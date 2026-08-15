Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 10:27

Владельцы Sitrak C7H и FAW J7: эксплуатация, затраты и слабые места китайских тягачей

Владельцы Sitrak C7H и FAW J7: эксплуатация, затраты и слабые места китайских тягачей

Битва грузовых автомобилей: Как китайские тягачи переписывают правила игры на российском рынке в 2026 году

Владельцы Sitrak C7H и FAW J7: эксплуатация, затраты и слабые места китайских тягачей

В 2026 году стоимость владения китайскими грузовиками выросла, а перевозчики отмечают как плюсы, так и минусы эксплуатации Sitrak C7H и FAW J7. Почему эти модели становятся все популярнее, и с какими проблемами сталкиваются владельцы - в материале.

В 2026 году стоимость владения китайскими грузовиками выросла, а перевозчики отмечают как плюсы, так и минусы эксплуатации Sitrak C7H и FAW J7. Почему эти модели становятся все популярнее, и с какими проблемами сталкиваются владельцы - в материале.

Рост затрат на эксплуатацию китайских тяжелых грузовиков в 2026 году станет новой тенденцией для российского рынка. По данным НАПИ, стоимость владения старыми машинами из расчета за километр пробега увеличилась на 4,2-5,6% по сравнению с прошлым годом. Это напрямую влияет на выбор оборудования для региональных компаний, которые ищут баланс между ценой, надежностью и доступностью сервиса.

Транспортная компания «Интра Логистикс», работающая более 15 лет, поделилась опытом эксплуатации Sitrak C7H, FAW J7 и Foton Auman EST-A. В парке перевозчика сейчас 100 тягачей, из них 32 - Sitrak C7H, 14 - FAW J7 и 8 - Foton. Первым китайским тягачом в компании стал Sitrak C7H 480, собранный в октябре 2022 года. За три года он проехал 790 000 км, что превысило ожидания: изначально было указано, что ресурс не превысит 500 000 км.

Водители отмечают у Sitrak C7H хороший свет фар, комфортную кабину и автоматический обогреватель. С 2025 года кабины получили улучшенную теплоизоляцию. Среди минусов - локальная коррозия и износ пластиковых элементов салона, однако производитель уже перешел на оцинкованный металл и увеличил слой лакокрасочного покрытия.

Двигатель Sitrak - Лицензионная версия MAN D26 с определением 12,6 л и мощностью 480 л.с., с межсервисным интервалом 50 000 км. Коробка передач ZF Traxon на 12 ступенях работает плавно, но были случаи выхода из строя вилки переключения - дилер пользовался ими по гарантии. ТО у официального дилера обходится тормозом примерно в 57 000 рублей, ресурс колодок - около 300 000 км.

Мы храним небольшой склад запасных частей, что помогает сэкономить на ремонте. За три года на первом Sitrak заменили только крестовину кардана и помпу. Сервис «Синотрак Рус» получил оценку развитой сети и надежности деталей. Однако у машин прошлых лет отмечались проблемы с электрикой, особенно в системе управления роботизированной коробкой передач. В новых версиях эта проблема практически решена за счет современных проводов и разъемов.

FAW J7 показал себя чуть надежнее, но разница минимальна. Foton оказался дороже в обслуживании и чаще требует ремонта ходовой и электрики, включая ABS и EBS. В компании всегда есть подменные MAN TGS 2016 года, которые продолжают работать без серьезных нареканий.

По расчету «Интра Логистикс», расходные расходы на Sitrak составили 1,6 руб./км, на FAW - 1,8 руб./км, на Foton - 3,0 руб./км (без учета топлива, шин и страховки). Средний расход топлива у всех моделей — от 27-28 л/100 км зимой до 30 л/100 км. низкая тяга, экономичнее примерно 2 л/100 км, но китайцы выигрывают на цене и доступности.

Дилеры собирают статистику неисправностей и передают ее на заводы, что позволяет постепенно улучшать освещение. Например, система измерения нагрузки по осям появилась только в новых Sitrak C9H и обновленных C7H, но пока недоступна для начальной версии. Важно отметить, что китайские грузовики перестали быть неликвидными: спрос на них на вторичном рынке растет, а стоимость новых машин даже снизилась на 4,9% - до 8,76 млн рублей за Sitrak C7H.

Рост стоимости владения связан прежде всего с подорожанием топлива и каско, тогда как расходы на ремонт и обслуживание полуприцепов сократились. Для сравнения, на рынке эксклюзивных спорткаров также постоянные изменения: например, выход уникального Rezvani Beast X может стать подходом к выбору техники в премиум-сегменте.

Упомянутые марки: FAW, Foton , MAN
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