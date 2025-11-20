Собака погибла в машине, а хозяин оказался под следствием: что скрывалось за громкой историей?

Владелец арестован после гибели овчарки Арни в пикапе: полиция раскрыла детали

В Брисбене разгорелся скандал вокруг гибели пса. Владелец оказался в центре расследования. Полиция раскрыла неожиданные подробности. Семья и общественность потрясены.

В Брисбене развернулась драма, которая потрясла не только местных жителей, но и всю Австралию. Как уже рассказазывал 110km.ru, история началась с того, что немецкая овчарка по кличке Арни пропала вместе с автомобилем своего хозяина. Семья подняла на уши соцсети, объявила награду и отчаянно искала любимца, но финал оказался трагическим и неожиданным.

Как сообщает Dailymail, изначально считалось, что пикап Toyota HiLux был угнан ночью возле дома владельца. Вместе с машиной исчез и Арни, который, по словам хозяина, спал в кузове. Семья сразу обратилась в полицию, а поиски собаки и автомобиля продолжались больше недели. Владелец и его супруга неустанно обращались к общественности, просили помощи, обзванивали ветеринаров и даже наняли частного детектива.

Однако спустя десять дней после исчезновения автомобиль был найден на одной из улиц Фортитьюд-Вэлли. Внутри обнаружили тело Арни. Эта находка шокировала всех, кто следил за историей. Но еще больший резонанс вызвало заявление полиции: по итогам расследования выяснилось, что никакого угона не было. По версии следствия, хозяин сам припарковал машину на той самой улице и ушел, оставив собаку внутри.

Полиция заявила, что владелец не обеспечил должного ухода за животным, оставив его в закрытом автомобиле. В результате мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении обязанностей по содержанию животных. Его супруга, как утверждают следователи, не знала о реальных обстоятельствах и действительно считала, что автомобиль был угнан.

Семья, которая все это время надеялась на возвращение Арни, оказалась в центре скандала. Соцсети, где велась кампания по поиску собаки, были внезапно удалены. Полиция поблагодарила общественность за помощь, но призвала с уважением относиться к дальнейшему разбирательству в суде. Следствие по делу продолжается, а трагедия Арни стала напоминанием о важности заботы о домашних животных.