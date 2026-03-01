Почему редкая BMW M3 CS 2024 года с доработанным мотором и уникальными опциями не ушла новому владельцу даже за крупную сумму

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 08:31

Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила

Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила

Почему редкая BMW M3 CS 2024 года с доработанным мотором и уникальными опциями не ушла новому владельцу даже за крупную сумму

Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила

Владелец спортивного седана BMW M3 CS 2024 года отказался расставаться с машиной, несмотря на предложение в 95 000 долларов. Почему даже такая сумма не убедила его продать редкую версию, и как это связано с трендами на рынке - разбираемся в деталях.

Владелец спортивного седана BMW M3 CS 2024 года отказался расставаться с машиной, несмотря на предложение в 95 000 долларов. Почему даже такая сумма не убедила его продать редкую версию, и как это связано с трендами на рынке - разбираемся в деталях.

Владелец BMW M3 CS 2024 года отказался продавать свой автомобиль за 95 000 долларов (8,7 млн рублей). Этот случай наглядно демонстрирует, как изменились приоритеты и ожидания на рынке спортивных автомобилей. Речь идет не о стандартной M3, а о версии CS — особой модификации, которая отличается не только техническими характеристиками, но и эксклюзивными опциями, делающими её желанной для коллекционеров и энтузиастов.

BMW M3 CS — это не просто очередная «трешка» с мощным мотором. Здесь установлен доработанный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который выдает заметно больше мощности по сравнению с обычной M3. Помимо этого, автомобиль получил облегченные элементы кузова, карбоновые детали, уникальные настройки подвески и тормозной системы, а также эксклюзивные элементы интерьера. Всё это в совокупности формирует не только особый характер машины, но и её рыночную ценность.

В последние годы на рынке спортивных автомобилей наблюдается интересная тенденция: редкие и доработанные версии, такие как M3 CS, становятся объектом настоящей охоты среди коллекционеров. Даже на фоне роста цен на новые автомобили и нестабильности валют, такие экземпляры не теряют в цене, а иногда даже дорожают.

Владелец M3 CS, отказавшийся от сделки, объяснил свое решение тем, что считает предложенную сумму недостаточной для столь уникального автомобиля. По его словам, найти аналогичную машину с таким же уровнем оснащения и состоянием практически невозможно, а значит, и продавать её за «обычные» деньги он не готов.

Подобные случаи становятся всё более частыми. Например, недавно на рынке обсуждалась ситуация с редким Jeep Wrangler Rubicon 392, владелец которого также отказался продавать автомобиль, несмотря на высокую ставку на аукционе. Подробнее об этом случае можно узнать в материале о Jeep Wrangler Rubicon 392 с V8 HEMI и отказе от продажи за крупную сумму. Это подтверждает, что владельцы уникальных автомобилей все чаще предпочитают держать их у себя, ожидая еще большего роста цен или просто не желая расставаться с редким экземпляром.

Эксперты отмечают, что спрос на такие автомобили подогревается не только их техническими характеристиками, но и ограниченным тиражом, а также статусом, который они придают владельцу. В условиях, когда новые спортивные модели становятся все более дорогими и недоступными, а на вторичном рынке появляются лишь единичные предложения, ценность редких версий только растет. В результате даже крупные суммы не всегда способны убедить владельцев расстаться со своими машинами.

Ситуация с BMW M3 CS 2024 года - яркий пример того, как изменился подход к владению спортивными автомобилями в последние годы. Для многих это уже не просто средство передвижения, а инвестиция и часть личной коллекции, которую не хочется терять даже за большие деньги.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тюмень Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться