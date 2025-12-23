Как энтузиасты обошли запрет CarPlay в электрокарах GM — но есть нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 07:13

Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить

GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.

В последние годы автопроизводители все чаще отказываются от привычных цифровых сервисов в пользу собственных решений. Одним из самых обсуждаемых шагов стало решение General Motors убрать поддержку Apple CarPlay из своих новых электромобилей, а в будущем - и из бензиновых моделей. Это вызвало бурную реакцию среди владельцев и поклонников марки, ведь многие уже привыкли к удобству интеграции смартфона с мультимедийной системой автомобиля.

Однако, как сообщает autoevolution, энтузиасты не сдались и нашли способ вернуть CarPlay в электрокары GM. Для этого им понадобилось специальное аппаратное устройство и приложение с открытым исходным кодом. Но стоит отметить, что такой подход требует определенных технических навыков: приложение придется собирать из исходников самостоятельно, а сам процесс настройки не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Владельцы электромобилей GM, которые решились на эксперимент, отмечают, что решение работает, но требует времени и терпения. Необходимо не только приобрести нужное оборудование, но и разобраться в программной части. Для многих это становится серьезным барьером, ведь не каждый готов тратить часы на изучение инструкций и настройку системы. Тем не менее, для тех, кто не боится сложностей, открывается возможность вернуть любимую функцию, несмотря на официальные ограничения.

Ситуация с CarPlay в автомобилях GM стала предметом жарких споров. Одни считают, что производитель имеет право развивать собственные сервисы и экосистему, другие уверены, что такие ограничения ущемляют интересы пользователей. Особенно остро вопрос стоит для тех, кто уже привык к экосистеме Apple и не хочет отказываться от привычных функций ради новых, зачастую менее удобных решений.

Пока GM продолжает двигаться в сторону новых мультимедийных платформ, энтузиасты ищут обходные пути. Но стоит помнить: подобные решения не всегда просты и доступны каждому. Для большинства владельцев электромобилей GM вопрос возвращения CarPlay остается открытым - и, возможно, именно такие инициативы пользователей подтолкнут автогиганта к пересмотру своей политики в будущем.

Упомянутые марки: Chevrolet, Ford, Tesla , Hyundai, Volkswagen, Nissan
