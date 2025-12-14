Эксклюзивный Bentley Bacalar обернулся для владельца огромными убытками – как так вышло?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 07:32

Владелец Bentley Bacalar 2021 года потерял более миллиона долларов за четыре года

Редкий Bentley Bacalar 2021 года оказался невыгодной инвестицией. Владелец потерял почти $1,6 тыс. на каждый пройденный километр. Почему даже самые дорогие авто не всегда приносят прибыль? Узнайте, как эксклюзивность может обернуться разочарованием.

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются истории, которые удивляют даже опытных автолюбителей. Один из всего лишь 12 выпущенных Bentley Bacalar 2021 года недавно сменил владельца, и эта сделка стала настоящим уроком для тех, кто мечтает заработать на эксклюзивных авто.

Первый владелец этого роскошного кабриолета выложил за него около двух миллионов долларов. Машина была не просто дорогой – она входила в число самых редких и желанных моделей Bentley, созданных для истинных ценителей. Однако спустя четыре года автомобиль был продан менее чем за половину первоначальной суммы. Если посчитать, то на каждый пройденный километр владелец терял примерно 1600 долларов.

Фото: RM Sotheby's

Такие потери могут показаться невероятными, но рынок суперкаров и лимитированных серий часто непредсказуем. Многие состоятельные люди покупают подобные автомобили не только ради удовольствия от вождения, но и в надежде выгодно перепродать их через несколько лет. Однако, как показывает этот случай, даже самые эксклюзивные машины не всегда становятся удачной инвестицией.

Причины столь резкого падения стоимости могут быть разными. Во-первых, рынок коллекционных автомобилей подвержен колебаниям спроса и моды. Во-вторых, даже минимальный пробег и незначительное использование могут существенно снизить цену на такие редкие экземпляры. Кроме того, потенциальные покупатели подобных машин часто ищут абсолютно новые или идеально сохранившиеся автомобили, что еще больше усложняет задачу выгодной перепродажи.

История с Bentley Bacalar наглядно демонстрирует: вложения в эксклюзивные автомобили всегда связаны с риском. Даже если модель выпущена ограниченным тиражом и стоит баснословных денег, это не гарантирует роста ее стоимости в будущем. Иногда роскошь и уникальность оборачиваются для владельца серьезными финансовыми потерями.

Упомянутые марки: Bentley
