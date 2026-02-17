Как редкий спорткар с минимальным пробегом принес владельцу сотни тысяч долларов прибыли за считанные месяцы

17 февраля 2026, 05:33
Владелец Acura NSX Type S 2022 года проехал 800 км и продал авто почти в полтора раза дороже
Владелец Acura NSX Type S 2022 года проехал 800 км и продал авто почти в полтора раза дороже
Acura NSX Type S 2022 года с уникальным сочетанием белого кузова и двухцветного салона была куплена новой за 185 495 долларов, а спустя всего 498 миль пробега продана на аукционе за 278 000 долларов. Почему такие сделки становятся все более заметными на рынке и что это говорит о спросе на эксклюзивные автомобили - разбираемся в деталях.
Рынок эксклюзивных спорткаров продолжает удивлять даже опытных автолюбителей. На этот раз в центре внимания оказался редкий экземпляр - Acura NSX Type S 2022 года выпуска, который был куплен новым за 185 495 долларов, а спустя всего 498 миль пробега (примерно 800 километров) продан на аукционе за впечатляющие 278 000 долларов. Такая разница в цене за столь короткий срок вызывает вопросы не только у поклонников марки, но и у экспертов автомобильного рынка.
Особенность этой машины - не только минимальный пробег, но и уникальная комплектация. Кузов окрашен в редкий оттенок Casino White Pearl, а салон выполнен в сочетании белого и черного цветов, что подчеркивает статусность и эксклюзивность модели. В условиях, когда спрос на лимитированные версии спорткаров стабильно высок, такие сделки становятся все более заметными. Как отмечают специалисты, подобные случаи - не просто удача, а отражение современных тенденций на рынке коллекционных автомобилей.
Интересно, что подобные истории происходят не только с японскими спорткарами. Например, недавно на рынке обсуждалась ситуация, когда владелец Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом также смог реализовать свой автомобиль дороже, чем купил, это подробно разбиралось в материале о том, как редкие автомобили дорожают после покупки - подробнее о подобных сделках.
Возвращаясь к Acura NSX Type S, стоит отметить, что вторая генерация этой модели изначально позиционировалась как лимитированная серия, и спрос на нее был высоким еще на этапе предзаказов. Однако столь резкий рост стоимости на вторичном рынке - явление редкое даже для сегмента суперкаров. Эксперты связывают это с ограниченным тиражом, уникальными опциями и растущим интересом к японским спортивным автомобилям среди коллекционеров по всему миру.
В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, а эксклюзивные версии уходят с рынка буквально за считанные дни, подобные сделки становятся предметом обсуждения не только среди коллекционеров, но и среди обычных автолюбителей. Это подтверждает, что инвестиции в редкие спорткары могут быть не только страстью, но и весьма выгодным вложением средств.
Похожие материалы Акура
-
19.01.2026, 08:51
Редкий Acura NSX 1995 года с пробегом 515 тысяч км куплен дилером в 2026 году
Acura NSX 1995 года с пробегом более 320 тысяч миль удивил новым владельцем. Машина сохранила оригинальные документы и сервисную историю. Состояние авто вызывает вопросы, но интерес к нему огромен. Аукцион уже набирает обороты.Читать далее
-
03.05.2021, 17:58
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
Японские автомобили славятся, прежде всего, своим качеством и фантастической надежностью. Отдельного упоминания заслуживают легендарные моторы, например, Nissan RB26DETT или Toyota 2JZ, которые ставили на самые известные спорткары последних лет.Читать далее
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 10:04
Hyundai отзывает более 4 500 новых Kona из-за риска потери управления рулем
Hyundai объявил об отзыве более 4 500 кроссоверов Kona 2026 года выпуска, произведенных в Южной Корее. Причина - возможные трещины в рулевых кулаках, что может привести к потере управления. В чем суть проблемы и как она затрагивает рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:39
БЕЛДЖИ выпустил 374 тысячи авто: как белорусский завод меняет правила игры
Завод БЕЛДЖИ достиг отметки в 374 тысячи легковых авто. Какие вызовы стоят перед предприятием, как меняется стратегия и что сулит новый курс на электромобили? Разбираемся, как белорусский завод добивается независимости.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:59
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Акура
-
19.01.2026, 08:51
Редкий Acura NSX 1995 года с пробегом 515 тысяч км куплен дилером в 2026 году
Acura NSX 1995 года с пробегом более 320 тысяч миль удивил новым владельцем. Машина сохранила оригинальные документы и сервисную историю. Состояние авто вызывает вопросы, но интерес к нему огромен. Аукцион уже набирает обороты.Читать далее
-
03.05.2021, 17:58
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
Японские автомобили славятся, прежде всего, своим качеством и фантастической надежностью. Отдельного упоминания заслуживают легендарные моторы, например, Nissan RB26DETT или Toyota 2JZ, которые ставили на самые известные спорткары последних лет.Читать далее
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 10:04
Hyundai отзывает более 4 500 новых Kona из-за риска потери управления рулем
Hyundai объявил об отзыве более 4 500 кроссоверов Kona 2026 года выпуска, произведенных в Южной Корее. Причина - возможные трещины в рулевых кулаках, что может привести к потере управления. В чем суть проблемы и как она затрагивает рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:39
БЕЛДЖИ выпустил 374 тысячи авто: как белорусский завод меняет правила игры
Завод БЕЛДЖИ достиг отметки в 374 тысячи легковых авто. Какие вызовы стоят перед предприятием, как меняется стратегия и что сулит новый курс на электромобили? Разбираемся, как белорусский завод добивается независимости.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:59
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее