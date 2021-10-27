Владельцы Lada Vesta снова не могут спать спокойно: воруют колеса
Фото: vk.com/sova_penza
Фото: vk.com/sova_penza
Фото: vk.com/sova_penza
Фото: vk.com/sova_penza
В паблике «Сова Пенза Авто» за последние несколько дней появились как минимум четыре сообщения о краже колес. А сколько еще владельцев не стали делиться своей бедой в соцсетях? Некоторые из разутых машин стоят на кирпичах, другие – на покрышках. Сейчас комплект подержанных 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков для Lada Vesta стоят порядка 35 000 рублей. Многие автолюбители опасаются, что рост цен на диски и резину спровоцирует волну краж и колпачки, скрученные тиктокерами, покажутся всем невинной шуткой.
- 820 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 297 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 785 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 730 427 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 650 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 747 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 678 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 750 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 978 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
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