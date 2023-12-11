Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
Вторая проблема связана с указателями поворота, которые в отличие от стеклоочистителей, наоборот, включаться не желают. Проявляется неисправность, когда столбик термометра на улице опускается ниже 0⁰С. Некоторым помогает замена блока подрулевых переключателей. Но не всем. У одного автовладельца после замены блока вместо поворотников начал включаться ближний свет.
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-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
02.11.2023, 14:20
Lada Vesta сорвалась в Сочи с обрыва: людей спасли благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС»
Под Сочи вечером 30 октября водитель Lada Vesta не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и рухнул с 50-метрового обрыва вниз. В машине находились три человека.Читать далее
-
31.10.2023, 17:09
АвтоВАЗ рассказал, когда начнут выпускать «Ладу» для чиновников (не скоро)
В ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал, когда на предприятии планируют наладить серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, рекомендованных для закупки в автопарки министерств и ведомств.Читать далее
- 1 515 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 085 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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- 965 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 545 000 РВАЗ (Lada) Веста 2021 в Москве
- 1 695 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
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- 1 475 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 975 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 990 000 РВАЗ (Lada) Веста 2019 в Москве
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