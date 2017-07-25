25 июля 2017, 13:20

Владельцы машин без номеров получат листовку об эвакуации

В Москве подготовили и выпустили специальную памятку для автомобилистов, в которой разъясняются причины и принципы эвакуации транспортных средств без государственных номерных знаков.
^

Ранее мы писали
Члены Комитета по законодательству петербургского ЗакСа при участии представителей органов исполнительной ...
Читать далее
Неопознанный автомобиль часто вызывает беспокойство у окружающих. С 1 мая правительство столицы приняло решение об эвакуации транспортных средств без номеров из-за возможной угрозы безопасности жителей города. Хоть новые правила начали действовать еще весной, далеко не все водители с ними знакомы.

В памятке указано, что под эвакуацию попадают не только «безномерные» авто, но и машины, оснащенные подложными номерными знаками. Также подробно описан порядок эвакуации и ответственность владельцев транспорта.

Водители могут получить листовку у инспекторов Московской административно-дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» в течение 7 дней, пока длится акция. После чего все подозрительные машины будут эвакуированы из зон массового скопления людей. Примечательно, что владельцу авто не придется оплачивать услуги эвакуатора. После проверки автомобиля экспертами на спецстоянке, транспорт будет возвращен владельцу.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Продается Suzuki Grand Vitara 2008 г/в по з/ч в Новосибирске
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
favoritas
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
Взяли бы лучше в пример Арабские Эмираты. Там почему-то нефть общая, а не правительства
Антон
Форум Lifan Solano
Всем здравствуйте! Я новый пользователь на этом форуме и нашел его очень полезным для себя, поэтому решил написать и возможно найти решение проблемы. Беспредел с осаго и бонусами за вождение! Страховался я у одного и того же агента несколько лет, он делал мне скидку и очень дешево выходило осаго ...
nicelife
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 73 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Владельцы машин без номеров получат листовку об эвакуации
{{material_118056}}Неопознанный автомобиль часто вызывает беспокойство у окружающих. С 1 мая правительство столицы приняло решение об эвакуации транспортных средств без номеров из-за возможной угрозы безопасности жителей города. Хоть новые правила начали действовать еще весной, далеко не все водители с ними знакомы.В памятке указано, что под эвакуацию попадают не только «безномерные» авто, но и машины, оснащенные подложными номерными знаками. Также подробно описан порядок эвакуации и ответственность владельцев транспорта.Водители могут получить листовку у инспекторов Московской административно-дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» в течение 7 дней, пока длится акция. После чего все подозрительные машины будут эвакуированы из зон массового скопления людей. Примечательно, что владельцу авто не придется оплачивать услуги эвакуатора. После проверки автомобиля экспертами на спецстоянке, транспорт будет возвращен владельцу.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязань Тольятти Кировская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG