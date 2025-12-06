Tesla ослабила контроль за вниманием водителя в FSD – но штрафы и ответственность никто не отменял

Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия

Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.

Компания Tesla придерживается своего подхода к инновациям и постоянному совершенствованию автопилота. До недавнего времени система FSD (Full Self-Driving) строго следила за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Однако в последних обновлениях разработчики смягчили требования к водителю, и теперь многие владельцы Tesla заметили: можно спокойно отправлять сообщения или пользоваться смартфоном, пока автомобиль движется под управлением FSD.

Несмотря на такую ​​свободу, расслабляться не стоит. В случае аварии или другого происшествия ответственность полностью ложится на водителя. Даже если автомобиль ехал в режиме автопилота, именно человек за рулем будет платить за ущерб или штраф, если его заметят сотрудники ГИБДД. Это правило действует независимо от самой совершенной системы автопилота.