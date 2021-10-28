Владельцы каких автомобилей не включают «поворотники»: список марок
Фото: priorik.ru
Сотрудники Авто Mail.ru опросили моторизованных россиян и выяснили, кто чаще других игнорирует это требование Правил дорожного движения. 72% из более чем 38 тыс. принявших участие в голосовании ответили, что пользуются сигналами поворота на постоянной основе.
На пустой дороге, где нет других машин, а также на внутридворовых территориях «поворотниками» пользуются 66% (25 750 человек). Оставшаяся доля (34%) опрошенных призналась, что не считают нужным активировать поворотные огни, если не видят рядом других участников движения.
Небезынтересными могут показаться результаты ответов и на другой вопрос, заданный в ходе опроса: «На каких автомобилях ездят люди, пренебрегающие работой сигналов поворота»? Список нерадивых водителей возглавили владельцы отечественных малолитражек Lada – 943 голоса.
Далее места распределились следующим образом: Toyota (920 голосов), Kia (812 голосов), Hyundai (706 голосов), Volkswagen (694 голоса), BMW (569 голосов), Nissan (562 голоса), Renault (483 голоса) и Skoda (481 голос). Что называется, делаем выводы…
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 480 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 1 740 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 999 000 РNissan Tiida 2013 в Москве
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
- 2 350 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 4 449 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 365 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
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