История о том, как сервисный центр не решил проблему с мотором пикапа и почему такие случаи становятся все чаще

10 февраля 2026, 17:32
Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя
Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя
Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.
Ситуация, когда автомобиль внезапно выходит из строя в самый неподходящий момент, знакома многим водителям. Особенно неприятно, если речь идет о пикапе, который должен быть надежным спутником в любых поездках. Именно с такой проблемой столкнулся владелец Chevrolet Colorado 2022 года выпуска, автомобиль которого неожиданно заглох во время длительного путешествия. Пробег машины к тому моменту уже перевалил за 190 тысяч километров, что само по себе вызывает вопросы к ресурсу двигателя.
В поисках решения водитель обратился в ближайший официальный сервисный центр Chevrolet. Однако реальность оказалась совсем иной. После диагностики и проведения работ владелец получил обратно свой пикап, но проблема никуда не исчезла: двигатель продолжал глохнуть, а причина неисправности так и осталась неясной. Ощущение, что сервис просто «отработал по формуляру», не вникая в суть поломки, только усилилось.
Разочаровавшись таким подходом, автовладелец решил обратиться к независимому механику. Здесь ситуация прояснилась: мотор, несмотря на относительно молодой возраст автомобиля, оказался в плачевном состоянии. Пробег в 190 тысяч километров за четыре года эксплуатации - серьёзная нагрузка даже для современных агрегатов. Неудивительно, что двигатель начал капризничать, а дилерский центр, возможно, просто не захотел связываться с дорогостоящим ремонтом или заменой узлов.
Подобные истории становятся все более частными, особенно на фоне роста цен на новые автомобили и запчасти. Сервисные центры не всегда готовы качественно решить сложную техническую задачу. Аналогичная ситуация застала и опытного владельца грузовика ГАЗон Next, который столкнулся с чередой неожиданных поломок и затратами на ремонт - подробнее об этом можно узнать в материале о проблемах эксплуатации отечественного грузовика .
История с Chevrolet Colorado очевидна: даже относительно новые автомобили с большим пробегом могут преподнести неприятные сюрпризы, обращение к официальному дилеру не всегда гарантирует решение проблемы. Важно внимательно отнестись к выбору сервисного центра и не опираться только на формальные обещания. В условиях, когда стоимость ремонта и обслуживания продолжает расти, качество услуг не всегда соответствует ожиданиям, автовладельцам приходится уделять максимум внимания и искать действительно компетентных специалистов.
Похожие материалы Шевроле
-
07.12.2025, 09:37
Владелец Chevrolet Colorado ZR2 Bison с тюнингом не смог продать пикап на аукционе
Chevrolet Colorado ZR2 Bison с уникальным цветом и тюнингом не нашел покупателя на аукционе. Максимальная ставка оказалась намного ниже изначальной цены. Пробег и доработки не помогли привлечь интерес. Владелец оказался перед непростым выбором.Читать далее
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:39
Редкий Pontiac Trans Am 1979 года в красном цвете: что скрывает под капотом культовый маслкар
Pontiac Trans Am 1979 года в эффектном красном исполнении вновь оказался в центре внимания. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а его технические особенности вызывают жаркие дискуссии. В чем главная интрига этого автомобиля - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:20
Audi A7 нового поколения: неожиданный поворот в стратегии и дизайне
Audi A7 третьего поколения выходит на рынок с радикально новым подходом к дизайну и технологиям. На фоне отставания от конкурентов компания делает ставку на смелые решения. Чем удивит новинка и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:11
Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями
Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:05
Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок
Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
07.12.2025, 09:37
Владелец Chevrolet Colorado ZR2 Bison с тюнингом не смог продать пикап на аукционе
Chevrolet Colorado ZR2 Bison с уникальным цветом и тюнингом не нашел покупателя на аукционе. Максимальная ставка оказалась намного ниже изначальной цены. Пробег и доработки не помогли привлечь интерес. Владелец оказался перед непростым выбором.Читать далее
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:39
Редкий Pontiac Trans Am 1979 года в красном цвете: что скрывает под капотом культовый маслкар
Pontiac Trans Am 1979 года в эффектном красном исполнении вновь оказался в центре внимания. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а его технические особенности вызывают жаркие дискуссии. В чем главная интрига этого автомобиля - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:20
Audi A7 нового поколения: неожиданный поворот в стратегии и дизайне
Audi A7 третьего поколения выходит на рынок с радикально новым подходом к дизайну и технологиям. На фоне отставания от конкурентов компания делает ставку на смелые решения. Чем удивит новинка и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:11
Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями
Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:05
Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок
Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее