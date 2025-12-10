Редкая Acura Integra Type S 2024: почему владелец потерял почти 10 тысяч долларов за год

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 10:19

Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой

Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.

В начале 2024 года на рынке появился спортивный хэтчбек Acura Integra Type S в эффектном цвете Tiger Eye Pearl с черным интерьером. Автомобиль сразу привлек внимание поклонников марки благодаря сочетанию агрессивного дизайна и мощного турбированного двигателя объемом 2,0 литра. Владелец этого экземпляра не стал долго наслаждаться новинкой: за год он проехал чуть более 9300 километров, после чего выставил машину на аукцион.

Как сообщает Autoevolution, итоговая цена продажи составила 41 324 доллара (3,2 млн рублей), не принимая во внимание комиссию покупателей. Для сравнения, новая Integra Type S 2024 года в разных комплектациях стоила чуть больше 50 тысяч долларов. Таким образом, за год эксплуатации и относительно небольшого пробега владелец потерял почти 9 тысяч долларов от первоначальной стоимости.

Фото: Bring a Trailer/autoevolution

Эксперты отмечают, что для современных автомобилей подобная потеря стоимости за первый год не является чем-то необычным. Однако в случае с Integra Type S ситуация выглядит особенно показательно: модель считается редкой, спрос на нее стабильно высокий. Тем не менее, даже такие автомобили быстро теряют в цене, если речь идет о вторичном рынке.

В комплектации Tiger Eye Pearl с черным салоном Integra Type S выглядит особенно эффектно. Под капотом установлен турбированный мотор, выдающий достаточную мощность и обеспечивающий отличную динамику. Несмотря на это, покупатели на вторичном рынке не готовы платить за подержанную машину почти как за новую, даже если пробег минимален.

Среди причин столь быстрой продажи эксперты называют возможное желание владельца обновить автопарк или просто протестировать новинку и избавиться от нее, пока она еще не сильно потеряла в цене. Также не исключено, что в основе решения лежат изменения на рынке или в личных обстоятельствах.

Для некоторых покупателей это может стать лучшим приобретением почти нового спорткара по более доступной цене. А для продавцов — напоминание о том, что вложения в новые автомобили редко бывают выгодными с точки зрения сохранения стоимости.

Упомянутые модели: Acura Integra
Упомянутые марки: Acura, Honda
