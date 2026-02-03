Почему новый BMW M4 2026 года с минимальным пробегом не смог найти покупателя даже за $76 500

3 февраля 2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.
Ситуация с продажей почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США наглядно показывает, как быстро может меняться стоимость даже желанных спорткаров. Владелец из Флориды приобрел автомобиль новым за 93 400 долларов, но решил продать его, проехав всего 2 200 миль. Однако на аукционе максимальная ставка остановилась на 76 500 долларов, и владелец отказался от сделки, не желая фиксировать убыток почти в 17 тысяч.
Этот случай интересен не только суммой потерь. Речь идет о практически новом автомобиле с чистой историей и своевременным обслуживанием — на пробеге 1 134 мили были заменены масло и фильтр. Машина представляет собой базовую версию M4 с 3-литровым двигателем TwinPower Turbo (473 л.с.), задним приводом и 6-ступенчатой механикой, разгоняющейся до 60 миль в час за 4,1 секунды.
Автомобиль имеет впечатляющую комплектацию: карбоновая крыша, адаптивная подвеска, дифференциал M Sport, расширенный пакет Executive с проекционным дисплеем, кожаные сиденья с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon и эффектная окраска Frozen Portimao Blue Metallic.
Несмотря на все преимущества, автомобиль не нашел нового владельца даже по сниженной цене. Причины быстрой продажи неизвестны, однако ситуация демонстрирует непредсказуемость рынка даже для премиальных моделей. Покупатели оказались не готовы платить сумму, близкую к первоначальной, что может быть связано с изменениями рыночной конъюнктуры, колебаниями цен на новые автомобили или общей экономической осторожностью.
В итоге владелец предпочел не продавать машину с убытком, и теперь этот ухоженный BMW M4 продолжает ждать своего покупателя, оставаясь примером сложной ситуации на вторичном рынке даже для редких экземпляров.
Похожие материалы БМВ
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
23.12.2025, 14:15
BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении
BMW готовит к 2026 году обновленное купе M4 с элементами дизайна Neue Klasse. Компания уже анонсировала участие в CES 2026 с новыми моделями. Подробности о внешности и платформе держатся в секрете. Ожидается, что стиль станет более футуристичным. Следите за новостями, чтобы узнать больше.Читать далее
-
29.10.2025, 18:27
Владелец BMW M4 2025 года отказался от выгодной сделки и удивил всех
Владелец свежего BMW M4 2025 года не принял заманчивое предложение. Сумма сделки оказалась близка к цене нового авто. Покупатели и эксперты гадают о причинах отказа. История вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей. Неожиданный поворот удивил даже опытных дилеров.Читать далее
-
22.10.2025, 13:47
Почти новый BMW M4 с пробегом 20 тысяч км выставлен на продажу
Редкий шанс купить почти новый спорткар. Владелец ездил на нем чуть больше года. Пробег — около 20 тысяч километров. Причина продажи не раскрывается, но автомобиль в отличном состоянии.Читать далее
-
13.10.2025, 20:03
Владелец купил новый BMW M4 CS и сразу выставил его на продажу
Иногда даже самые желанные автомобили задерживаются у владельца совсем недолго. История этого BMW удивляет. Что заставило расстаться с машиной почти сразу после покупки? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2025, 08:43
BMW придумала, чем заменить карбон на своих спорткарах
Компания BMW представила инновационный материал, который может стать альтернативой традиционному карбону и при этом быть более экологичным. Новый композит, созданный совместно с швейцарской компанией Bcomp, производится из льняных волокон – того самого растения, из которого веками получают натуральную ткань.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
-
22.11.2021, 07:21
Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором погиб известный блогер: новые подробности и видео
Субботняя авария на Кутузовском, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его друг, продолжает обрастать подробностями. Эксперты полагают, что у мощного BMW M4 были отключены все штатные системы стабилизации. Кадры с видеорегистратора доказывают – машину занесло.Читать далее
-
22.09.2021, 11:50
Почему так много современных автомобилей терпят неудачу на лосином тесте
Тест на скоростное маневрирование, или так называемый «лосиный тест», придумали в Швеции. Он имитирует объезд внезапно появившегося на дороге препятствия (лося). Водителю предстоит выполнить двойную перестановку, но с этим справляются далеко не все автомобили.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
23.12.2025, 14:15
BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении
BMW готовит к 2026 году обновленное купе M4 с элементами дизайна Neue Klasse. Компания уже анонсировала участие в CES 2026 с новыми моделями. Подробности о внешности и платформе держатся в секрете. Ожидается, что стиль станет более футуристичным. Следите за новостями, чтобы узнать больше.Читать далее
-
29.10.2025, 18:27
Владелец BMW M4 2025 года отказался от выгодной сделки и удивил всех
Владелец свежего BMW M4 2025 года не принял заманчивое предложение. Сумма сделки оказалась близка к цене нового авто. Покупатели и эксперты гадают о причинах отказа. История вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей. Неожиданный поворот удивил даже опытных дилеров.Читать далее
-
22.10.2025, 13:47
Почти новый BMW M4 с пробегом 20 тысяч км выставлен на продажу
Редкий шанс купить почти новый спорткар. Владелец ездил на нем чуть больше года. Пробег — около 20 тысяч километров. Причина продажи не раскрывается, но автомобиль в отличном состоянии.Читать далее
-
13.10.2025, 20:03
Владелец купил новый BMW M4 CS и сразу выставил его на продажу
Иногда даже самые желанные автомобили задерживаются у владельца совсем недолго. История этого BMW удивляет. Что заставило расстаться с машиной почти сразу после покупки? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2025, 08:43
BMW придумала, чем заменить карбон на своих спорткарах
Компания BMW представила инновационный материал, который может стать альтернативой традиционному карбону и при этом быть более экологичным. Новый композит, созданный совместно с швейцарской компанией Bcomp, производится из льняных волокон – того самого растения, из которого веками получают натуральную ткань.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
-
22.11.2021, 07:21
Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором погиб известный блогер: новые подробности и видео
Субботняя авария на Кутузовском, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его друг, продолжает обрастать подробностями. Эксперты полагают, что у мощного BMW M4 были отключены все штатные системы стабилизации. Кадры с видеорегистратора доказывают – машину занесло.Читать далее
-
22.09.2021, 11:50
Почему так много современных автомобилей терпят неудачу на лосином тесте
Тест на скоростное маневрирование, или так называемый «лосиный тест», придумали в Швеции. Он имитирует объезд внезапно появившегося на дороге препятствия (лося). Водителю предстоит выполнить двойную перестановку, но с этим справляются далеко не все автомобили.Читать далее