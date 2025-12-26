Почему задние стекла с подогревом на китайских машинах не выдерживают российскую зиму – неожиданные причины

Владельцы китайских авто жалуются на трещины в стеклах после зимних морозов

В России фиксируют всплеск жалоб на трещины в задних стеклах китайских автомобилей. Проблема проявилась с наступлением первых морозов. Причины пока вызывают споры среди экспертов. Некоторые дилеры отказывают в гарантийной замене. Подробности – в нашем материале.

С наступлением первых серьезных холодов в конце декабря российские автовладельцы, выбравшие машины из КНР, столкнулись с неожиданной неприятностью. В социальных сетях и на форумах появились сообщения о том, что задние стекла с подогревом на новых китайских автомобилях буквально трескаются или даже рассыпаются после включения обогрева. Как сообщает «Российская Газета», фотографии разбитых стекол и возмущенные комментарии быстро распространились по интернету.

Причины такого явления обсуждаются активно. Одни считают, что всему виной небрежная установка стекла на заводе или повреждения, полученные при транспортировке. Однако специалисты склоняются к другой версии: проблема кроется в особенностях работы системы обогрева. Если нити накала повреждены или неправильно подключены, они могут перегреться, что приводит к резкому перепаду температуры и, как следствие, к разрушению стекла.

Владельцы отмечают, что чаще всего страдают именно задние стекла с подогревом. При этом дилеры не всегда готовы признавать такие случаи гарантийными. В результате автовладельцам приходится самостоятельно оплачивать замену, что вызывает дополнительное недовольство.

Интересно, что производители из Китая внимательно следят за отзывами российских клиентов. Многие бренды уже начали дорабатывать свои автомобили, чтобы они лучше подходили для эксплуатации в условиях суровой зимы. В частности, речь идет о внедрении дополнительных зимних опций, улучшении антикоррозионной защиты и устранении выявленных недостатков.

Эксперты советуют владельцам китайских автомобилей быть особенно осторожными при использовании обогрева стекол в сильные морозы. Не стоит включать подогрев сразу на полную мощность, если машина долго стояла на холоде. Лучше дать стеклу немного прогреться естественным образом, чтобы избежать резких температурных перепадов.

Как отмечает «Российская Газета», подобные проблемы не редкость для новых моделей, которые только начинают осваивать российский рынок. Однако производители быстро реагируют на жалобы и стараются устранить недостатки в следующих партиях автомобилей. Тем не менее, владельцам стоит помнить о возможных рисках и внимательно следить за состоянием своих машин в зимний период.