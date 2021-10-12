Владелец Chery Tiggo4 отсудил 8,5 млн рублей за дефектный автомобиль
Фото: Chery
Однако, Сергей не терял времени зря, провел независимую экспертизу, подтвердившую наличие дефектов. С этим документом он обратился в суд, где потребовал взыскать стоимость автомобиля, неустойку, а также небольшие суммы за моральный вред и расходы на юриста. Ответчик на судебное заседание не явился и дело рассмотрели заочно. Железнодорожный районный суда г. Самары частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с автосалона всю стоимость автомобиля – 1 250 000 рублей, неустойку – 4 287 500 рублей, штраф – 2 818 095 рублей, расходы на юриста – 20 000 рублей и даже проценты по кредитному договору в размере 88 691 рубля, поскольку кроссовер был куплен в кредит. Общая сумма составила 8 474 287 рублей.
- 1 390 000 РChery Tiggo 4 2021 в Москве
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