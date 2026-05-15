Проблемы Zeekr 001, о которых молчат в рекламе: двери закрываются ветром, запас хода падает вдвое, а массаж включается в самый неподходящий момент

15 мая 2026, 08:43
Владельцы Zeekr 001 в России выявили неожиданные минусы электрокара
Zeekr 001 долго считался лидером среди электромобилей в России, но теперь владельцы делятся неожиданными трудностями. Почему запас хода резко падает, что не так с электроникой зимой и какие мелочи раздражают каждый день - выяснили на основе реальных отзывов. Какие проблемы могут ждать новых покупателей - объясняем подробно.
Российские автомобилисты, которые выбрали Zeekr 001, столкнулись с целым рядом особенностей, о которых мало кто знал до покупки. Эта модель быстро стала популярной на рынке электрокаров, но теперь владельцы открыто говорят о нюансах, которые могут повлиять на решение о покупке. В условиях российского климата и дорог даже самые современные технологии иногда преподносят сюрпризы.
Как сообщает Lenta.ru, за 2023-2024 годы Zeekr 001 был абсолютным лидером по продажам среди электромобилей в стране - почти пять тысяч машин нашли своих владельцев. Однако уже в первом квартале 2026 года спрос резко упал: всего 89 новых Zeekr 001 появились на российских дорогах. Несмотря на это, автомобили продолжают поступать через параллельный импорт, а интерес к ним не угасает - особенно среди тех, кто ищет альтернативу привычным маркам.
Владельцы делятся опытом на профильных сайтах, и их мнения часто расходятся. Например, Анатолий отметил, что заявленный запас хода в 400 км по городу действительно соответствует реальности, но на трассе при скорости выше 140 км/ч батарея разряжается вдвое быстрее - до 200 км. Для тех, кто часто ездит по трассе, это может стать неприятным сюрпризом. Кроме того, акустика в дорестайлинговой версии Zeekr 001 уступает по качеству немецким конкурентам, а на высоких скоростях подвеска кажется слишком мягкой - машина начинает «плавать» по дороге. Еще один момент - отсутствие привычного звука двигателя, что для многих автолюбителей лишает вождения эмоционального драйва.
Андрей столкнулся с проблемами электроники, которые проявились с наступлением холодов. По его словам, зимой начали сбоить стеклоочистители, перегорали предохранители, а датчики иногда «сходили с ума»: самопроизвольно включался массаж сидений или блокировались двери. Без активации режима «снег» управление Zeekr 001 на скользкой дороге напоминало опасный сплав по реке. Только полная перезагрузка системы, рекомендованная дилером, помогла избавиться от этих проблем.
Денис обратил внимание на необычный способ открытия дверей, к которому так и не смог привыкнуть. После запуска двигателя кресло и руль не всегда возвращались в нужное положение, что раздражает при ежедневной эксплуатации. Роман, в свою очередь, считает двери с сервоприводами неудобными: при сильном ветре электроника ошибочно думает, что водитель хочет закрыть дверь, хотя на самом деле он только собирается выйти.
В целом, опыт эксплуатации Zeekr 001 в России показывает: даже самые современные электромобили требуют адаптации к местным условиям. Владельцы советуют внимательно изучать отзывы и быть готовыми к неожиданным нюансам, особенно если планируется активная эксплуатация зимой или на трассе. Практика показывает, что не все технологичные решения одинаково удобны в повседневной жизни, а мелкие недочеты могут существенно повлиять на общее впечатление от автомобиля.
