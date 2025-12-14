Почему новый Integra Type S называют «миллениальным противоугонным устройством» – удивительная история

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 11:28

Владелец Acura Integra Type S гордится редкой механикой и первым детейлингом

Владелец Acura Integra Type S гордится редкой механикой и первым детейлингом

Почему новый Integra Type S называют «миллениальным противоугонным устройством» – удивительная история

Владелец Acura Integra Type S гордится редкой механикой и первым детейлингом

Автолюбитель сменил старую Acura на новую Integra Type S. Теперь у него 320 л.с. и редкая механика. Машина сразу отправилась на первую глубокую чистку. Детейлеры редко работают со своими авто, но этот случай особенный. Что скрывает его Integra – читайте далее.

Автолюбитель сменил старую Acura на новую Integra Type S. Теперь у него 320 л.с. и редкая механика. Машина сразу отправилась на первую глубокую чистку. Детейлеры редко работают со своими авто, но этот случай особенный. Что скрывает его Integra – читайте далее.

Пятнадцать лет за рулем одной и той же Acura – и вот, наконец, пришло время перемен. Владелец, который долгие годы был верен своему старому автомобилю, решился на покупку совершенно новой Acura Integra Type S. Этот шаг стал для него не просто обновлением, а настоящим событием: теперь под капотом у него 320 лошадиных сил, а в салоне – редкая для современных машин механическая коробка передач.

Однако радость от покупки омрачила одна деталь: автомобиль оказался настолько грязным, что сразу же отправился на первую в своей жизни профессиональную чистку. Как отмечает автоэксперт, редко когда мастера детейлинга берутся за собственные машины – обычно им не до этого, ведь работа с клиентскими авто приносит доход, а личные истории редко становятся интересными для широкой публики.

Тем не менее, этот случай выбивается из привычного ряда. Новый владелец Integra Type S не только решил уделить внимание чистоте своего автомобиля, но и с гордостью называет свою машину «миллениальным противоугонным устройством». Все дело в механической коробке передач, которая сегодня встречается все реже и становится настоящей экзотикой на дорогах. Многие молодые водители попросту не умеют управлять такими автомобилями, что, по мнению владельца, делает его Integra менее привлекательной для угонщиков.

По информации autoevolution, сам процесс детейлинга стал для владельца своеобразным ритуалом. Он тщательно очищал каждый сантиметр кузова и салона, уделяя особое внимание деталям, которые обычно остаются незамеченными. Для него это не просто уход за машиной, а способ подчеркнуть индивидуальность и уникальность своего нового приобретения.

Владельцы современных автомобилей все чаще выбирают автоматические коробки передач, считая их более удобными и практичными. Однако для настоящих энтузиастов механика остается символом свободы и контроля над машиной. Именно поэтому Integra Type S с механической трансмиссией вызывает такой интерес и уважение среди поклонников марки.

Покупка нового автомобиля всегда связана с эмоциями, но в этом случае история приобретает особый смысл. Владелец не просто сменил машину – он сделал выбор в пользу редкой комплектации, которая становится все менее доступной на рынке. Его гордость за Integra Type S понятна: это не только мощный и стильный автомобиль, но и настоящий раритет для ценителей драйва и классических решений.

Пока большинство автолюбителей предпочитает современные технологии и автоматизацию, герой этой истории идет своим путем. Его Integra Type S – не просто средство передвижения, а отражение характера и взглядов на автомобильную культуру. И, возможно, именно такие люди сохраняют традиции, которые делают мир автомобилей по-настоящему интересным и разнообразным.

Упомянутые модели: Acura Integra
Упомянутые марки: Acura
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Акура

Похожие материалы Акура

Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Стерлитамак Московская область Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться