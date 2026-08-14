Панорамные крыши китайских кроссоверов массово трескаются от жары в России: какие модели трещат по швам

Владельцы китайских кроссоверов в России столкнулись с массовой проблемой крыш

Многие российские автомобилисты неожиданно столкнулись с дорогим ремонтом: панорамные крыши на популярных китайских кроссоверах не выдерживают жары. Что грозит владельцам, почему страховки часто не помогают и какие регионы оказались в зоне риска - мало кто знает детали этой проблемы.

Многие российские автомобилисты неожиданно столкнулись с дорогим ремонтом: панорамные крыши на популярных китайских кроссоверах не выдерживают жары. Что грозит владельцам, почему страховки часто не помогают и какие регионы оказались в зоне риска - мало кто знает детали этой проблемы.

В последние месяцы российские владельцы китайских кроссоверов столкнулись с неожиданной и весьма затратной проблемой: панорамные крыши на некоторых моделях начали массово трескаться и даже лопаться под воздействием летней жары. Особенно остро эта ситуация проявляется в южных регионах страны, где температура воздуха стабильно достигает 30 градусов. Для многих автомобилистов это стало неприятным сюрпризом, ведь подобные поломки требуют серьёзных вложений и могут затрагивать безопасность эксплуатации машины.

Как сообщает «Российская газета», чаще всего с подобными дефектами сталкиваются владельцы Chery, Jetour и Changan. Прозрачные крыши, которые ещё недавно считались признаком современного дизайна и комфорта, в условиях российского климата оказались уязвимыми. Водители отмечают, что стекло начинает покрываться трещинами или полностью разрушается после нескольких дней под палящим солнцем. Особенно часто такие обращения фиксируются в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Крыму — регионах, где солнце летом практически не щадит автомобили.

Проблема усугубляется тем, что страховые компании часто отказываются признавать повреждение панорамной крыши страховым случаем. В результате владельцам приходится самостоятельно оплачивать ремонт, который может обойтись от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели и сложности работ. Для многих это становится серьёзным испытанием, особенно если автомобиль приобретён в кредит или недавно куплен новым.

Интересно, что массовые жалобы на трещины панорамных крыш совпали с ростом популярности китайских автомобилей в России. По мнению специалистов, производители могли не учитывать специфику российского климата при проектировании стеклянных элементов. Эксперты советуют владельцам по возможности избегать длительных стоянок на открытом солнце и использовать защитные солнцезащитные шторки, однако такие меры не всегда спасают от перегрева стекла. Важно отметить, что подобные случаи фиксируются не только на новых машинах, но и на автомобилях с пробегом, что говорит о системном характере проблемы.

Панорамные крыши — это не только элемент стиля, но и потенциальный источник дополнительных расходов. В условиях российского климата стеклянные конструкции требуют особого внимания и ухода. Владельцам китайских кроссоверов рекомендуется заранее уточнять условия страхования и быть готовыми к возможным затратам на ремонт. Согласно имеющимся данным, производители пока не объявляли о масштабных отзывных кампаниях или изменениях в конструкции, однако ситуация может измениться, если число таких случаев продолжит расти. Для автолюбителей это ещё один повод внимательно подходить к деталям при покупке машины и учитывать не только внешний вид, но и практические особенности эксплуатации.

В этой ситуации стоит отметить, что вопросы надёжности и эксплуатации автомобилей разных марок в России всё чаще становятся предметом обсуждения. Например, недавно внимание привлекла тема поведения водителей BMW на дорогах - эксперты разбирались, почему многие владельцы этих марок отключают поворотники, и как это влияет на безопасность.