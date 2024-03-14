Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Параллельно эксперты Авто.ру спросили дилеров китайских марок, с каким проблемами к ним общаются клиенты. Оказалось, что чаще всего владельцы жалуются на работу сенсорных экраном. В список проблем вошли трудности с запуском в мороз, отказ системы ABS и проблемы с бортовым компьютером, пишет «Газета.Ru».
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14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
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14.03.2024, 08:46
АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
Подушки безопасности окончательно вернулись на Lada Granta. В феврале на машины семейства начали устанавливать водительскую подушку, а в марте – фронтальную подушку для переднего пассажира.Читать далее
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14.03.2024, 08:05
Илон Маск решил выпускать тягач Tesla Semi в Германии
Илон Маск провел в Германии всего четыре часа. Утром в среду, 13 марта, глава Tesla прилетел в Берлин, чтобы пообщаться с руководством Giga Berlin после диверсии. Инцидент не повлиял на планы расширить производство Tesla в Германии.Читать далее
-
14.03.2024, 07:37
Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen
Компания Porsche объявила, что результаты продаж в 2023 году были настолько хороши, что размер ежегодного бонуса рядовым сотрудникам и рабочим будет вдвое больше, чем получили их коллеги из Volkswagen.Читать далее
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13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
-
13.03.2024, 16:20
УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о внедорожнике УАЗ, который провалился под лед на озере Сяберо в 100 метрах от берега. В машине было двое мужчин.Читать далее
-
14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
-
14.03.2024, 08:46
АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
Подушки безопасности окончательно вернулись на Lada Granta. В феврале на машины семейства начали устанавливать водительскую подушку, а в марте – фронтальную подушку для переднего пассажира.Читать далее
-
14.03.2024, 08:05
Илон Маск решил выпускать тягач Tesla Semi в Германии
Илон Маск провел в Германии всего четыре часа. Утром в среду, 13 марта, глава Tesla прилетел в Берлин, чтобы пообщаться с руководством Giga Berlin после диверсии. Инцидент не повлиял на планы расширить производство Tesla в Германии.Читать далее
-
14.03.2024, 07:37
Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen
Компания Porsche объявила, что результаты продаж в 2023 году были настолько хороши, что размер ежегодного бонуса рядовым сотрудникам и рабочим будет вдвое больше, чем получили их коллеги из Volkswagen.Читать далее
-
13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
-
13.03.2024, 16:20
УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о внедорожнике УАЗ, который провалился под лед на озере Сяберо в 100 метрах от берега. В машине было двое мужчин.Читать далее
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