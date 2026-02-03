Владельцев Zeekr 9X в России ждет автошкола: их тяжелые внедорожники признали грузовиками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 08:11

Владельцы Zeekr 9X рискуют штрафами из-за массы: новые требования к правам

Часть владельцев Zeekr 9X в России оказались в ловушке из-за массы автомобиля. Теперь им грозят крупные штрафы и обязательное переобучение. Какие проблемы ждут новых обладателей и почему это важно именно сейчас - объясняют эксперты.

Российские автолюбители, решившие приобрести топовые версии гибридного внедорожника Zeekr 9X, неожиданно столкнулись с серьезной юридической проблемой. Оказалось, что не все комплектации этого автомобиля подпадают под привычную для большинства категорию B. Некоторые модификации по массе уже считаются грузовыми, и для их эксплуатации требуется категория C. Это создает новую волну сложностей для владельцев, которые не были готовы к подобным нюансам.

Ситуация осложняется тем, что многие покупатели заказывали Zeekr 9X, не подозревая о необходимости дополнительных водительских прав. В результате часть новых владельцев не может легально выезжать на дороги общего пользования. Как отмечают эксперты, категория B позволяет управлять транспортными средствами с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Если масса превышает этот порог, требуется уже категория C, предназначенная для грузовиков. В последние годы на российском рынке появляется все больше электромобилей и гибридов, которые по техническим характеристикам попадают именно в эту категорию.

Zeekr 9X - это первый гибридный внедорожник марки Zeekr, который быстро завоевал популярность среди российских покупателей. Модель отличается впечатляющими характеристиками: мощность 1381 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды, максимальная скорость 240 км/ч и запас хода более 1000 км. Автомобиль поступает в Россию по схеме параллельного импорта, и к концу 2025 года было реализовано более 700 экземпляров. Впервые Zeekr 9X был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2025 года, а продажи в Китае стартовали осенью того же года.

Ключевая проблема кроется в различиях между комплектациями. В базовых версиях с батареей на 55 кВт·ч полная масса составляет 3480 кг, что позволяет управлять автомобилем с категорией B. Однако старшие комплектации Ultra, Black и Hyper оснащены батареей на 70 кВт·ч, и их масса достигает 3615 и 3660 кг соответственно. Это уже выходит за рамки легковой категории и требует наличия категории C в водительских правах.

Подобная ситуация ранее возникала с такими моделями, как Hummer и Denza, которые также попадали в категорию грузовых из-за массы. Владельцам Zeekr 9X, не имеющим нужной категории, грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, эвакуация автомобиля и дополнительные расходы на его хранение. Как отмечают специалисты, управление тяжелыми версиями Zeekr 9X практически не отличается от легковых машин, однако закон требует отдельной категории прав. Для получения категории C необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамен.

Юристы подчеркивают, что действующее законодательство не поспевает за технологическим прогрессом. Появление тяжелых гибридов и электромобилей создает правовую неопределенность, с которой сталкиваются не только владельцы Zeekr 9X, но и других современных моделей. Несмотря на это, в ближайшее время изменений в правилах дорожного движения не ожидается. Эксперты советуют потенциальным покупателям заранее уточнять полную массу автомобиля и проверять, соответствует ли их категория водительских прав требованиям для эксплуатации выбранной модели.

Как сообщает Autonews, ситуация с Zeekr 9X стала наглядным примером того, как быстро меняющийся рынок автомобилей может застать врасплох даже опытных автолюбителей. В условиях, когда границы между легковыми и грузовыми машинами стираются, важно внимательно относиться к юридическим аспектам покупки и эксплуатации новых транспортных средств. В противном случае можно не только лишиться возможности пользоваться автомобилем, но и столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

