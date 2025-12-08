Калифорнийские энтузиасты готовят уникальный проект: BMW Z4 с мотором V12 — что из этого выйдет

8 декабря 2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.
BMW Z4 в кузове E85 давно считается одним из самых интересных экземпляров купе своего времени. Особенно ценится версия с рядной шестерней и механической коробкой передач — комбинация, которую по праву называют источником легкого и динамичного двухдверного автомобиля. Большинство поклонников марки уверены: мощность такого мотора вполне достаточна для удовольствия за рулем.
Однако не все готовы довольствоваться стандартными решениями. В Северной Каролине небольшая, но амбициозная команда 4N Motorsports решила полностью изменить представление о возможностях Z4. Их цель — установить под капот этого компактного купе огромный атмосферный двигатель V12 серии N73, который обычно встречается на представительских моделях BMW.
Такой шаг выглядит настоящим вызовом традиции. Ведь изначально Z4 создавался как легкий и маневренный спорткар, где избыточная сила не была целью. Но для энтузиастов из 4N Motorsports важнее не соответствовать канонам, а создавать нечто уникальное. По их замыслу, после завершения проекта автомобиль получит не только впечатляющий звук и динамику, но и статус одного из самых необычных Z4 в мире.
Работа над проектом уже началась. Инженерам предстоит решить множество непростых задач: от доработки моторного отсека до полной перенастройки системы охлаждения и электрики. Ведь V12 значительно крупнее и тяжелее комплектации рядной шестерки, а значит, потребуется изменить балансировку и усилить подвеску. Кроме того, предстоит интегрировать новую трансмиссию, способную увеличить нагрузку.
Как отмечают специалисты, подобные проекты требуют не только технических знаний, но и творческого подхода. Каждый этап — это поиск нестандартных решений и постоянных экспериментов. В результате на свет может появиться автомобиль, который представляет собой харизму классического спорткара и мощи представительского седана.
Пока неизвестно, когда именно завершится работа над этим достижением Z4. Но уже сейчас проект вызывает живой интерес среди поклонников марки и тюнинг-сообщества. Многие с нетерпением ждут первых испытаний и подробностей о том, как поведет себя купе с двенадцатицилиндровым мотором под капотом.
Подобные эксперименты становятся все популярнее среди энтузиастов, стремящихся выделиться на фоне серийных автомобилей. В случае успеха этот BMW Z4 может стать настоящей легендой среди любителей нестандартных решений и мощных моторов.
Похожие материалы БМВ
-
30.11.2025, 19:04
G-Power представил экстремальные версии BMW Z4 M40i с мощностью до 542 л.с
G-Power подготовил для BMW Z4 M40i сразу несколько вариантов доработки. Мощность выросла до 542 л.с., а цены на апгрейды уже известны. В статье расскажем, какие опции доступны и чем удивит финальная версия родстера. Не пропустите детали о редких комплектациях и стоимости.Читать далее
-
26.11.2025, 10:06
BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой
BMW готовит прощание с родстером Z4 G29. Финальная серия выделяется матовым черным цветом и красными деталями. Внутри – сочетание алькантары и кожи. Механическая коробка доступна для ценителей. Узнайте, чем еще удивит лимитированная версия.Читать далее
-
30.05.2024, 08:09
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с конвейера в 2026 году
Совместный проект Toyota и BMW по выпуску двухместных спорткаров подходит к концу. Ранее в BMW уже заявляли, что прекратят производство BMW Z4 в 2026 году. Такой шаг автоматически поставит крест на судьбе Toyota Supra, которую собирают на том же конвейере.Читать далее
-
18.02.2022, 07:54
5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Стильные и мощные спортивные автомобили всегда стоили больших денег. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных спорткаров на российском рынке. По две позиции в рейтинге заняли автомобили Subaru и BMW.Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
08.11.2018, 14:58
В Австрии стартовала сборка BMW Z4 нового поколения
На австрийском заводе Magna Steyr в Граце началось производство родстера BMW Z4 нового поколения, премьера которого состоялась еще летом нынешнего года. До России новинка доберется в марте 2019 года.Читать далее
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
30.11.2025, 19:04
G-Power представил экстремальные версии BMW Z4 M40i с мощностью до 542 л.с
G-Power подготовил для BMW Z4 M40i сразу несколько вариантов доработки. Мощность выросла до 542 л.с., а цены на апгрейды уже известны. В статье расскажем, какие опции доступны и чем удивит финальная версия родстера. Не пропустите детали о редких комплектациях и стоимости.Читать далее
-
26.11.2025, 10:06
BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой
BMW готовит прощание с родстером Z4 G29. Финальная серия выделяется матовым черным цветом и красными деталями. Внутри – сочетание алькантары и кожи. Механическая коробка доступна для ценителей. Узнайте, чем еще удивит лимитированная версия.Читать далее
-
30.05.2024, 08:09
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с конвейера в 2026 году
Совместный проект Toyota и BMW по выпуску двухместных спорткаров подходит к концу. Ранее в BMW уже заявляли, что прекратят производство BMW Z4 в 2026 году. Такой шаг автоматически поставит крест на судьбе Toyota Supra, которую собирают на том же конвейере.Читать далее
-
18.02.2022, 07:54
5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Стильные и мощные спортивные автомобили всегда стоили больших денег. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных спорткаров на российском рынке. По две позиции в рейтинге заняли автомобили Subaru и BMW.Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
08.11.2018, 14:58
В Австрии стартовала сборка BMW Z4 нового поколения
На австрийском заводе Magna Steyr в Граце началось производство родстера BMW Z4 нового поколения, премьера которого состоялась еще летом нынешнего года. До России новинка доберется в марте 2019 года.Читать далее
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 4 150 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 6 590 000 РBMW Z4 2021 в Москве
- 4 550 000 РBMW Z4 2020 в Москве
- 4 250 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 4 950 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 2 350 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 1 750 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 5 799 807 РBMW Z4 2019 в Москве
- 5 655 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 4 400 000 РBMW Z4 2019 в Москве