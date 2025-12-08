Калифорнийские энтузиасты готовят уникальный проект: BMW Z4 с мотором V12 — что из этого выйдет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 20:14

BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.

BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.

BMW Z4 в кузове E85 давно считается одним из самых интересных экземпляров купе своего времени. Особенно ценится версия с рядной шестерней и механической коробкой передач — комбинация, которую по праву называют источником легкого и динамичного двухдверного автомобиля. Большинство поклонников марки уверены: мощность такого мотора вполне достаточна для удовольствия за рулем.

Однако не все готовы довольствоваться стандартными решениями. В Северной Каролине небольшая, но амбициозная команда 4N Motorsports решила полностью изменить представление о возможностях Z4. Их цель — установить под капот этого компактного купе огромный атмосферный двигатель V12 серии N73, который обычно встречается на представительских моделях BMW.

Такой шаг выглядит настоящим вызовом традиции. Ведь изначально Z4 создавался как легкий и маневренный спорткар, где избыточная сила не была целью. Но для энтузиастов из 4N Motorsports важнее не соответствовать канонам, а создавать нечто уникальное. По их замыслу, после завершения проекта автомобиль получит не только впечатляющий звук и динамику, но и статус одного из самых необычных Z4 в мире.

Работа над проектом уже началась. Инженерам предстоит решить множество непростых задач: от доработки моторного отсека до полной перенастройки системы охлаждения и электрики. Ведь V12 значительно крупнее и тяжелее комплектации рядной шестерки, а значит, потребуется изменить балансировку и усилить подвеску. Кроме того, предстоит интегрировать новую трансмиссию, способную увеличить нагрузку.

Как отмечают специалисты, подобные проекты требуют не только технических знаний, но и творческого подхода. Каждый этап — это поиск нестандартных решений и постоянных экспериментов. В результате на свет может появиться автомобиль, который представляет собой харизму классического спорткара и мощи представительского седана.

Пока неизвестно, когда именно завершится работа над этим достижением Z4. Но уже сейчас проект вызывает живой интерес среди поклонников марки и тюнинг-сообщества. Многие с нетерпением ждут первых испытаний и подробностей о том, как поведет себя купе с двенадцатицилиндровым мотором под капотом.

Подобные эксперименты становятся все популярнее среди энтузиастов, стремящихся выделиться на фоне серийных автомобилей. В случае успеха этот BMW Z4 может стать настоящей легендой среди любителей нестандартных решений и мощных моторов.

Упомянутые модели: BMW Z4 (от 2 600 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
