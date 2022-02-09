Владельцы электромобилей в США не могут зарядить свои машины – не работает 3G
Проблема в том, что многие зарядные устройства используют устаревшие технологии, например подключение к сети 3G. От таких сетей постепенно отказываются по всей территории США, повсеместно появляются сети, использующие технологию 5G, и поэтому многие владельцы электромобилей не могут зарядить свои авто.
Отсутствие покрытия 3G влияет на старые модели автомобилей, такие как Toyota 4Runner, Audi Q3 и Porsche 911. Однако, это не самая большая проблема, поскольку транспортные средства могут использовать подключение к Интернету по телефону владельца вместо встроенного модема.
На данный момент среди наиболее пострадавших сетей, где можно зарядить электромобиль, ChargePoint и Blink. Tesla управляет подавляющим большинством быстрых зарядных устройств в США, но не сделала никаких комментариев по этому вопросу.
Последней мобильной сетью станет Verizon, где прекратится работа 3G в конце 2022 года. Другие начнут прекращать работу 3G еще раньше, к середине года.
- 5 250 000 РPorsche 911 2007 в Москве
- 2 800 000 РAudi Q3 2018 в Москве
- 5 000 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2007 в Москве
- 26 630 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 22 758 000 РPorsche 911 Turbo 2021 в Москве
- 3 130 000 РAudi Q3 2018 в Москве
- 11 787 000 РPorsche 911 Carrera S 2019 в Москве
- 2 000 000 РAudi RS Q3 2014 в Москве
- 1 190 000 РAudi Q3 2011 в Москве
- 2 000 000 РAudi Q3 2018 в Москве
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