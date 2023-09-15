Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество
Этот же владелец рассказал, водительская дверь начала открываться с большим усилием. В дилерском сервисе и на этот раз не увидели никаких проблем. Другой обладатель седана Omoda S5 пожаловался, что у машины вылетела одна из клипс, которые держат подкрылок заднего левого колеса.
Кроме того, многие владельцы Omoda S5 жалуются на снижение мощности двигателя при включенном кондиционере; на качество обивки кресел (слишком тонкий кожзам); на хлипкие дверные ручки; на неприятный химический запах в салоне после долгого пребывания на солнце. Некоторые даже успели пожалеть, что поддались рекламным обещаниям и оказались под впечатлением от эффектной внешности машины. Их ожидания не оправдались.
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08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
-
15.09.2023, 08:07
Цена топлива в России бьет рекорды, власти задумались о госрегулировании
Цены бензина и дизельного топлива день за днем обновляют исторические рекорды. Причины как в подорожании нефти на мировом рынке, так и в изменении демпферного механизма, изначально созданного для сдерживания цен на топливо.Читать далее
-
15.09.2023, 07:25
Дептранс опубликовал эпичное видео ночного ДТП спорткара в центре Москвы
В ночь на пятницу, 15 сентября, на 1-ой Тверской-Ямской улице произошло серьезное ДТП, виновником которого стал гонщик на мощном Mercedes AMG GT. Столичный Дептранс показал, как развивались события.Читать далее
-
15.09.2023, 06:51
Эксперт назвал 3 главные ошибки при самостоятельной мойке автомобиля
Мойка автомобиля – процедура несложная и полезная для поддержания лакокрасочного покрытия (ЛКП) в хорошем состоянии. Главное, соблюдать определенные правила и не совершать роковых ошибок, которые могут привести к обратному эффекту.Читать далее
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