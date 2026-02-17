Почему редкий спортивный седан с минимальным пробегом и заводскими опциями не ушел новому владельцу

17 февраля 2026, 05:14
Владелец BMW M3 CS 2024 года отказался продавать авто за 10 млн рублей
Владелец BMW M3 CS 2024 года не согласился на предложение о продаже за 10 млн рублей, несмотря на низкий пробег и эксклюзивные опции. Машина выделяется заводскими апгрейдами и редкой комплектацией, что делает ее особенно привлекательной для коллекционеров и ценителей спортивных седанов.
История с BMW M3 CS 2024 года, которая недавно обсуждалась среди автолюбителей, наглядно показывает, как меняется отношение к стоимости даже самых желанных автомобилей. Владелец этого спортивного седана, купивший его новым в августе 2023 года за 130 290 долларов, отказался расстаться с машиной за 111 500 долларов. На первый взгляд, предложение кажется щедрым, но фактически оно означало бы потерю почти 20 тысяч долларов за три года владения - или около 3 долларов за каждый пройденный километр, ведь на одометре всего 6 300 миль (примерно 10 100 км).
Рынок подобных автомобилей сегодня крайне неоднозначен. Средняя стоимость BMW M3 CS 2024 года колеблется от 125 000 до 135 000 долларов, и многое зависит от комплектации, состояния и пробега. Владелец явно уверен, что его экземпляр заслуживает большего, ведь речь идет не о стандартной версии, а о машине с уникальными характеристиками и минимальным износом.
Экстерьер автомобиля выполнен в цвете Brooklyn Gray, а салон сочетает черную и красную отделку. Машина имеет чистый калифорнийский титул, безаварийную историю по Carfax и внушительный список заводских опций. Среди них - адаптивная подвеска M, карбон-керамические тормоза с золотыми суппортами, пакет M Carbon Exterior, расширенный пакет M Driver’s, отделка кожей Merino, аудиосистема Harman Kardon, спортивные передние кресла с подогревом и электроприводом, а также другие опции, которые редко встречаются в базовой комплектации.
Из доработок можно отметить только матовую защитную пленку на кузове и тонированные стекла. Несмотря на небольшой пробег, у машины есть несколько косметических недостатков: складки на боковой поддержке водительского сиденья, вмятина на панели двери возле подстаканника и скол на защитной пленке переднего бампера. В сентябре 2025 года, при пробеге 6 051 миль, были заменены батарейка ключа, салонный фильтр, а также проведена замена масла и фильтра двигателя.
Под капотом установлен доработанный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo, выдающий 543 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на систему полного привода xDrive через 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды - результат, достойный суперкара. В комплекте с автомобилем идут оригинальные инструкции, заводская наклейка, два ключа и электронная карта.
Ситуация с этим BMW M3 CS напоминает недавний случай, когда владелец роскошного Rolls-Royce Wraith Black Badge также отказался продавать свой автомобиль, несмотря на значительное падение стоимости. Подробнее о том, почему даже эксклюзивные и почти новые машины теряют в цене, можно узнать в материале о реальных потерях владельцев премиальных авто.
Сегодняшний рынок спортивных седанов становится все более требовательным: покупатели ищут не только мощность и статус, но и уникальные опции, прозрачную историю и минимальный пробег. В таких условиях даже предложение в 10 миллионов рублей может показаться недостаточным для тех, кто ценит свой автомобиль выше рыночных оценок.
