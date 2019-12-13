13 декабря 2019, 14:40
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
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Фото: electrek.co
В Хорватии прошла необычная акция. Владельцы электрокаров заблокировали доступ к АЗС в знак протеста против водителей машин с обычными двигателями внутреннего сгорания, которые паркуются на местах, выделенных для электрокаров рядом с зарядными станциями.
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В акции приняли участие порядка 15 электромобилей, среди которых было несколько Tesla Model S, электрический Smart ForTwo ED, два BMW i3, Hyundai Kona Electric, новый Nissan Leaf, Volkswagen e-Up и Volkswagen e-Golf. Запись о «забастовке» разместил на своей странице в Facebook Игорь Коловрат, член неофициального Tesla Motors Club Croatia. В комментариях к фото он написал: «Месть электромобилей!» Акция длилась всего 6 минут. Участники лишь хотели показать владельцам обычных машин с ДВС, насколько неприятной может быть аналогичная ситуация для водителей электрокаров.
Если в Европе занять место, предназначенное для электрокара, водители могут просто по невнимательности, то в США явление приняло характер саботажа. Некоторые владельцы больших пикапов намеренно блокируют станции Tesla Supercharger. В результате, в некоторых штатах власти уже ввели штрафы за парковку у зарядных устройств. Одновременно, в Tesla Motor разработали препятствие особой конструкции, которое защищает парковочные места, предназначенные для электрокаров. Первые устройства опробовали в Китае. Замки можно разблокировать QR-кодом из мобильного приложения для владельцев Tesla.
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