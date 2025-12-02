Роскошный Cadillac Escalade с пробегом 43 700 миль продается без ограничения цены – почему владелец решился на такой шаг

Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км

Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.

Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.

В США на аукционе появился интересный лот — Cadillac Escalade 2021 года выпуска, который за четыре с половиной года эксплуатации проехал 43 700 миль (примерно 70 300 км). Владелец приобрел этот внедорожник новым за внушительные 116 255 долларов (9 млн рублей), и все это время автомобиль находился в Техасе не меняя хозяина.

За годы эксплуатации Escalade не избежал мелких неприятностей. На склонах колес следы контакта с бордюрами, правое переднее колесо отличается от остальных, а на переднем сплиттере отсутствует часть декоративной накладки. В салоне есть царапины на панели и заднем центральном подлокотнике. В 2023 году автомобиль случайно попал в незначительное ДТП, после которого остались небольшие повреждения.

Владелец следил за техническим состоянием: в сентябре 2024 года при пробеге машины 57 347 км были заменены масло и фильтр, а также проведено обновление программного обеспечения. В начале года обновили воздушный фильтр, а в июне заменили салонный фильтр и трансмиссионную жидкость. Правое переднее колесо поменяли совсем недавно.

Escalade окрашен в темно-серый цвет Shadow Metallic, интерьер выполнен в черном исполнении Jet Black. Среди опций — электрические подножки, мультимедийная система для пассажиров второго ряда и аудиосистема с 36 динамиками. Подвеска оснащена адаптивной системой Magnetic Ride Control и пневматикой Air Ride, а также электронным дифференциалом с ограниченным проскальзыванием. Внедорожник поддерживает функцию Super Cruise, но для ее работы требуется подписка.

Под капотом установлен атмосферный V8 объемом 6,2 литра, выдающий 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и двухступенчатой ​​раздаткой, что обеспечивает возможность выбора между задним и полным приводом.

В комплекте с автомобилем идет сервисная документация, оригинальный стикер, резиновые коврики, руководство пользователя и два переключателя. Продавец не раскрывает причину продажи, но выставил Escalade на аукционе без ограничений по минимальной цене.

Потенциальных покупателей ждет редкая возможность приобрести премиальный внедорожник с богатой комплектацией и прозрачным обслуживанием. Остаётся только дождаться, сколько в итоге выручит владелец своего Escalade и почему он решил расстаться с автомобилем после стольких вложений и пройденных километров.