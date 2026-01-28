Права категории B: теперь и квадроциклы в придачу? Неужели все так просто!

28 января 2026, 11:23
Владельцы прав категории B теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами
Владельцы прав категории B теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами
Водителей с категорией B ждет неожиданное новшество. Теперь открываются новые возможности. Но есть нюансы, о которых мало кто догадывается. Проверьте, не упустили ли вы важную деталь.
Для российских автомобилистов с категорией B открылись новые горизонты. Теперь, если у вас есть такие права, вы можете официально управлять не только легковыми машинами, но и снегоходами, квадроциклами и даже некоторыми видами садовой техники. Причем для этого не потребуется сдавать дополнительные экзамены или проходить специальное обучение. Изменения вступили в силу благодаря обновленному законодательству, которое расширило перечень транспортных средств, доступных для управления с обычными водительскими правами.
В частности, речь идет о подкатегории B1, которая теперь автоматически добавляется к категории B. Это значит, что обладатели таких прав могут садиться за руль квадроциклов и снегоходов, если у них нет медицинских противопоказаний для управления транспортом с мотопосадкой. Однако есть важное условие: если в ваших правах стоит отметка «AS» напротив B1, то она ограничивает вас только автомобилями. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, придется заменить удостоверение и убрать эту отметку.
Стоит отметить, что нововведение касается не только квадроциклов и снегоходов. Теперь с категорией B можно легально управлять мопедами (категория М), трициклами, а также некоторыми мотоблоками и другой техникой, если она не требует отдельного допуска. Но для транспортных средств с мотопосадкой, например, мотоциклов, по-прежнему нужны отдельные права.
Процедура замены водительского удостоверения несложная, но требует личного визита в ГИБДД. Только после этого отметка «AS» исчезнет, и вы получите полный доступ к новым видам транспорта. Важно помнить, что без физической замены прав воспользоваться расширенными возможностями не получится, даже если формально вы подходите под новые требования.
Если вы не знали, категория B в России традиционно позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими грузовиками. Подкатегория B1 была введена для транспортных средств с мотопосадкой, таких как квадроциклы и трициклы. Ранее для управления снегоходами и квадроциклами требовались отдельные права тракториста-машиниста, что создавало дополнительные сложности для водителей. С весны 2024 года процедура стала проще, но не забывайте следить за актуальностью своих документов.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 01:07
Редкий Saab 9-2X на базе Subaru Impreza WRX выставлен на продажу в России
В Уфе появился на продаже Saab 9-2X 2004 года — универсал, который на самом деле скрывает под собой легендарную Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль — редкий пример badge engineering, когда под разными брендами скрываются одни и те же машины. Почему такие экземпляры вызывают интерес у коллекционеров и с какими сложностями сталкиваются их владельцы — разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 00:41
Мошенники и водительские права: как работает схема в 2026 году
В 2026 году в России участились случаи предложений купить водительские права без экзаменов. Почему такие схемы опасны, как их распознают инспекторы и что реально грозит тем, кто решится на подобную авантюру - разбираемся в деталях. Эксперты предупреждают: последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
28.01.2026, 20:52
Мини-дом на колесах: как современные технологии меняют мобильное жилье
Миниатюрные дома из дерева, популярные в Европе, удивляют сочетанием простоты и функциональности. Они идеально подходят для мобильной жизни, работы на удаленке и минимальных затрат на обслуживание. Узнайте, почему такие дома становятся трендом среди современных автомобилистов и как они меняют представление о собственном жилье.Читать далее
-
28.01.2026, 19:22
Зачем автомобилисты вешают ведро на фаркоп: история и современные причины
Почему на некоторых автомобилях можно увидеть маленькое металлическое ведро, закрепленное на фаркопе? Эта деталь - не просто украшение, а часть многолетней традиции российских водителей, в которой переплелись история, практичность и символика. Разбираемся, что значит ведро на машине сегодня и почему оно не теряет актуальности даже в 2026 году.Читать далее
-
28.01.2026, 16:07
Валдай 12 с новым дизелем: обновление для российского рынка грузовиков
Валдай 12 получил современный дизель ЯМЗ-53445 и систему SCR для соответствия стандарту Евро-5. Разбираемся, как обновление повлияло на характеристики, комфорт и продажи модели, а также какие нюансы стоит учитывать владельцам.Читать далее
-
28.01.2026, 15:58
Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond
Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 01:07
Редкий Saab 9-2X на базе Subaru Impreza WRX выставлен на продажу в России
В Уфе появился на продаже Saab 9-2X 2004 года — универсал, который на самом деле скрывает под собой легендарную Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль — редкий пример badge engineering, когда под разными брендами скрываются одни и те же машины. Почему такие экземпляры вызывают интерес у коллекционеров и с какими сложностями сталкиваются их владельцы — разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 00:41
Мошенники и водительские права: как работает схема в 2026 году
В 2026 году в России участились случаи предложений купить водительские права без экзаменов. Почему такие схемы опасны, как их распознают инспекторы и что реально грозит тем, кто решится на подобную авантюру - разбираемся в деталях. Эксперты предупреждают: последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
28.01.2026, 20:52
Мини-дом на колесах: как современные технологии меняют мобильное жилье
Миниатюрные дома из дерева, популярные в Европе, удивляют сочетанием простоты и функциональности. Они идеально подходят для мобильной жизни, работы на удаленке и минимальных затрат на обслуживание. Узнайте, почему такие дома становятся трендом среди современных автомобилистов и как они меняют представление о собственном жилье.Читать далее
-
28.01.2026, 19:22
Зачем автомобилисты вешают ведро на фаркоп: история и современные причины
Почему на некоторых автомобилях можно увидеть маленькое металлическое ведро, закрепленное на фаркопе? Эта деталь - не просто украшение, а часть многолетней традиции российских водителей, в которой переплелись история, практичность и символика. Разбираемся, что значит ведро на машине сегодня и почему оно не теряет актуальности даже в 2026 году.Читать далее
-
28.01.2026, 16:07
Валдай 12 с новым дизелем: обновление для российского рынка грузовиков
Валдай 12 получил современный дизель ЯМЗ-53445 и систему SCR для соответствия стандарту Евро-5. Разбираемся, как обновление повлияло на характеристики, комфорт и продажи модели, а также какие нюансы стоит учитывать владельцам.Читать далее
-
28.01.2026, 15:58
Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond
Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.Читать далее