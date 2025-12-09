Редкий Pontiac GTO 1970 года ищет нового хозяина – шанс на вторую жизнь или дорога на металлолом?

9 декабря 2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.
На одном из американских авторазборов оказался настоящий раритет – Pontiac GTO 1970 года выпуска. Машина, никогда не считавшаяся иконой среди маслкаров, сегодня находится на грани уничтожения. Владелец площадки не спешит отправлять автомобиль на металлолом, учитывая, что у него еще есть шанс найти новую жизнь.
Судя по фотографиям, состояние GTO оставляет желать лучшего: кузов покрыт ржавчиной, все детали отсутствуют, а салон требует полной замены. Однако даже в таком виде автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и любителей американской классики. По словам владельца авторазбора, он не может решиться уничтожить столь редкий экземпляр, ведь такие машины уже практически не встречаются на дорогах.
Чтобы вернуть GTO к жизни, потребуются не только немало времени, но и серьезные финансовые вложения. Восстановление затронет абсолютно все – от двигателя и трансмиссии до электрики и интерьера. Только настоящий энтузиаст, обладающий опытом и средствами, сможет взяться за столь амбициозный проект.
Как сообщает autoevolution, владелец авторазбора дал автомобилю последний шанс: если в ближайшее время не найдется покупатель, Pontiac отправится под пресс. Тем не менее, он надеется, что среди поклонников классических автомобилей найдется тот, кто решится на сложную реставрацию и подарит легенде вторую жизнь.
