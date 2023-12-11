Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники

Ранее мы писали АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать? С 11 декабря на автозаводе в Тольятти автомобили семейства Lada Vesta начнут собирать в две смены. Эксперты ... Читать далее

Журналисты издания ixbt.com изучили отзывы владельцев Lada Vesta NG и узнали о новых напастях. Одна из самых серьезных – проблема со щетками стелоочистителей, которые могут внезапно прийти в движение даже в солнечную погоду. Страшнее всего, что оживают они даже при выключенном зажигании, на закрытой машине. Некоторые вынуждены снимать клемму с аккумулятора или сам аккумулятор, чтобы утром не выйти к «мертвой» машине. За ночь трудолюбивые дворники запросто могут разрядить батарею в ноль.

Вторая проблема связана с указателями поворота, которые в отличие от стеклоочистителей, наоборот, включаться не желают. Проявляется неисправность, когда столбик термометра на улице опускается ниже 0⁰С. Некоторым помогает замена блока подрулевых переключателей. Но не всем. У одного автовладельца после замены блока вместо поворотников начал включаться ближний свет.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах