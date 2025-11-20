Собака погибла в машине, а хозяин оказался под следствием: что скрывалось за громкой историей?

20 ноября 2025, 08:44
Владелец арестован после гибели овчарки Арни в пикапе: полиция раскрыла детали
Владелец арестован после гибели овчарки Арни в пикапе: полиция раскрыла детали
В Брисбене разгорелся скандал вокруг гибели пса. Владелец оказался в центре расследования. Полиция раскрыла неожиданные подробности. Семья и общественность потрясены.
В Брисбене развернулась драма, которая потрясла не только местных жителей, но и всю Австралию. Как уже рассказазывал 110km.ru, история началась с того, что немецкая овчарка по кличке Арни пропала вместе с автомобилем своего хозяина. Семья подняла на уши соцсети, объявила награду и отчаянно искала любимца, но финал оказался трагическим и неожиданным.
Как сообщает Dailymail, изначально считалось, что пикап Toyota HiLux был угнан ночью возле дома владельца. Вместе с машиной исчез и Арни, который, по словам хозяина, спал в кузове. Семья сразу обратилась в полицию, а поиски собаки и автомобиля продолжались больше недели. Владелец и его супруга неустанно обращались к общественности, просили помощи, обзванивали ветеринаров и даже наняли частного детектива.
Однако спустя десять дней после исчезновения автомобиль был найден на одной из улиц Фортитьюд-Вэлли. Внутри обнаружили тело Арни. Эта находка шокировала всех, кто следил за историей. Но еще больший резонанс вызвало заявление полиции: по итогам расследования выяснилось, что никакого угона не было. По версии следствия, хозяин сам припарковал машину на той самой улице и ушел, оставив собаку внутри.
Полиция заявила, что владелец не обеспечил должного ухода за животным, оставив его в закрытом автомобиле. В результате мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении обязанностей по содержанию животных. Его супруга, как утверждают следователи, не знала о реальных обстоятельствах и действительно считала, что автомобиль был угнан.
Семья, которая все это время надеялась на возвращение Арни, оказалась в центре скандала. Соцсети, где велась кампания по поиску собаки, были внезапно удалены. Полиция поблагодарила общественность за помощь, но призвала с уважением относиться к дальнейшему разбирательству в суде. Следствие по делу продолжается, а трагедия Арни стала напоминанием о важности заботы о домашних животных.
Похожие материалы Тойота
-
18.11.2025, 09:38
Хулиганы угнали пикап с собакой внутри: поиски завершились трагедией
Владелец оставил любимого пса в машине на несколько часов. После этого авто исчезло вместе с питомцем. Семья не теряла надежды, но развязка оказалась неожиданной. Полиция продолжает расследование.Читать далее
-
30.05.2023, 09:39
Жена разбила автомобиль мужа, остановку и дом, но сразу признаться побоялась
Загадочный инцидент произошел в Охотске с пикапом Toyota Hilux Surf. По официальной версии, жена без спроса взяла автомобиль мужа, попала на нем в серьезное ДТП, а потом тихо покинула место происшествия. Муж и полиция узнали обо всем одновременно.Читать далее
-
20.11.2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?Читать далее
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 08:04
В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж
В Алабаме произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой спортсмен. Колледж и близкие не могут поверить в произошедшее. Подробности аварии вызывают много вопросов. Что стало причиной рокового столкновения?Читать далее
-
19.11.2025, 07:51
Ученый из Австралии вынужден скрываться из-за споров о запрете внедорожников
В Австралии разгорелся конфликт вокруг доступа внедорожников к пляжам. Известный эколог оказался в центре скандала. Его семья была вынуждена покинуть страну. Что стало причиной такой реакции общества?Читать далее
-
18.11.2025, 19:31
Скользкие улицы Петербурга: первые травмы после ночного снегопада и ледяной корки
В Петербурге фиксируют первые травмы из-за ледяных тротуаров. Снегопад сменился опасной коркой льда. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.Читать далее
-
18.11.2025, 18:32
В Ленинградской области задержали грузовик при попытке выбросить отходы
В Кавголово выявили попытку незаконного вывоза мусора. Проверка прошла после обращения жителей. Водителей грузовика задержали на месте. Материалы переданы для дальнейших мер.Читать далее
-
18.11.2025, 14:09
Виновница смертельного ДТП отделалась мягким приговором вопреки протестам
Водитель с десятками штрафов сбила семью на переходе. Суд неожиданно смягчил наказание, что вызвало широкий общественный резонанс. Прокуроры не согласны с решением. Подробности вызывают много вопросов.Читать далее
-
18.11.2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.Читать далее
-
17.11.2025, 09:08
В Аргентине туристка из России остановила дерзких грабителей на мотоцикле
В центре Буэнос-Айреса произошел необычный инцидент. Туристка из России не растерялась при попытке ограбления. Ее реакция удивила даже местных жителей. Узнайте, чем закончилась эта история.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
18.11.2025, 09:38
Хулиганы угнали пикап с собакой внутри: поиски завершились трагедией
Владелец оставил любимого пса в машине на несколько часов. После этого авто исчезло вместе с питомцем. Семья не теряла надежды, но развязка оказалась неожиданной. Полиция продолжает расследование.Читать далее
-
30.05.2023, 09:39
Жена разбила автомобиль мужа, остановку и дом, но сразу признаться побоялась
Загадочный инцидент произошел в Охотске с пикапом Toyota Hilux Surf. По официальной версии, жена без спроса взяла автомобиль мужа, попала на нем в серьезное ДТП, а потом тихо покинула место происшествия. Муж и полиция узнали обо всем одновременно.Читать далее
-
20.11.2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?Читать далее
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 08:04
В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж
В Алабаме произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой спортсмен. Колледж и близкие не могут поверить в произошедшее. Подробности аварии вызывают много вопросов. Что стало причиной рокового столкновения?Читать далее
-
19.11.2025, 07:51
Ученый из Австралии вынужден скрываться из-за споров о запрете внедорожников
В Австралии разгорелся конфликт вокруг доступа внедорожников к пляжам. Известный эколог оказался в центре скандала. Его семья была вынуждена покинуть страну. Что стало причиной такой реакции общества?Читать далее
-
18.11.2025, 19:31
Скользкие улицы Петербурга: первые травмы после ночного снегопада и ледяной корки
В Петербурге фиксируют первые травмы из-за ледяных тротуаров. Снегопад сменился опасной коркой льда. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.Читать далее
-
18.11.2025, 18:32
В Ленинградской области задержали грузовик при попытке выбросить отходы
В Кавголово выявили попытку незаконного вывоза мусора. Проверка прошла после обращения жителей. Водителей грузовика задержали на месте. Материалы переданы для дальнейших мер.Читать далее
-
18.11.2025, 14:09
Виновница смертельного ДТП отделалась мягким приговором вопреки протестам
Водитель с десятками штрафов сбила семью на переходе. Суд неожиданно смягчил наказание, что вызвало широкий общественный резонанс. Прокуроры не согласны с решением. Подробности вызывают много вопросов.Читать далее
-
18.11.2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.Читать далее
-
17.11.2025, 09:08
В Аргентине туристка из России остановила дерзких грабителей на мотоцикле
В центре Буэнос-Айреса произошел необычный инцидент. Туристка из России не растерялась при попытке ограбления. Ее реакция удивила даже местных жителей. Узнайте, чем закончилась эта история.Читать далее
- 3 721 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 5 200 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 6 599 000 РToyota Hilux 2023 в Москве
- 4 390 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 2 885 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 5 900 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 3 500 000 РToyota Hilux 2020 в Москве
- 4 635 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 8 145 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 5 250 000 РToyota Hilux 2021 в Москве