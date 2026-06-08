Почему Tesla FSD и ASS все еще не готовы к полной автономии - реальные случаи и неожиданные риски

Владельцы Tesla жалуются на сбои FSD: автопилот может привести к аварии даже на новых версиях

Несмотря на заявления о технологическом прорыве, владельцы Tesla продолжают сталкиваться с неожиданными авариями при использовании FSD и ASS. Новые инциденты показывают, что даже последние версии автопилота могут допускать опасные ошибки. Это важно учитывать всем, кто рассчитывает на полную автономию уже сегодня.

Несмотря на заявления о технологическом прорыве, владельцы Tesla продолжают сталкиваться с неожиданными авариями при использовании FSD и ASS. Новые инциденты показывают, что даже последние версии автопилота могут допускать опасные ошибки. Это важно учитывать всем, кто рассчитывает на полную автономию уже сегодня.

Тема автономного вождения снова оказалась в центре внимания после серии жалоб владельцев Tesla на работу систем FSD и ASS. Несмотря на громкие заявления о обеспечении «полностью автономного» режима, реальные случаи бывают разными: автопилот способен допускать грубейшие ошибки даже на последних версиях программного обеспечения.

С запуском FSD V14 в октябре 2025 года ожидания были высокими — многие фанаты Tesla были уверены, что компания близка к 5-му уровню автономии. Производитель активно продвигает идею скорого запуска беспилотных роботакси и обещает, что скоро FSD можно будет использовать без контроля водителя. Однако практика обратная: система требует пристального внимания и постоянного контроля.

Особенно ярко эта проблема проявилась после того, как появилось новое «окно» (уведомление) для контроля за подключением системы FSD. Владельцы Tesla массово жалуются на то, что это окно появляется слишком часто, что наглядно иллюстрирует: автопилот по-прежнему нуждается в регулярных корректировках со стороны человека.

Но куда серьёзнее — реальная авария, произошедшая при использовании FSD и ASS. Один из владельцев Model X 2023 года с последним «железом» и свежей прошивкой рассказал, как функция фактически Smart Summon (ASS) не заметила столб рядом с парковочным местом и поцарапала кузов. Водитель был уверен в надежности системы, ведь 99% времени ездит на FSD, но автопилот не распознал препятствие и не предотвратил столкновение.

ASS позволяет владельцам «вызывать» автомобиль через парковку, но даже с обновлениями остается проблема задержки при дистанционной остановке машины. Если водитель замечает опасность, времени на реагирование может не хватить — и это подтверждается реальными случаями.

Не только ASS, но и сам FSD допускает ошибки. Еще один владелец Tesla сообщил, что при парковке в гараже автопилот задел дверной проем, хотя вся поездка до этого прошла без происшествий. Несмотря на инцидент, владелец продолжает доверять FSD на дорогах, но теперь предпочитает парковаться самостоятельно.

Представленная история показывает: даже если автопилот не работает безупречно, тысячи километров расслабляют. Иллюзия полной безопасности может сыграть злую шутку — когда система ошибается, времени на вмешательство почти не остается. Это особенно актуально для тех, кто привык доверять электронике и перестал контролировать ситуацию.

Для российского рынка тема особенно важна: несмотря на то, что Tesla официально не продается в России, многие автомобили ввозятся в страну через параллельный импорт. Владельцы сталкиваются с теми же проблемами, что и за границей, но сервисная поддержка ограничена. Кроме того, климатические и дорожные условия в России могут дополнительно усложнить работу автопилота.

Судя по имеющимся данным, Tesla пока не готова к запуску полностью автономного режима без участия водителя. Даже последние версии FSD и ASS могут не справиться с неожиданными ситуациями — вмешательство человека остается критически важным условием. Для всех, кто рассматривает возможность покупки электромобиля с автопилотом, важно помнить: технологии развиваются, но ответственность за безопасность по-прежнему лежит на водителе.