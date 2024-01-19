Владельцы «китайцев» пожаловались, что у них одноразовые автомобили

Ранее мы писали Блогер провел 35 часов на допросе в полиции за критику автопроизводителя Первый в истории вьетнамский автопроизводитель VinFast жестко преследует недоброжелателей, оставляющих в соцсетях ... Читать далее

Сразу несколько представителей автобизнеса пожаловались изданию «Газета.Ru» на проблему с восстановлением доступа к автомобилям Li Auto после ДТП. Они говорят, что если машина попала в серьезную аварию и у нее сработали подушки безопасности, то она превращается в «кирпич». Внешне ее можно отремонтировать, но активировать заново в России невозможно – надо везти в Китай.

Сейчас российские продавцы Li Auto разбираются в нюансах. Они подозревают, что в Li Auto стремятся к тому, чтобы на дорогах не было битых автомобилей этой марки. В Китае клиентам предлагают после серьезной аварии сдать поврежденный автомобиль дилеру и купить новый с солидной скидкой. Напомним, в России кроссоверы Li Auto стоят от 6,5 до 10 млн рублей в зависимости от модели.

Фото: Lixiang

Автомобили Li Auto способны заблокироваться и при менее существенной неисправности – если разрядится обычная 12-вольтовая батарея. Восстановить доступ к собственной машине можно только через дилера в Китае. Если в автомобиле работает модем и есть интернет, можно рискнуть провести процедуру удаленно. Стоимость такой услуги составляет 15 000 рублей, но стороннее вмешательство несет и определенные риски для технологичной электроники.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах