Почему даже новые премиальные седаны теряют в цене сразу после покупки — реальный пример с Cadillac CT4-V Blackwing

4 февраля 2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.
История с Cadillac CT4-V Blackwing 2025 года стала наглядной иллюстрацией того, что даже самые желанные и свежие автомобили могут быстро потерять в цене. Владелец этого премиального седана, судя по всему, не получил ожидаемого восторга от покупки. Уже спустя пару месяцев и всего 720 километров на одометре он решил обменять машину у дилера. Такой шаг редко бывает выгодным, и этот случай не стал исключением.
Дилер, получивший почти новый автомобиль, оказался перед выбором, как реализовать машину, которая формально еще не успела устареть, но уже считается подержанной. В результате Cadillac CT4-V Blackwing был продан примерно на 11 600 долларов дешевле предпочтительной цены. Для рынка США это ощутимая потеря, особенно если учесть, что речь идет о модели, которая только-только появилась в продаже и позиционируется как одна из самых интересных в своем классе.
Как отмечают эксперты, подобные ситуации — не редкость. Автомобили начинают терять в цене буквально с момента выезда из автосалона. Даже если речь идет о топовой комплектации с минимальным пробегом, рынок воспринимает такую машину уже не как новую, а как бывшую в употреблении. Это автоматически снижает ее стоимость.
В случае с Cadillac CT4-V Blackwing ситуация усугубляется тем, что модель ориентирована на узкую аудиторию энтузиастов. Такие автомобили часто покупают ради эмоций, а не из практических соображений. Если ожидания не оправдываются, владелец может быстро разочароваться и решить расстаться с машиной, даже несмотря на финансовые потери. Для дилеров это тоже не подарок: реализовать почти новый, но уже подержанный спортседан – задача не из простых, особенно если на рынке есть новые экземпляры.
Этот случай служит напоминанием для всех, кто планирует покупку нового автомобиля, особенно в премиальном сегменте. Не стоит рассчитывать на то, что машина сохранит свою стоимость хотя бы в течение первого года эксплуатации. Даже нулевой пробег и идеальное состояние не спасают от быстрых потерь в цене. Для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию, следует серьезно задуматься.
