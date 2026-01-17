Почему немецкие авто Porsche и BMW внезапно перестали заводиться — что происходит на сервисах

Владельцы Porsche и BMW в России столкнулись с массовой блокировкой машин — в чем причина

Владельцы премиальных Porsche и BMW в России оказались в затруднительном положении. Их автомобили внезапно перестали реагировать на ключ. Сервисы фиксируют наплыв клиентов. Причины блокировки вызывают споры. Решение проблемы требует времени и денег.

Владельцы автомобилей марок Porsche и BMW оказались в центре технологической драмы. Их машины, еще вчера работавшие безупречно, внезапно перестали реагировать на команды. Ситуация быстро вышла за рамки единичных случаев и приобрела массовый характер, вызвав ажиотаж в сервисных центрах.

Причиной стали сбои в работе электронных блоков управления, отвечающих за безопасность и связь автомобиля (VTS и TCU). По словам специалистов, из-за помех на определённых частотах система ошибочно идентифицирует ситуацию как угон и блокирует двигатель. Владелец остаётся с дорогим, но бесполезным «куском металла». Для восстановления работоспособности требуется эвакуатор и сложная перепрошивка электроники.

Если в начале декабря такие инциденты были редкостью, то сейчас сервисы фиксируют очереди пострадавших клиентов. Владельцы роскошных машин вынуждены ждать своей очереди на перепрошивку, а у некоторых возникают дополнительные проблемы из-за нехватки необходимых комплектующих.

Ситуация напоминает события августа 2023 года, когда Mercedes-Benz отключил российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Тогда это привело к сбоям в работе сигнализаций и невозможности программирования новых ключей.

Проблемы не ограничиваются только Porsche и BMW. В дилерских центрах Audi также отмечают сложности: альтернативного программного обеспечения для этих машин нет. В одном из официальных сервисов BMW в Москве признались, что изготовление дубликатов ключей стало невозможным, а часть функций автомобилей теперь недоступна.

Ситуация с блокировкой автомобилей наглядно демонстрирует уязвимость современных машин перед техническими сбоями и внешними ограничениями. Владельцы вынуждены искать нестандартные решения, а сервисные центры работают на пределе возможностей. Остаётся наблюдать, как быстро удастся стабилизировать ситуацию и вернуть автомобили на дороги.