14 марта 2018, 11:10
Владельцы пикапов верны своему выбору
Американский автомобильный портал Edmunds выяснил, владельцы каких автомобилей наиболее лояльны и сохраняют верность классу автомобиля, стране-производителю или марке. Самыми лояльными оказались владельцы пикапов и покупатели японских марок. В исследовании были проанализированы данные по покупке автомобилей в США с 2007 по 2017 годы.
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Относительно страны происхождения автомобиля, наибольшее постоянство демонстрируют приверженцы японского автопрома. 83% покупателей японских автомобилей продолжают раз за разом выбирать именно японские марки. На втором месте – владельцы корейских машин (68%). Покупатели американских машин только в 50% случаев вновь останавливают свой выбор на автомобиле американского производства, а в 29% случаев отдают предпочтение «японцам».
Если говорить о конкретных брендах, то лидерами лояльности стала Toyota (63%), Subaru (61%) и Honda (60%). Наименее преданны своим маркам американские покупатели Chrysler (16%), Smart (19%), Dodge (19%) и Mitsubishi (21%). В люксовом сегменте верностью выбранной марке отличаются покупатели Lexus (51%) и Audi (47%), в отличие, например, от покупателей Infiniti (22%) или Jaguar (24%). Кроме того, эксперты портала Edmunds сообщают о тенденции, когда владельцы бюджетных брендов при следующей покупке все чаще выбирают компактные модели премиальных марок.
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