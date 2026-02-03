Владельцев Zeekr 9X в России ждет автошкола: их тяжелые внедорожники признали грузовиками

3 февраля 2026, 08:11
Владельцы Zeekr 9X рискуют штрафами из-за массы: новые требования к правам
Часть владельцев Zeekr 9X в России оказались в ловушке из-за массы автомобиля. Теперь им грозят крупные штрафы и обязательное переобучение. Какие проблемы ждут новых обладателей и почему это важно именно сейчас - объясняют эксперты.
Российские автолюбители, решившие приобрести топовые версии гибридного внедорожника Zeekr 9X, неожиданно столкнулись с серьезной юридической проблемой. Оказалось, что не все комплектации этого автомобиля подпадают под привычную для большинства категорию B. Некоторые модификации по массе уже считаются грузовыми, и для их эксплуатации требуется категория C. Это создает новую волну сложностей для владельцев, которые не были готовы к подобным нюансам.
Ситуация осложняется тем, что многие покупатели заказывали Zeekr 9X, не подозревая о необходимости дополнительных водительских прав. В результате часть новых владельцев не может легально выезжать на дороги общего пользования. Как отмечают эксперты, категория B позволяет управлять транспортными средствами с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Если масса превышает этот порог, требуется уже категория C, предназначенная для грузовиков. В последние годы на российском рынке появляется все больше электромобилей и гибридов, которые по техническим характеристикам попадают именно в эту категорию.
Zeekr 9X - это первый гибридный внедорожник марки Zeekr, который быстро завоевал популярность среди российских покупателей. Модель отличается впечатляющими характеристиками: мощность 1381 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды, максимальная скорость 240 км/ч и запас хода более 1000 км. Автомобиль поступает в Россию по схеме параллельного импорта, и к концу 2025 года было реализовано более 700 экземпляров. Впервые Zeekr 9X был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2025 года, а продажи в Китае стартовали осенью того же года.
Ключевая проблема кроется в различиях между комплектациями. В базовых версиях с батареей на 55 кВт·ч полная масса составляет 3480 кг, что позволяет управлять автомобилем с категорией B. Однако старшие комплектации Ultra, Black и Hyper оснащены батареей на 70 кВт·ч, и их масса достигает 3615 и 3660 кг соответственно. Это уже выходит за рамки легковой категории и требует наличия категории C в водительских правах.
Подобная ситуация ранее возникала с такими моделями, как Hummer и Denza, которые также попадали в категорию грузовых из-за массы. Владельцам Zeekr 9X, не имеющим нужной категории, грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, эвакуация автомобиля и дополнительные расходы на его хранение. Как отмечают специалисты, управление тяжелыми версиями Zeekr 9X практически не отличается от легковых машин, однако закон требует отдельной категории прав. Для получения категории C необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамен.
Юристы подчеркивают, что действующее законодательство не поспевает за технологическим прогрессом. Появление тяжелых гибридов и электромобилей создает правовую неопределенность, с которой сталкиваются не только владельцы Zeekr 9X, но и других современных моделей. Несмотря на это, в ближайшее время изменений в правилах дорожного движения не ожидается. Эксперты советуют потенциальным покупателям заранее уточнять полную массу автомобиля и проверять, соответствует ли их категория водительских прав требованиям для эксплуатации выбранной модели.
Как сообщает Autonews, ситуация с Zeekr 9X стала наглядным примером того, как быстро меняющийся рынок автомобилей может застать врасплох даже опытных автолюбителей. В условиях, когда границы между легковыми и грузовыми машинами стираются, важно внимательно относиться к юридическим аспектам покупки и эксплуатации новых транспортных средств. В противном случае можно не только лишиться возможности пользоваться автомобилем, но и столкнуться с серьезными финансовыми потерями.
Похожие материалы Зикр
30.01.2026, 08:37
Владелец Zeekr 9X устроил дрифт на поле с элитной пшеницей: полиция оценила видео
Водитель Zeekr решил продемонстрировать возможности авто прямо на поле с элитной пшеницей. Итог — поврежденный урожай, ущерб для хозяйства и разбирательство с полицией. Почему такие случаи становятся все чаще и что грозит нарушителям — в нашем материале.Читать далее
22.01.2026, 13:17
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего мотор-редуктора
У Zeekr 9X выявлен дефект заднего мотор-редуктора. В России уже десятки случаев. Ремонт обходится в крупную сумму. Официальной реакции производителя нет. Владельцы ищут нестандартные решения.Читать далее
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
02.10.2025, 16:22
Новый утильсбор сделает флагманский кроссовер Zeekr 9X недоступным для многих россиян
В Китае стартовали продажи нового кроссовера. Он скоро появится и в России. Но его стоимость может сильно удивить. Правительство готовит новые финансовые меры. Журналисты посчитали итоговую цену автомобиля. Она окажется немыслимо высокой.Читать далее
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
30.09.2025, 04:37
В Китае стартовали продажи гибридного внедорожника Zeekr 9X с 1381 л.с.
В Китае представлен новый гибридный внедорожник премиум-класса. Модель удивляет техническими решениями. Подробности о комплектациях и оснащении уже известны.Читать далее
25.09.2025, 16:04
Xiaomi, GWM и Leapmotor готовят гибриды с рекордной батареей 80 кВт-ч
В 2025 году на рынке появятся новые гибриды с необычно крупной батареей. Автомобили обещают удивить запасом хода. Подробности о технологиях и моделях держатся в секрете.Читать далее
17.09.2025, 08:27
Завод Zeekr готовит кроссоверы 9X к старту продаж в сентябре
В Китае на заводе Zeekr скопились новые кроссоверы 9X. Модель готовится к выходу на рынок. Ожидается высокий спрос на гибридный внедорожник. Подробности о комплектациях и характеристиках пока держатся в секрете.Читать далее
01.09.2025, 12:40
Премиальный китайский кроссовер Zeekr 9X уже доступен для заказа в России, но цены оказались значительно выше ожидаемых
Российские дилеры начали прием заказов на флагманский кроссовер Zeekr 9X, представленный в Китае лишь в конце прошлого месяца. Несмотря на отсутствие автомобилей в наличии, цены уже объявлены и варьируются от 8,6 до 12,5 миллионов рублей. Разбираемся в нюансах покупки и сравниваем с конкурентами.Читать далее
