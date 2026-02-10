История о том, как сервисный центр не решил проблему с мотором пикапа и почему такие случаи становятся все чаще

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 17:32

Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя

Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя

История о том, как сервисный центр не решил проблему с мотором пикапа и почему такие случаи становятся все чаще

Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя

Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.

Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.

Ситуация, когда автомобиль внезапно выходит из строя в самый неподходящий момент, знакома многим водителям. Особенно неприятно, если речь идет о пикапе, который должен быть надежным спутником в любых поездках. Именно с такой проблемой столкнулся владелец Chevrolet Colorado 2022 года выпуска, автомобиль которого неожиданно заглох во время длительного путешествия. Пробег машины к тому моменту уже перевалил за 190 тысяч километров, что само по себе вызывает вопросы к ресурсу двигателя.

В поисках решения водитель обратился в ближайший официальный сервисный центр Chevrolet. Однако реальность оказалась совсем иной. После диагностики и проведения работ владелец получил обратно свой пикап, но проблема никуда не исчезла: двигатель продолжал глохнуть, а причина неисправности так и осталась неясной. Ощущение, что сервис просто «отработал по формуляру», не вникая в суть поломки, только усилилось.

Разочаровавшись таким подходом, автовладелец решил обратиться к независимому механику. Здесь ситуация прояснилась: мотор, несмотря на относительно молодой возраст автомобиля, оказался в плачевном состоянии. Пробег в 190 тысяч километров за четыре года эксплуатации - серьёзная нагрузка даже для современных агрегатов. Неудивительно, что двигатель начал капризничать, а дилерский центр, возможно, просто не захотел связываться с дорогостоящим ремонтом или заменой узлов.

Подобные истории становятся все более частными, особенно на фоне роста цен на новые автомобили и запчасти. Сервисные центры не всегда готовы качественно решить сложную техническую задачу. Аналогичная ситуация застала и опытного владельца грузовика ГАЗон Next, который столкнулся с чередой неожиданных поломок и затратами на ремонт - подробнее об этом можно узнать в материале о проблемах эксплуатации отечественного грузовика .

История с Chevrolet Colorado очевидна: даже относительно новые автомобили с большим пробегом могут преподнести неприятные сюрпризы, обращение к официальному дилеру не всегда гарантирует решение проблемы. Важно внимательно отнестись к выбору сервисного центра и не опираться только на формальные обещания. В условиях, когда стоимость ремонта и обслуживания продолжает расти, качество услуг не всегда соответствует ожиданиям, автовладельцам приходится уделять максимум внимания и искать действительно компетентных специалистов.

Упомянутые модели: Chevrolet Colorado
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Ставрополь Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться