Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой

Портал Авто.ру провел исследование и выяснил, с какими проблемами столкнулись зимой владельцы китайских автомобилей. Чаще всего водители жаловались на разряженные аккумуляторы (36%), незаводящиеся в мороз двигатели (33%), поломки стеклоочистителей или стеклоомывателей (24%) и дефекты лакокрасочного покрытия (16%). Каждый седьмой участник опроса (14%) столкнулся с проблемами в работе тормозной системы и еще столько же с ошибками коробки передач.

Параллельно эксперты Авто.ру спросили дилеров китайских марок, с каким проблемами к ним общаются клиенты. Оказалось, что чаще всего владельцы жалуются на работу сенсорных экраном. В список проблем вошли трудности с запуском в мороз, отказ системы ABS и проблемы с бортовым компьютером, пишет «Газета.Ru».

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