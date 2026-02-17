Как редкий спорткар с минимальным пробегом принес владельцу сотни тысяч долларов прибыли за считанные месяцы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 05:33

Владелец Acura NSX Type S 2022 года проехал 800 км и продал авто почти в полтора раза дороже

Acura NSX Type S 2022 года с уникальным сочетанием белого кузова и двухцветного салона была куплена новой за 185 495 долларов, а спустя всего 498 миль пробега продана на аукционе за 278 000 долларов. Почему такие сделки становятся все более заметными на рынке и что это говорит о спросе на эксклюзивные автомобили - разбираемся в деталях.

Рынок эксклюзивных спорткаров продолжает удивлять даже опытных автолюбителей. На этот раз в центре внимания оказался редкий экземпляр - Acura NSX Type S 2022 года выпуска, который был куплен новым за 185 495 долларов, а спустя всего 498 миль пробега (примерно 800 километров) продан на аукционе за впечатляющие 278 000 долларов. Такая разница в цене за столь короткий срок вызывает вопросы не только у поклонников марки, но и у экспертов автомобильного рынка.

Особенность этой машины - не только минимальный пробег, но и уникальная комплектация. Кузов окрашен в редкий оттенок Casino White Pearl, а салон выполнен в сочетании белого и черного цветов, что подчеркивает статусность и эксклюзивность модели. В условиях, когда спрос на лимитированные версии спорткаров стабильно высок, такие сделки становятся все более заметными. Как отмечают специалисты, подобные случаи - не просто удача, а отражение современных тенденций на рынке коллекционных автомобилей.

Интересно, что подобные истории происходят не только с японскими спорткарами. Например, недавно на рынке обсуждалась ситуация, когда владелец Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом также смог реализовать свой автомобиль дороже, чем купил, это подробно разбиралось в материале о том, как редкие автомобили дорожают после покупки - подробнее о подобных сделках.

Возвращаясь к Acura NSX Type S, стоит отметить, что вторая генерация этой модели изначально позиционировалась как лимитированная серия, и спрос на нее был высоким еще на этапе предзаказов. Однако столь резкий рост стоимости на вторичном рынке - явление редкое даже для сегмента суперкаров. Эксперты связывают это с ограниченным тиражом, уникальными опциями и растущим интересом к японским спортивным автомобилям среди коллекционеров по всему миру.

В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, а эксклюзивные версии уходят с рынка буквально за считанные дни, подобные сделки становятся предметом обсуждения не только среди коллекционеров, но и среди обычных автолюбителей. Это подтверждает, что инвестиции в редкие спорткары могут быть не только страстью, но и весьма выгодным вложением средств.

Упомянутые модели: Acura NSX
Упомянутые марки: Acura
