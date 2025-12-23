Как энтузиасты обошли запрет CarPlay в электрокарах GM — но есть нюансы

Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить

GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.

В последние годы автопроизводители все чаще отказываются от привычных цифровых сервисов в пользу собственных решений. Одним из самых обсуждаемых шагов стало решение General Motors убрать поддержку Apple CarPlay из своих новых электромобилей, а в будущем - и из бензиновых моделей. Это вызвало бурную реакцию среди владельцев и поклонников марки, ведь многие уже привыкли к удобству интеграции смартфона с мультимедийной системой автомобиля.

Однако, как сообщает autoevolution, энтузиасты не сдались и нашли способ вернуть CarPlay в электрокары GM. Для этого им понадобилось специальное аппаратное устройство и приложение с открытым исходным кодом. Но стоит отметить, что такой подход требует определенных технических навыков: приложение придется собирать из исходников самостоятельно, а сам процесс настройки не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Владельцы электромобилей GM, которые решились на эксперимент, отмечают, что решение работает, но требует времени и терпения. Необходимо не только приобрести нужное оборудование, но и разобраться в программной части. Для многих это становится серьезным барьером, ведь не каждый готов тратить часы на изучение инструкций и настройку системы. Тем не менее, для тех, кто не боится сложностей, открывается возможность вернуть любимую функцию, несмотря на официальные ограничения.

Ситуация с CarPlay в автомобилях GM стала предметом жарких споров. Одни считают, что производитель имеет право развивать собственные сервисы и экосистему, другие уверены, что такие ограничения ущемляют интересы пользователей. Особенно остро вопрос стоит для тех, кто уже привык к экосистеме Apple и не хочет отказываться от привычных функций ради новых, зачастую менее удобных решений.

Пока GM продолжает двигаться в сторону новых мультимедийных платформ, энтузиасты ищут обходные пути. Но стоит помнить: подобные решения не всегда просты и доступны каждому. Для большинства владельцев электромобилей GM вопрос возвращения CarPlay остается открытым - и, возможно, именно такие инициативы пользователей подтолкнут автогиганта к пересмотру своей политики в будущем.