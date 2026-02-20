Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 20:59

Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия

Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия

Проблемы с VIN-номером мешают поставить кроссовер LiXiang на учет в ГАИ

Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия

В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.

В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.

Ситуация с регистрацией новых китайских автомобилей LiXiang в России неожиданно обострилась: все больше владельцев сталкиваются с тем, что их машины не принимают на учет в ГАИ. Причина - подозрения инспекторов к заводским табличкам с VIN-номером. Это не просто бюрократическая формальность: из-за отказа в регистрации автомобиль фактически нельзя использовать по закону, а некоторые машины и вовсе изымают для экспертизы. Для многих покупателей это становится настоящим шоком, ведь речь идет о новых кроссоверах, купленных у официальных дилеров.

Как выяснилось, инспекторы ГАИ все чаще ставят под сомнение подлинность идентификационных наклеек на кузове LiXiang. По их мнению, таблички выглядят так, будто были приклеены не на заводе, а кустарным способом. Даже официальные письма от производителя, подтверждающие оригинальность маркировки, не всегда помогают - машины все равно отправляют на криминалистическую экспертизу. В результате владельцы теряют время, а иногда и возможность пользоваться автомобилем.

Что говорят владельцы и дилеры

Пострадавшие автовладельцы рассказывают, что после покупки новых LiXiang у дилеров сталкиваются с отказом в регистрации. Один из них поделился, что инспектору не понравилась наклейка с VIN - ее сочли подозрительной и отправили машину на экспертизу. Другие участники клубов LiXiang подтверждают: подобные случаи не единичны, а проблема тянется уже несколько месяцев. Некоторые даже задумываются о возврате автомобиля дилеру, если вопрос не удается решить.

Официальные представители Li Auto в России признают наличие проблемы и утверждают, что все таблички соответствуют российским стандартам. По их словам, автомобили проходят сертификацию, а наклейки изготавливаются на заводе в Китае по требованиям ТР ТС 018/2011. Компания поддерживает связь с государственными органами и уверяет, что работает над решением вопроса.

Однако дилеры, с которыми удалось пообщаться, отрицают массовый характер проблемы. В крупных автосалонах уверяют, что все машины проходят регистрацию без сложностей, а услуга «под ключ» позволяет оформить автомобиль без лишних хлопот. В некоторых случаях менеджеры связывают трудности с регистрацией с особенностями параллельного импорта или ошибками при таможенном оформлении, но подчеркивают, что при покупке у официального дилера риски минимальны.

Причины отказов и возможные последствия

По мнению экспертов, основная причина отказов - подозрения инспекторов в подлинности VIN-табличек. Если наклейка кажется им не заводской, машину отправляют на экспертизу, а иногда и вовсе отказывают в регистрации. В отдельных случаях это связано с повреждениями или неправильным нанесением маркировки, но чаще всего речь идет о субъективной оценке инспектора.

Проблема не ограничивается только LiXiang. Осенью прошлого года похожая ситуация возникла у владельцев Hongqi: сотни новых машин не смогли поставить на учет из-за претензий к дублирующим табличкам. Производитель тогда заверял, что все автомобили соответствуют стандартам, но вопрос решался долго. Подобные истории становятся все более частыми на фоне роста числа китайских автомобилей на российском рынке.

Стоит отметить, что вопросы к регистрации новых авто из-за особенностей оформления документов или маркировки возникают не только у владельцев LiXiang. Например, недавно ФТС предупредила о возможных доначислениях утильсбора для машин из ЕАЭС, что также может повлиять на процесс постановки на учет и привести к дополнительным расходам для автовладельцев.

Что делать владельцам: советы юристов

Эксперты советуют не опускать руки и действовать через суд. Если ГАИ отказало в регистрации, первым шагом должно стать обжалование решения в судебном порядке. Только после этого можно требовать возврата денег у дилера. Суд будет выяснять, действительно ли табличка нанесена заводским способом и есть ли основания для отказа. Если выяснится, что регистрационный орган ошибся, суд может обязать ГАИ поставить автомобиль на учет.

Юристы подчеркивают: если проблема связана с самим автомобилем, а не с действиями покупателя (например, неоплаченной пошлиной), это может стать основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата средств. При покупке у официального дилера спор обычно решается быстрее, чем при покупке с рук. Однако если будет доказано, что VIN-номер изменен умышленно, вернуть деньги будет сложнее.

В случае, если экспертиза подтверждает заводское происхождение таблички, а инспектор продолжает отказывать в регистрации, владелец вправе подать административный иск к подразделению МРЭО ГИБДД. Судебная практика показывает, что такие дела часто решаются в пользу автовладельцев, если нет признаков подделки или вмешательства.

Новые модели и перспективы

Несмотря на сложности с регистрацией, Li Auto продолжает расширять модельный ряд в России. Недавно компания представила обновленный флагманский кроссовер L9 Livis, который стал длиннее и получил новые технические решения. Ожидается, что интерес к марке будет только расти, а значит, вопрос с регистрацией новых автомобилей требует скорейшего решения.

Пока же владельцам LiXiang стоит быть готовыми к возможным трудностям при постановке на учет и заранее уточнять все нюансы у дилера. Важно сохранять все документы и быть готовым защищать свои права в суде, если возникнут проблемы с регистрацией.

Упомянутые марки: LiXiang
Похожие материалы Лисян

