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13 декабря 2019, 14:40

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

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Фото: electrek.co
В Хорватии прошла необычная акция. Владельцы электрокаров заблокировали доступ к АЗС в знак протеста против водителей машин с обычными двигателями внутреннего сгорания, которые паркуются на местах, выделенных для электрокаров рядом с зарядными станциями.
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку

 

Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
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Явление уже получило название ICE-ing – от английского сокращение ICE, «Internal Combustion Engine» - двигатель внутреннего сгорания. Автомобили, оснащенные исключительно ДВС, занимают парковочные места у зарядных станций, предназначенные для электрокаров. В результате, владельцы электрических автомобилей не могут «заправиться». Чтобы наглядно продемонстрировать ужас ситуации, хорватские владельцы электрокаров провели акцию протеста и заблокировали автозаправочную станцию на одном из пригородных шоссе.

В акции приняли участие порядка 15 электромобилей, среди которых было несколько Tesla Model S, электрический Smart ForTwo ED, два BMW i3, Hyundai Kona Electric, новый Nissan Leaf, Volkswagen e-Up и Volkswagen e-Golf. Запись о «забастовке» разместил на своей странице в Facebook Игорь Коловрат, член неофициального Tesla Motors Club Croatia. В комментариях к фото он написал: «Месть электромобилей!» Акция длилась всего 6 минут. Участники лишь хотели показать владельцам обычных машин с ДВС, насколько неприятной может быть аналогичная ситуация для водителей электрокаров.

Если в Европе занять место, предназначенное для электрокара, водители могут просто по невнимательности, то в США явление приняло характер саботажа. Некоторые владельцы больших пикапов намеренно блокируют станции Tesla Supercharger. В результате, в некоторых штатах власти уже ввели штрафы за парковку у зарядных устройств. Одновременно, в Tesla Motor разработали препятствие особой конструкции, которое защищает парковочные места, предназначенные для электрокаров. Первые устройства опробовали в Китае. Замки можно разблокировать QR-кодом из мобильного приложения для владельцев Tesla.


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Владельцы электрокаров в знак протеста блокировали автозаправку
{{material_128196}}Явление уже получило название ICE-ing – от английского сокращение ICE, «Internal Combustion Engine» - двигатель внутреннего сгорания. Автомобили, оснащенные исключительно ДВС, занимают парковочные места у зарядных станций, предназначенные для электрокаров. В результате, владельцы электрических автомобилей не могут «заправиться». Чтобы наглядно продемонстрировать ужас ситуации, хорватские владельцы электрокаров провели акцию протеста и заблокировали автозаправочную станцию на одном из пригородных шоссе.В акции приняли участие порядка 15 электромобилей, среди которых было несколько Tesla Model S, электрический Smart ForTwo ED, два BMW i3, Hyundai Kona Electric, новый Nissan Leaf, Volkswagen e-Up и Volkswagen e-Golf. Запись о «забастовке» разместил на своей странице в Facebook Игорь Коловрат, член неофициального Tesla Motors Club Croatia. В комментариях к фото он написал: «Месть электромобилей!» Акция длилась всего 6 минут. Участники лишь хотели показать владельцам обычных машин с ДВС, насколько неприятной может быть аналогичная ситуация для водителей электрокаров.Если в Европе занять место, предназначенное для электрокара, водители могут просто по невнимательности, то в США явление приняло характер саботажа. Некоторые владельцы больших пикапов намеренно блокируют станции Tesla Supercharger. В результате, в некоторых штатах власти уже ввели штрафы за парковку у зарядных устройств. Одновременно, в Tesla Motor разработали препятствие особой конструкции, которое защищает парковочные места, предназначенные для электрокаров. Первые устройства опробовали в Китае. Замки можно разблокировать QR-кодом из мобильного приложения для владельцев Tesla.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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