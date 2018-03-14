14 марта 2018, 11:10

Владельцы пикапов верны своему выбору

Американский автомобильный портал Edmunds выяснил, владельцы каких автомобилей наиболее лояльны и сохраняют верность классу автомобиля, стране-производителю или марке. Самыми лояльными оказались владельцы пикапов и покупатели японских марок. В исследовании были проанализированы данные по покупке автомобилей в США с 2007 по 2017 годы.
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Владельцы пикапов верны своему выбору
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Купив однажды пикап, люди с большой долей вероятности продолжат покупать пикапы и в дальнейшем. Аналогичную лояльность (75%) своему сегменту демонстрируют сейчас и владельцы кроссоверов. Но так было не всегда. Еще 10 лет назад только каждый второй хозяин кроссовера, приобретая новый автомобиль, вновь выбирал SUV. Но в последнее время популярность кроссоверов увеличивается. Рост лояльности в этом сегменте сопровождается падением в сегменте легковых автомобилей. Если еще в 2012 году здесь было почти 70% лояльных покупателей, то сейчас их доля снизилась до 53%.

Относительно страны происхождения автомобиля, наибольшее постоянство демонстрируют приверженцы японского автопрома. 83% покупателей японских автомобилей продолжают раз за разом выбирать именно японские марки. На втором месте – владельцы корейских машин (68%). Покупатели американских машин только в 50% случаев вновь останавливают свой выбор на автомобиле американского производства, а в 29% случаев отдают предпочтение «японцам».

Если говорить о конкретных брендах, то лидерами лояльности стала Toyota (63%), Subaru (61%) и Honda (60%). Наименее преданны своим маркам американские покупатели Chrysler (16%), Smart (19%), Dodge (19%) и Mitsubishi (21%). В люксовом сегменте верностью выбранной марке отличаются покупатели Lexus (51%) и Audi (47%), в отличие, например, от покупателей Infiniti (22%) или Jaguar (24%). Кроме того, эксперты портала Edmunds сообщают о тенденции, когда владельцы бюджетных брендов при следующей покупке все чаще выбирают компактные модели премиальных марок.

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Владельцы пикапов верны своему выбору
{{material_122683}}Купив однажды пикап, люди с большой долей вероятности продолжат покупать пикапы и в дальнейшем. Аналогичную лояльность (75%) своему сегменту демонстрируют сейчас и владельцы кроссоверов. Но так было не всегда. Еще 10 лет назад только каждый второй хозяин кроссовера, приобретая новый автомобиль, вновь выбирал SUV. Но в последнее время популярность кроссоверов увеличивается. Рост лояльности в этом сегменте сопровождается падением в сегменте легковых автомобилей. Если еще в 2012 году здесь было почти 70% лояльных покупателей, то сейчас их доля снизилась до 53%.Относительно страны происхождения автомобиля, наибольшее постоянство демонстрируют приверженцы японского автопрома. 83% покупателей японских автомобилей продолжают раз за разом выбирать именно японские марки. На втором месте – владельцы корейских машин (68%). Покупатели американских машин только в 50% случаев вновь останавливают свой выбор на автомобиле американского производства, а в 29% случаев отдают предпочтение «японцам».Если говорить о конкретных брендах, то лидерами лояльности стала Toyota (63%), Subaru (61%) и Honda (60%). Наименее преданны своим маркам американские покупатели Chrysler (16%), Smart (19%), Dodge (19%) и Mitsubishi (21%). В люксовом сегменте верностью выбранной марке отличаются покупатели Lexus (51%) и Audi (47%), в отличие, например, от покупателей Infiniti (22%) или Jaguar (24%). Кроме того, эксперты портала Edmunds сообщают о тенденции, когда владельцы бюджетных брендов при следующей покупке все чаще выбирают компактные модели премиальных марок.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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