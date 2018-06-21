21 июня 2018, 14:52

Владельцы Renault могут записаться на сервис онлайн

Компания Renault Россия запустила новый сервис. Теперь владельцы автомобилей марки смогут записаться на плановое ТО через интернет. Достаточно лишь указать VIN-номер или модель автомобиля, выбрать подходящий дилерский центр и удобное время. При записи-онлайн клиент сразу узнает стоимость работ.
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Российский офис Renault продолжает развивать интернет-сервисы. В июне 2016 года, компания запустила онлайн-шоурум, в котором потенциальные покупатели могли выбрать, рассмотреть, сравнить и забронировать понравившийся автомобиль. За два года через интернет было продано более 20 000 автомобилей Renault. Сейчас сервис дополнительно предлагает оплатить машину онлайн, а при необходимости и оформить кредит.

Следующий шаг - онлайн-запись на сервисное обслуживание. На специальной странице клиенту предлагают указать VIN-номер автомобиля. Можно выбрать модель из списка и вручную внести данные о типе и объеме двигателя, годе выпуске ТС и суммарном пробеге. На основе этой информации система рассчитывает максимальную стоимость регламентных работ. Затем автовладельцу останется лишь выбрать ближайший сервисный центр из списка или на карте и записаться на удобное время. Онлайн-запись пока работает в тестовом режиме. Список доступных дилерских СТО будет постепенно расширяться. На сегодняшний день по всей России работает 160 дилерских центров Renault.

В компании уверены, что новый онлайн-инструмент сделает процесс сервисного обслуживания максимально простым, прозрачным и удобным для клиентов.

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Форум Renault Magnum
| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Валерий MD
Форум Renault Fluence
| Кому: Саша, металлический звон во Флюхе-это в колодках тормозных 100%. Сам долго искал.
Александр
Форум Renault Premium
| Кому: Роман долгопа Роман, проверяй провода изгиба от кабины на раму, там есть простая смотка от одного провода расходиться на 4. все окисляется и обрываеться, .. всё находиться прямо внутри жгута.
Олег
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Владельцы Renault могут записаться на сервис онлайн
{{material_123430}}Российский офис Renault продолжает развивать интернет-сервисы. В июне 2016 года, компания запустила онлайн-шоурум, в котором потенциальные покупатели могли выбрать, рассмотреть, сравнить и забронировать понравившийся автомобиль. За два года через интернет было продано более 20 000 автомобилей Renault. Сейчас сервис дополнительно предлагает оплатить машину онлайн, а при необходимости и оформить кредит.Следующий шаг - онлайн-запись на сервисное обслуживание. На специальной странице клиенту предлагают указать VIN-номер автомобиля. Можно выбрать модель из списка и вручную внести данные о типе и объеме двигателя, годе выпуске ТС и суммарном пробеге. На основе этой информации система рассчитывает максимальную стоимость регламентных работ. Затем автовладельцу останется лишь выбрать ближайший сервисный центр из списка или на карте и записаться на удобное время. Онлайн-запись пока работает в тестовом режиме. Список доступных дилерских СТО будет постепенно расширяться. На сегодняшний день по всей России работает 160 дилерских центров Renault.В компании уверены, что новый онлайн-инструмент сделает процесс сервисного обслуживания максимально простым, прозрачным и удобным для клиентов.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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