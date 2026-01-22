Сколько стоит ремонт Zeekr 9X и почему проблема не решается — неожиданные детали

22 января 2026, 13:17
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего мотор-редуктора
У Zeekr 9X выявлен дефект заднего мотор-редуктора. В России уже десятки случаев. Ремонт обходится в крупную сумму. Официальной реакции производителя нет. Владельцы ищут нестандартные решения.
Гибридный кроссовер Zeekr 9X, который в последние месяцы стал настоящим хитом среди российских автолюбителей, неожиданно оказался в центре скандала. Как сообщает Motor.ru, у этой модели выявлен серьезный конструктивный дефект, который может обернуться для владельцев внушительными расходами и головной болью.
Проблема кроется в заднем мотор-редукторе. Уже при пробеге менее 8 тысяч километров у многих Zeekr 9X нарушается герметичность этого узла. Причина - трещины, появляющиеся в магниевом корпусе после резких ускорений и высоких нагрузок. В январе по всей стране зафиксировано более десяти подобных случаев, и это только официально известные обращения.
Владельцы замечают неисправность по характерным розовым потекам антифриза под машиной. Ситуация усугубляется тем, что аналогичные жалобы массово появляются и в Китае, в том числе в соцсетях. Это уже не единичный случай, а системная проблема, которая может затронуть каждого второго покупателя.
Стоимость нового заднего мотор-редуктора в России достигает 750 тысяч рублей. Заказ детали из Китая обойдется дешевле - около 580 тысяч, но ждать придется до месяца. Некоторые сервисы предлагают альтернативу: сварку и усиление треснувшего корпуса за 30-50 тысяч рублей. Однако специалисты предупреждают - такой ремонт не гарантирует полного устранения дефекта, особенно если нет опыта работы с магниевыми сплавами.
Официальный представитель Zeekr пока не объявил отзывную кампанию. Для владельцев, купивших автомобили по параллельному импорту, это означает отсутствие надежды на бесплатный ремонт даже в случае массового признания брака. Продавцы уже обсуждают возможность превентивного усиления проблемного узла на новых машинах, а эксперты советуют оформлять расширенные страховки, чтобы хоть как-то обезопасить себя от внезапных расходов.
Zeekr 9X - это не просто очередной кроссовер. Модель считается флагманом бренда и первым последовательным гибридом марки. Под капотом - 2-литровый турбомотор Volvo на 279 л.с. и электродвигатели. В топовой комплектации мощность достигает 1400 л.с., но в России чаще всего встречается версия Max с 897 л.с., которую можно водить с обычными правами категории B.
На китайском рынке Zeekr 9X стоит от 440 тысяч юаней, что примерно равно 4,9 миллионам рублей. В России же, с учетом всех сборов и параллельного импорта, цена доходит до 12 миллионов. Несмотря на это, спрос остается высоким - модель выбирают те, кто раньше ездил на BMW, Mercedes-Benz и других премиальных авто.
Сложившаяся ситуация ставит под вопрос надежность даже самых современных и дорогих автомобилей. Владельцы Zeekr 9X в России оказались в непростой позиции: с одной стороны, они получили технологичный и мощный кроссовер, с другой - рискуют столкнуться с дорогостоящим ремонтом уже на первых тысячах километров. Пока производитель молчит, а сервисы ищут нестандартные решения, остается только наблюдать, как будет развиваться эта история.
