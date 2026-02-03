Почему новый BMW M4 2026 года с минимальным пробегом не смог найти покупателя даже за $76 500

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 11:58

Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.

Ситуация с продажей почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США наглядно показывает, как быстро может меняться стоимость даже желанных спорткаров. Владелец из Флориды приобрел автомобиль новым за 93 400 долларов, но решил продать его, проехав всего 2 200 миль. Однако на аукционе максимальная ставка остановилась на 76 500 долларов, и владелец отказался от сделки, не желая фиксировать убыток почти в 17 тысяч.

Этот случай интересен не только суммой потерь. Речь идет о практически новом автомобиле с чистой историей и своевременным обслуживанием — на пробеге 1 134 мили были заменены масло и фильтр. Машина представляет собой базовую версию M4 с 3-литровым двигателем TwinPower Turbo (473 л.с.), задним приводом и 6-ступенчатой механикой, разгоняющейся до 60 миль в час за 4,1 секунды.

Автомобиль имеет впечатляющую комплектацию: карбоновая крыша, адаптивная подвеска, дифференциал M Sport, расширенный пакет Executive с проекционным дисплеем, кожаные сиденья с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon и эффектная окраска Frozen Portimao Blue Metallic.

Несмотря на все преимущества, автомобиль не нашел нового владельца даже по сниженной цене. Причины быстрой продажи неизвестны, однако ситуация демонстрирует непредсказуемость рынка даже для премиальных моделей. Покупатели оказались не готовы платить сумму, близкую к первоначальной, что может быть связано с изменениями рыночной конъюнктуры, колебаниями цен на новые автомобили или общей экономической осторожностью.

В итоге владелец предпочел не продавать машину с убытком, и теперь этот ухоженный BMW M4 продолжает ждать своего покупателя, оставаясь примером сложной ситуации на вторичном рынке даже для редких экземпляров.

Упомянутые модели: BMW M4 (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
