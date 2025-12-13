Покупка и быстрая продажа нового Cadillac CT5-V Blackwing: сколько стоит роскошь на вторичке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 06:32

Владелец купил новый Cadillac CT5-V Blackwing за 113 605 долларов. Через 4800 миль он продал его за 93 000. Машина отличалась редкой комплектацией и карбоновыми пакетами. Почему авто так быстро теряет в цене? Подробности в материале.

В 2023 году один из автолюбителей приобрел новый Cadillac CT5-V Blackwing в эффектном серебристом цвете Argent Silver Metallic. Салон автомобиля был выполнен в стильном сочетании черной кожи и светло-серого цвета Sky Cool Grey. Кроме того, седан получил сразу два пакета карбоновых элементов, что добавило ему спортивности и эксклюзивности.

Стоимость такого автомобиля на момент покупки составила 113 605 долларов. Однако спустя всего 4800 миль пробега владелец решил расстаться с авто и выставил его на продажу. Итоговая цена сделки составила 93 000 долларов.

Как сообщает Autoevolution, резкое падение стоимости мощных премиальных седанов не стало для рынка неожиданностью. Даже автомобили в топовых комплектациях, включая модели с пробегом, быстро теряют в цене после выезда из салона. Причины кроются не только в высокой первоначальной стоимости, но и в самой специфике этих автомобилей.

Эксперты подчеркивают, что даже эксклюзивные опции, такие как карбоновые детали и уникальные цветовые решения, не могут существенно замедлить их обесценивание. Покупатели на вторичном рынке часто выбирают более доступные альтернативы, обходя стороной премиальные версии узкоспециализированных моделей.

Примечательно, что, по мнению некоторых аналитиков, новый владелец потенциально мог бы договориться о еще более низкой цене. Тем не менее, даже за 93 000 долларов Cadillac CT5-V Blackwing остается одним из самых привлекательных предложений для ценителей скорости, стиля и современных технологий.

Эта ситуация — наглядный пример того, как быстро могут терять в цене даже самые желанные и технологичные автомобили. Для тех, кто рассматривает покупку новых премиальных моделей, важно учитывать не только стоимость владения, но и потенциальные финансовые потери при последующей продаже.

Упомянутые модели: Cadillac CT5
Упомянутые марки: Cadillac
