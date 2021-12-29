Владелец Bugatti Chiron разогнался на своем суперкаре до 414 км/ч (его даже не оштрафовали)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Ранним утром он выехал на пустынный немецкий автобан и попытался развить максимально возможную скорость. Видеоотчет о поездке он выложил на своем ютуб-канале. Пассеру удалось разогнаться до 414 км/ч, что приблизительно соответствует заявленным автопроизводителем официальным цифрам – 420 км/ч. Результат впечатляющий, но давайте не будем забывать, что скорость была достигнута на обычной дороге общего пользования. Безусловно это представляло опасность для других водителей на трассе.
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