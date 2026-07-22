Слив бензина в 2026: как не остаться с пустым баком и что придумали водители вместо канистр

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 13:40

Владельцы современных авто сталкиваются с новой волной краж бензина

Владельцы современных авто сталкиваются с новой волной краж бензина

Слив бензина в 2026: как не остаться с пустым баком и что придумали водители вместо канистр

Владельцы современных авто сталкиваются с новой волной краж бензина

В последние месяцы участились случаи кражи бензина из баков, а ограничения на АЗС вынуждают автовладельцев искать способы самостоятельного слива топлива. Разбираемся, как изменилась ситуация и какие методы действительно работают сегодня.

В последние месяцы участились случаи кражи бензина из баков, а ограничения на АЗС вынуждают автовладельцев искать способы самостоятельного слива топлива. Разбираемся, как изменилась ситуация и какие методы действительно работают сегодня.

В последние годы тема кражи бензина вновь стала актуальной для российских автомобилистов. Если раньше подобные происшествия ассоциировались с лихими девяностыми, то теперь ситуация осложняется тем, что владельцам машин приходится искать способы слива топлива для собственных нужд — например, чтобы заправить садовую технику или лодочный мотор. На многих АЗС уже ужесточили правила отпуска топлива в канистры, что только подогревает интерес к альтернативным методам добычи бензина.

Современные автомобили заметно отличаются от старых моделей: конструкция топливной системы стала сложнее, а горловины баков — защищённее. Если раньше достаточно было опустить шланг в бак и воспользоваться сифонным эффектом, то теперь этот способ работает только на «классике» — старых УАЗах и «Газелях». В новых машинах шланг просто не проходит из-за изгибов и защитных сеток, а лючки часто запираются. Тем не менее опытные водители нашли выход: на некоторых моделях, например, на вазовском «Ларгусе», можно снять топливную трубку с рампы, подсоединить шланг нужного диаметра, а затем подать питание на бензонасос напрямую, вынув реле и соединив контакты с аккумулятором. Такой метод требует осторожности и знаний, иначе можно повредить систему или спровоцировать утечку топлива.

Для тех, кто не готов лезть под капот, на рынке до сих пор продаются ручные насосы для слива бензина — они были популярны ещё в советское время. Однако даже это устройство не всегда подходит для современных баков. Некоторые умельцы используют технологические люки под задним сиденьем, чтобы получить доступ к бензонасосу или топливной магистрали. В случае с обратной подачей достаточно снять шланг «обратки» и опустить его в канистру, включив зажигание. Однако все эти манипуляции требуют определённых навыков и хорошо работают только при наличии мобильного устройства для подкачки.

Что касается злоумышленников, то они чаще всего выбирают старые машины, где доступ к баку проще. Самый варварский способ — сверлить отверстие в баке, но такие случаи редки. Гораздо чаще используют обычный шланг, а владельцы «классики» вынуждены покупать запираемые пробки или устанавливать специальные сетки-антисливы. На маркетплейсах сегодня можно найти немало подобных устройств, а некоторые автолюбители даже приспосабливают для защиты горловины решётки от мясорубок. Советы парковать машину вплотную к стене или забору, чтобы перекрыть доступ к лючку, выглядят скорее как временная мера.

Эксперты отмечают, что рост числа краж топлива связан не только с экономическим кризисом, но и с ограничениями на продажу бензина в канистры. В условиях дефицита топлива и очередей на АЗС это становится дополнительным фактором риска, что разбирается на портале 110km.ru , многие водители ищут нестандартные решения. 

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ, GAZ

Похожие материалы UAZ, GAZ

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Астрахань Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться