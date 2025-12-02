Роскошный Cadillac Escalade с пробегом 43 700 миль продается без ограничения цены – почему владелец решился на такой шаг

2 декабря 2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.
В США на аукционе появился интересный лот — Cadillac Escalade 2021 года выпуска, который за четыре с половиной года эксплуатации проехал 43 700 миль (примерно 70 300 км). Владелец приобрел этот внедорожник новым за внушительные 116 255 долларов (9 млн рублей), и все это время автомобиль находился в Техасе не меняя хозяина.
За годы эксплуатации Escalade не избежал мелких неприятностей. На склонах колес следы контакта с бордюрами, правое переднее колесо отличается от остальных, а на переднем сплиттере отсутствует часть декоративной накладки. В салоне есть царапины на панели и заднем центральном подлокотнике. В 2023 году автомобиль случайно попал в незначительное ДТП, после которого остались небольшие повреждения.
Владелец следил за техническим состоянием: в сентябре 2024 года при пробеге машины 57 347 км были заменены масло и фильтр, а также проведено обновление программного обеспечения. В начале года обновили воздушный фильтр, а в июне заменили салонный фильтр и трансмиссионную жидкость. Правое переднее колесо поменяли совсем недавно.
Escalade окрашен в темно-серый цвет Shadow Metallic, интерьер выполнен в черном исполнении Jet Black. Среди опций — электрические подножки, мультимедийная система для пассажиров второго ряда и аудиосистема с 36 динамиками. Подвеска оснащена адаптивной системой Magnetic Ride Control и пневматикой Air Ride, а также электронным дифференциалом с ограниченным проскальзыванием. Внедорожник поддерживает функцию Super Cruise, но для ее работы требуется подписка.
Под капотом установлен атмосферный V8 объемом 6,2 литра, выдающий 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и двухступенчатой раздаткой, что обеспечивает возможность выбора между задним и полным приводом.
В комплекте с автомобилем идет сервисная документация, оригинальный стикер, резиновые коврики, руководство пользователя и два переключателя. Продавец не раскрывает причину продажи, но выставил Escalade на аукционе без ограничений по минимальной цене.
Потенциальных покупателей ждет редкая возможность приобрести премиальный внедорожник с богатой комплектацией и прозрачным обслуживанием. Остаётся только дождаться, сколько в итоге выручит владелец своего Escalade и почему он решил расстаться с автомобилем после стольких вложений и пройденных километров.
Похожие материалы Кадиллак
-
14.11.2025, 07:14
Новый Cadillac Escalade 2025 оказался на свалке после аварии на 2300 км
Свежий Cadillac Escalade 2025 года с минимальным пробегом оказался на аукционе с отметкой «утилизация». Роскошный внедорожник не успел даже пройти обкатку, как попал в серьезное ДТП. Что случилось с этим автомобилем и почему его судьба сложилась так печально? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 06:14
В США купили Cadillac Escalade 2025 года с наценкой более 8 миллионов рублей
В Америке продан уникальный Cadillac Escalade 2025 года по цене, значительно превышающей рекомендованную. Покупатель заплатил почти на 62% больше базовой стоимости. Чем объясняется такой ажиотаж вокруг этого внедорожника? Подробности сделки и особенности автомобиля – в нашем материале.Читать далее
-
28.10.2025, 05:58
Cadillac Escalade EXT 2026: цифровые технологии и новые горизонты для флагмана
Cadillac готовит к выпуску обновленный Escalade EXT 2026 года. Модель обещает удивить цифровыми решениями и свежим взглядом на комфорт. В линейке появятся как классические, так и электрические версии. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней уже огромен.Читать далее
-
27.10.2025, 05:18
Почему даже серый и невзрачный Cadillac Escalade достоин внимания тюнеров
Cadillac Escalade появился как ответ конкурентам в премиум-сегменте. Его история началась с попытки догнать лидеров, но со временем модель стала культовой. Сегодня даже самые простые версии Escalade вызывают интерес у тюнинг-ателье. Узнайте, почему этот внедорожник не теряет популярности.Читать далее
-
23.10.2025, 05:46
Cadillac Escalade IQ получит функцию вождения без участия водителя в 2028 году
В 2028 году Cadillac Escalade IQ удивит новой технологией. Водителям не придется следить за дорогой. General Motors готовит настоящий прорыв. Детали пока держатся в секрете. Ожидается, что это изменит привычные поездки.Читать далее
-
29.09.2025, 13:54
Cadillac Escalade IQL ESV 2027: первый в мире SUV с четырьмя рядами и 11 местами
В 2027 году Cadillac представил нечто особенное. Новый Escalade IQL ESV меняет привычные стандарты. Модель обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о необычном внедорожнике ждут вас.Читать далее
-
25.09.2025, 05:51
Владелец нового Cadillac Escalade-V превратил внедорожник в 900-сильного монстра
Владелец новенького Cadillac Escalade-V не стал ждать и сразу отправил авто на доработку. Внедорожник изменился до неузнаваемости. Результат удивил даже опытных специалистов.Читать далее
-
23.09.2025, 16:43
Cadillac Escalade IQ 2025 с необычными дисками удивил своим внешним видом
В сети обсуждают свежий образ Cadillac Escalade IQ. Внешность внедорожника вызвала бурю эмоций. Неожиданные детали дизайна удивили даже поклонников марки.Читать далее
-
28.03.2025, 00:23
Шакил О'Нил заказал Cadillac Escalade за 160 тысяч долларов и просто забыл об этом
Шакил О'Нил, легенда НБА, в январе заказал у дилера Cadillac Escalade IQ 2025 года за 160 тысяч долларов и абсолютно забыл об этом. Спортсмен был крайне удивлен, увидев роскошный черный внедорожник у себя во дворе. Читать далее
-
14.10.2024, 00:23
Член «Справедливой России» требует за бракованный Cadillac 300 млн рублей
Председатель Совета местного отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!» в Печенгском районе Мурманской области, недовольный качеством своего Cadillac, отсудил у General Motors солидную компенсацию, которую не может получить до сих пор.Читать далее
Похожие материалы Кадиллак
-
14.11.2025, 07:14
Новый Cadillac Escalade 2025 оказался на свалке после аварии на 2300 км
Свежий Cadillac Escalade 2025 года с минимальным пробегом оказался на аукционе с отметкой «утилизация». Роскошный внедорожник не успел даже пройти обкатку, как попал в серьезное ДТП. Что случилось с этим автомобилем и почему его судьба сложилась так печально? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 06:14
В США купили Cadillac Escalade 2025 года с наценкой более 8 миллионов рублей
В Америке продан уникальный Cadillac Escalade 2025 года по цене, значительно превышающей рекомендованную. Покупатель заплатил почти на 62% больше базовой стоимости. Чем объясняется такой ажиотаж вокруг этого внедорожника? Подробности сделки и особенности автомобиля – в нашем материале.Читать далее
-
28.10.2025, 05:58
Cadillac Escalade EXT 2026: цифровые технологии и новые горизонты для флагмана
Cadillac готовит к выпуску обновленный Escalade EXT 2026 года. Модель обещает удивить цифровыми решениями и свежим взглядом на комфорт. В линейке появятся как классические, так и электрические версии. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней уже огромен.Читать далее
-
27.10.2025, 05:18
Почему даже серый и невзрачный Cadillac Escalade достоин внимания тюнеров
Cadillac Escalade появился как ответ конкурентам в премиум-сегменте. Его история началась с попытки догнать лидеров, но со временем модель стала культовой. Сегодня даже самые простые версии Escalade вызывают интерес у тюнинг-ателье. Узнайте, почему этот внедорожник не теряет популярности.Читать далее
-
23.10.2025, 05:46
Cadillac Escalade IQ получит функцию вождения без участия водителя в 2028 году
В 2028 году Cadillac Escalade IQ удивит новой технологией. Водителям не придется следить за дорогой. General Motors готовит настоящий прорыв. Детали пока держатся в секрете. Ожидается, что это изменит привычные поездки.Читать далее
-
29.09.2025, 13:54
Cadillac Escalade IQL ESV 2027: первый в мире SUV с четырьмя рядами и 11 местами
В 2027 году Cadillac представил нечто особенное. Новый Escalade IQL ESV меняет привычные стандарты. Модель обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о необычном внедорожнике ждут вас.Читать далее
-
25.09.2025, 05:51
Владелец нового Cadillac Escalade-V превратил внедорожник в 900-сильного монстра
Владелец новенького Cadillac Escalade-V не стал ждать и сразу отправил авто на доработку. Внедорожник изменился до неузнаваемости. Результат удивил даже опытных специалистов.Читать далее
-
23.09.2025, 16:43
Cadillac Escalade IQ 2025 с необычными дисками удивил своим внешним видом
В сети обсуждают свежий образ Cadillac Escalade IQ. Внешность внедорожника вызвала бурю эмоций. Неожиданные детали дизайна удивили даже поклонников марки.Читать далее
-
28.03.2025, 00:23
Шакил О'Нил заказал Cadillac Escalade за 160 тысяч долларов и просто забыл об этом
Шакил О'Нил, легенда НБА, в январе заказал у дилера Cadillac Escalade IQ 2025 года за 160 тысяч долларов и абсолютно забыл об этом. Спортсмен был крайне удивлен, увидев роскошный черный внедорожник у себя во дворе. Читать далее
-
14.10.2024, 00:23
Член «Справедливой России» требует за бракованный Cadillac 300 млн рублей
Председатель Совета местного отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!» в Печенгском районе Мурманской области, недовольный качеством своего Cadillac, отсудил у General Motors солидную компенсацию, которую не может получить до сих пор.Читать далее
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 11 595 000 РCadillac Escalade 2022 в Москве
- 21 240 000 РCadillac Escalade 2025 в Москве
- 29 700 000 РCadillac Escalade-V 2025 в Москве
- 12 480 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 17 160 000 РCadillac Escalade-V 2023 в Москве
- 10 000 000 РCadillac Escalade 2020 в Москве
- 13 900 000 РCadillac Escalade 2021 в Москве
- 18 490 000 РCadillac Escalade-V 2022 в Москве
- 39 000 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве