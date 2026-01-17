Почему немецкие авто Porsche и BMW внезапно перестали заводиться — что происходит на сервисах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 16:18

Владельцы Porsche и BMW в России столкнулись с массовой блокировкой машин — в чем причина

Владельцы Porsche и BMW в России столкнулись с массовой блокировкой машин — в чем причина

Почему немецкие авто Porsche и BMW внезапно перестали заводиться — что происходит на сервисах

Владельцы Porsche и BMW в России столкнулись с массовой блокировкой машин — в чем причина

Владельцы премиальных Porsche и BMW в России оказались в затруднительном положении. Их автомобили внезапно перестали реагировать на ключ. Сервисы фиксируют наплыв клиентов. Причины блокировки вызывают споры. Решение проблемы требует времени и денег.

Владельцы премиальных Porsche и BMW в России оказались в затруднительном положении. Их автомобили внезапно перестали реагировать на ключ. Сервисы фиксируют наплыв клиентов. Причины блокировки вызывают споры. Решение проблемы требует времени и денег.

Владельцы автомобилей марок Porsche и BMW оказались в центре технологической драмы. Их машины, еще вчера работавшие безупречно, внезапно перестали реагировать на команды. Ситуация быстро вышла за рамки единичных случаев и приобрела массовый характер, вызвав ажиотаж в сервисных центрах.

Причиной стали сбои в работе электронных блоков управления, отвечающих за безопасность и связь автомобиля (VTS и TCU). По словам специалистов, из-за помех на определённых частотах система ошибочно идентифицирует ситуацию как угон и блокирует двигатель. Владелец остаётся с дорогим, но бесполезным «куском металла». Для восстановления работоспособности требуется эвакуатор и сложная перепрошивка электроники.

Если в начале декабря такие инциденты были редкостью, то сейчас сервисы фиксируют очереди пострадавших клиентов. Владельцы роскошных машин вынуждены ждать своей очереди на перепрошивку, а у некоторых возникают дополнительные проблемы из-за нехватки необходимых комплектующих.

Ситуация напоминает события августа 2023 года, когда Mercedes-Benz отключил российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Тогда это привело к сбоям в работе сигнализаций и невозможности программирования новых ключей.

Проблемы не ограничиваются только Porsche и BMW. В дилерских центрах Audi также отмечают сложности: альтернативного программного обеспечения для этих машин нет. В одном из официальных сервисов BMW в Москве признались, что изготовление дубликатов ключей стало невозможным, а часть функций автомобилей теперь недоступна.

Ситуация с блокировкой автомобилей наглядно демонстрирует уязвимость современных машин перед техническими сбоями и внешними ограничениями. Владельцы вынуждены искать нестандартные решения, а сервисные центры работают на пределе возможностей. Остаётся наблюдать, как быстро удастся стабилизировать ситуацию и вернуть автомобили на дороги.

Упомянутые марки: Porsche, BMW, Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше, БМВ, Ауди

Похожие материалы Порше, БМВ, Ауди

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Уфа Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться