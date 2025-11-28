Власти придумали, как вернуть деньги: теперь за пробег придется платить всем. Неужели это конец эры дешевых EV?

28 ноября 2025, 08:41
Владельцы электромобилей в ярости: новый налог за каждый километр с 2028 года
Великобритания вводит плату за каждый километр для электрокаров. Водители недовольны новыми правилами и обязательной ежегодной проверкой пробега. Эксперты спорят о справедливости нововведения. Как это повлияет на рынок и привычки автомобилистов?
В 2028 году в Великобритании стартует новая система налогообложения для владельцев электромобилей. Теперь за каждый километр пробега придется платить, причем фиксированная ставка составит 3 пенса для электрокаров и 1,5 пенса для гибридов. Как сообщает Dailymail, власти решили компенсировать выпадающие доходы от топливных сборов, которые резко сократились из-за массового перехода на электротягу.
Нововведение вызвало бурю негодования среди автомобилистов. Многие считают, что государство сначала заманивало льготами и низкими налогами, а теперь резко меняет правила игры. Особенно возмущает требование ежегодно посещать станцию техосмотра для фиксации пробега, даже если автомобиль еще не достиг возраста обязательного техосмотра. Для новых машин разрешат оценивать пробег самостоятельно, но если фактические километры окажутся больше заявленных, придется доплатить разницу.
В сети уже появились угрозы со стороны недовольных водителей: некоторые обсуждают возможность скручивать одометры, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Власти не скрывают, что ожидают подобных попыток, и предупреждают о дополнительных мерах контроля.
Реакция рынка и мнения экспертов
Многие эксперты и представители автопрома отмечают, что введение платы за пробег может отпугнуть потенциальных покупателей электромобилей. По оценкам аналитиков, спрос на такие машины может снизиться на сотни тысяч единиц в ближайшие годы. Однако правительство уверяет, что дополнительные стимулы, такие как расширение субсидий и повышение порога для дорогих авто, частично компенсируют негативный эффект.
Некоторые водители признают, что бесплатный проезд и нулевые налоги не могли длиться вечно. Тем не менее, они считают, что момент для введения нового сбора выбран крайне неудачно. Особенно остро воспринимается тот факт, что одновременно с налогом власти продолжают тратить миллиарды на продвижение электромобилей.
Как изменится жизнь владельцев электрокаров
Для многих переход на электротягу был связан с расчетом на экономию. Теперь же, по подсчетам, годовые расходы на налог могут достигать нескольких сотен фунтов, особенно для тех, кто много ездит. При этом базовая ставка VED для электромобилей уже выросла до 195 фунтов в год, а новый налог начисляется сверх этой суммы.
Владельцы гибридов также не остались в стороне: для них ставка составит 1,5 пенса за километр. Оба тарифа будут ежегодно индексироваться по инфляции. Важно, что налог распространяется и на пробег за границей, если автомобиль зарегистрирован в Великобритании, что вызывает дополнительные вопросы у путешественников.
Будущее рынка и возможные последствия
По мнению специалистов, новая система может привести к замедлению темпов электрификации автопарка. Некоторые водители уже задумываются о возвращении к бензиновым или дизельным моделям, считая, что экономия на топливе больше не компенсирует налоговую нагрузку. В то же время, часть автомобилистов продолжает видеть преимущества в низких эксплуатационных расходах электрокаров, особенно при домашней зарядке.
Власти подчеркивают, что налоговая реформа необходима для поддержания дорожной инфраструктуры. Однако многие считают, что подобные меры могут отбить у людей желание переходить на экологичный транспорт. Как будет развиваться ситуация, покажет время, но уже сейчас ясно: эпоха безналоговых электромобилей в Британии подходит к концу.
