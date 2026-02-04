Почему даже новые премиальные седаны теряют в цене сразу после покупки — реальный пример с Cadillac CT4-V Blackwing

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 14:45

Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком

Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком

Почему даже новые премиальные седаны теряют в цене сразу после покупки — реальный пример с Cadillac CT4-V Blackwing

Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком

Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.

Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.

История с Cadillac CT4-V Blackwing 2025 года стала наглядной иллюстрацией того, что даже самые желанные и свежие автомобили могут быстро потерять в цене. Владелец этого премиального седана, судя по всему, не получил ожидаемого восторга от покупки. Уже спустя пару месяцев и всего 720 километров на одометре он решил обменять машину у дилера. Такой шаг редко бывает выгодным, и этот случай не стал исключением.

Дилер, получивший почти новый автомобиль, оказался перед выбором, как реализовать машину, которая формально еще не успела устареть, но уже считается подержанной. В результате Cadillac CT4-V Blackwing был продан примерно на 11 600 долларов дешевле предпочтительной цены. Для рынка США это ощутимая потеря, особенно если учесть, что речь идет о модели, которая только-только появилась в продаже и позиционируется как одна из самых интересных в своем классе.

Как отмечают эксперты, подобные ситуации — не редкость. Автомобили начинают терять в цене буквально с момента выезда из автосалона. Даже если речь идет о топовой комплектации с минимальным пробегом, рынок воспринимает такую ​​машину уже не как новую, а как бывшую в употреблении. Это автоматически снижает ее стоимость.

В случае с Cadillac CT4-V Blackwing ситуация усугубляется тем, что модель ориентирована на узкую аудиторию энтузиастов. Такие автомобили часто покупают ради эмоций, а не из практических соображений. Если ожидания не оправдываются, владелец может быстро разочароваться и решить расстаться с машиной, даже несмотря на финансовые потери. Для дилеров это тоже не подарок: реализовать почти новый, но уже подержанный спортседан – задача не из простых, особенно если на рынке есть новые экземпляры.

Этот случай служит напоминанием для всех, кто планирует покупку нового автомобиля, особенно в премиальном сегменте. Не стоит рассчитывать на то, что машина сохранит свою стоимость хотя бы в течение первого года эксплуатации. Даже нулевой пробег и идеальное состояние не спасают от быстрых потерь в цене. Для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию, следует серьезно задуматься.

Упомянутые модели: Cadillac CT4
Упомянутые марки: Cadillac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Кадиллак

Похожие материалы Кадиллак

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тула Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться