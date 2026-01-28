Права категории B: теперь и квадроциклы в придачу? Неужели все так просто!

Владельцы прав категории B теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами

Водителей с категорией B ждет неожиданное новшество. Теперь открываются новые возможности. Но есть нюансы, о которых мало кто догадывается. Проверьте, не упустили ли вы важную деталь.

Для российских автомобилистов с категорией B открылись новые горизонты. Теперь, если у вас есть такие права, вы можете официально управлять не только легковыми машинами, но и снегоходами, квадроциклами и даже некоторыми видами садовой техники. Причем для этого не потребуется сдавать дополнительные экзамены или проходить специальное обучение. Изменения вступили в силу благодаря обновленному законодательству, которое расширило перечень транспортных средств, доступных для управления с обычными водительскими правами.

В частности, речь идет о подкатегории B1, которая теперь автоматически добавляется к категории B. Это значит, что обладатели таких прав могут садиться за руль квадроциклов и снегоходов, если у них нет медицинских противопоказаний для управления транспортом с мотопосадкой. Однако есть важное условие: если в ваших правах стоит отметка «AS» напротив B1, то она ограничивает вас только автомобилями. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, придется заменить удостоверение и убрать эту отметку.

Стоит отметить, что нововведение касается не только квадроциклов и снегоходов. Теперь с категорией B можно легально управлять мопедами (категория М), трициклами, а также некоторыми мотоблоками и другой техникой, если она не требует отдельного допуска. Но для транспортных средств с мотопосадкой, например, мотоциклов, по-прежнему нужны отдельные права.

Процедура замены водительского удостоверения несложная, но требует личного визита в ГИБДД. Только после этого отметка «AS» исчезнет, и вы получите полный доступ к новым видам транспорта. Важно помнить, что без физической замены прав воспользоваться расширенными возможностями не получится, даже если формально вы подходите под новые требования.

Если вы не знали, категория B в России традиционно позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими грузовиками. Подкатегория B1 была введена для транспортных средств с мотопосадкой, таких как квадроциклы и трициклы. Ранее для управления снегоходами и квадроциклами требовались отдельные права тракториста-машиниста, что создавало дополнительные сложности для водителей. С весны 2024 года процедура стала проще, но не забывайте следить за актуальностью своих документов.