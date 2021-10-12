Владельцы Infiniti моделей от 2020 года смогут бесплатно получить беспроводную Apple CarPlay
Владельцы моделей бренда Infiniti 2020 года и более новых имеют право на безусловное обновление до беспроводной Apple CarPlay. Технология обеспечит беспроблемное беспроводное подключение, что позволит быстро и надежно использовать Apple CarPlay. В компании считают, что так водители будут меньше обращать внимание на свои смартфоны во время вождения.
Infiniti впервые представила беспроводную совместимость с Apple CarPlay® в Infiniti QX55 2022 года, а затем в полноразмерном QX80 2022 года. Эта функция также появится в моделях 2022 года Q50 и Q60, а также ее получит совершенно новый семиместный внедорожник QX60 .
Обновление до новой беспроводной системы Apple CarPlay будет бесплатным для новых водителей автомобилей Infiniti с сегодняшнего дня до 31 марта 2022 года. Обновление можно установить на стороне клиента или просто зайти к дилеру Infiniti.
«Удовлетворение потребностей клиентов всегда было одним из главных приоритетов Infiniti, и мы рады представить беспроводную Apple CarPlay® владельцам большинства наших автомобилей 2020 и 2021 годов», - сказал Джефф Поуп, вице-президент группы Infiniti Americas. Появится ли такая возможность у российских клиентов бренда, пока не сообщается.
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