция писала в разборе зимней подкачки.

Владельцы требуют заменить весь комплект шин и дисков, проверить ходовую часть и расширить гарантию на ее компоненты. Жалобы направлялись через 12365auto.com, часть автомобилей, по сообщениям СМИ, осматривали дилеры. На момент публикации BYD не объявила о сервисной кампании или предписании заменить колеса и не ответила на претензии.