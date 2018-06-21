Владельцы Renault могут записаться на сервис онлайн
Компания Renault Россия запустила новый сервис. Теперь владельцы автомобилей марки смогут записаться на плановое ТО через интернет. Достаточно лишь указать VIN-номер или модель автомобиля, выбрать подходящий дилерский центр и удобное время. При записи-онлайн клиент сразу узнает стоимость работ.
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Следующий шаг - онлайн-запись на сервисное обслуживание. На специальной странице клиенту предлагают указать VIN-номер автомобиля. Можно выбрать модель из списка и вручную внести данные о типе и объеме двигателя, годе выпуске ТС и суммарном пробеге. На основе этой информации система рассчитывает максимальную стоимость регламентных работ. Затем автовладельцу останется лишь выбрать ближайший сервисный центр из списка или на карте и записаться на удобное время. Онлайн-запись пока работает в тестовом режиме. Список доступных дилерских СТО будет постепенно расширяться. На сегодняшний день по всей России работает 160 дилерских центров Renault.
В компании уверены, что новый онлайн-инструмент сделает процесс сервисного обслуживания максимально простым, прозрачным и удобным для клиентов.
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22.05.2018, 19:42
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
19.04.2018, 21:32
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
23.02.2018, 15:44
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