Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество

Ранее мы писали Omoda представила в России третью модель: цены Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная ... Читать далее

Продажи седана Omoda S5 стартовали в России весной 2023 года. Журналисты издания «Южный автомобиль» побеседовали с первыми счастливыми владельцами и узнали, что довольны покупкой далеко не все. Один из них рассказал о подозрительном, похожем на трещотку, хрусте в руле, который возникает при повороте налево. Первые странные звуки появились уже на 500 километрах пробега, но дилер сказал, что с машиной все нормально.

Этот же владелец рассказал, водительская дверь начала открываться с большим усилием. В дилерском сервисе и на этот раз не увидели никаких проблем. Другой обладатель седана Omoda S5 пожаловался, что у машины вылетела одна из клипс, которые держат подкрылок заднего левого колеса.

Фото: Omoda

Кроме того, многие владельцы Omoda S5 жалуются на снижение мощности двигателя при включенном кондиционере; на качество обивки кресел (слишком тонкий кожзам); на хлипкие дверные ручки; на неприятный химический запах в салоне после долгого пребывания на солнце. Некоторые даже успели пожалеть, что поддались рекламным обещаниям и оказались под впечатлением от эффектной внешности машины. Их ожидания не оправдались.

Упомянутые модели: OMODA S5

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