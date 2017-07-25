25 июля 2017, 13:20
Владельцы машин без номеров получат листовку об эвакуации
В Москве подготовили и выпустили специальную памятку для автомобилистов, в которой разъясняются причины и принципы эвакуации транспортных средств без государственных номерных знаков.
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В памятке указано, что под эвакуацию попадают не только «безномерные» авто, но и машины, оснащенные подложными номерными знаками. Также подробно описан порядок эвакуации и ответственность владельцев транспорта.
Водители могут получить листовку у инспекторов Московской административно-дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» в течение 7 дней, пока длится акция. После чего все подозрительные машины будут эвакуированы из зон массового скопления людей. Примечательно, что владельцу авто не придется оплачивать услуги эвакуатора. После проверки автомобиля экспертами на спецстоянке, транспорт будет возвращен владельцу.
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