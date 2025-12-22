Проблемы с электрикой в Hyundai Ioniq 5: почему производитель не спешит помогать — неожиданный поворот

Владельцы Hyundai Ioniq 5 в США столкнулись с дорогим ремонтом из-за проводки под сиденьем

Владельцы Hyundai Ioniq 5 в США жалуются на поломку электропроводки под водительским сиденьем. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов. Hyundai не признает проблему гарантийной. Причины неисправности вызывают споры. Детали - в нашем материале.

В Соединенных Штатах владельцы электрокаров Hyundai Ioniq 5 оказались в неприятной ситуации: у многих из них неожиданно вышла из строя электропроводка, расположенная под водительским сиденьем. Как сообщает autoevolution, стоимость ремонта в некоторых случаях превышает 10 тысяч долларов, что стало настоящим шоком для автовладельцев.

Проблема проявляется в том, что жгут проводов либо ломается, либо подвергается коррозии. В результате автомобиль может потерять часть функций, связанных с сиденьем, а иногда и вовсе перестает реагировать на команды. Владелец остается с неработающей машиной и внушительным счетом за восстановление.

Ситуация усугубляется позицией Hyundai: производитель отказывается признавать неисправность гарантийной, утверждая, что повреждения вызваны внешними факторами, а не конструктивным дефектом. Это вызывает недовольство среди клиентов, ведь многие из них уверены, что проблема кроется именно в особенностях сборки или используемых материалах.

Современные автомобили становятся все сложнее: в них используются десятки тысяч деталей, включая множество электронных компонентов и сложную электропроводку. Даже незначительный сбой в одной из систем может привести к дорогостоящему ремонту. В случае с Ioniq 5 речь идет о важном узле, который отвечает за безопасность и комфорт водителя.

Владельцы отмечают, что не подвергали свои автомобили экстремальным нагрузкам и не использовали их в условиях, способных привести к столь серьезным повреждениям. Тем не менее, Hyundai настаивает на своей версии, что вызывает еще больше вопросов к качеству и надежности модели.

Пока неизвестно, насколько массовым является этот дефект, однако в профильных сообществах и на форумах уже появилось немало сообщений о схожих случаях. Некоторые автовладельцы пытаются добиться справедливости через суд или обращаются в независимые сервисы, чтобы снизить расходы на ремонт.

Эксперты советуют владельцам Hyundai Ioniq 5 регулярно проверять состояние электропроводки под сиденьем, особенно если автомобиль эксплуатируется в регионах с повышенной влажностью или зимой, когда на дорогах используется реагент. В случае обнаружения первых признаков коррозии или повреждений рекомендуется немедленно обратиться к специалистам, чтобы избежать более серьезных последствий.

Пока Hyundai не изменил свою позицию, владельцам остается только надеяться на благоприятное разрешение ситуации и внимательно следить за техническим состоянием своих электрокаров. Эта история еще раз напоминает, что даже самые современные автомобили не застрахованы от неожиданных поломок, а стоимость ремонта может оказаться весьма внушительной.