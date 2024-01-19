Владельцы «китайцев» пожаловались, что у них одноразовые автомобили
Сейчас российские продавцы Li Auto разбираются в нюансах. Они подозревают, что в Li Auto стремятся к тому, чтобы на дорогах не было битых автомобилей этой марки. В Китае клиентам предлагают после серьезной аварии сдать поврежденный автомобиль дилеру и купить новый с солидной скидкой. Напомним, в России кроссоверы Li Auto стоят от 6,5 до 10 млн рублей в зависимости от модели.
Автомобили Li Auto способны заблокироваться и при менее существенной неисправности – если разрядится обычная 12-вольтовая батарея. Восстановить доступ к собственной машине можно только через дилера в Китае. Если в автомобиле работает модем и есть интернет, можно рискнуть провести процедуру удаленно. Стоимость такой услуги составляет 15 000 рублей, но стороннее вмешательство несет и определенные риски для технологичной электроники.
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-
19.01.2024, 06:46
Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
В Россию прибыла большая партия компактных кроссоверов Hyundai Mufasa. Автомобиль создали в 2023 году специально китайского рынка. По цене он сопоставим с Hyundai Creta, но гораздо интереснее в плане дизайна.Читать далее
-
18.01.2024, 17:58
Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее
-
18.01.2024, 17:25
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 15:36
Госдума не разрешила проводить референдум по электросамокатам
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об электросамокатах, который предоставляет право муниципалитетам самостоятельно решать, запрещать этот вид транспорта или нет.Читать далее
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